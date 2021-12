SC Herisau erfüllt mit Wunschbaum in UBS Kinderwünsche

Weihnachtsgeschenke Wunschbaum-Aktion des SC Herisau: Wenn aus Kugeln Geschenke werden Mit der Wunschbaum-Aktion will der SC Herisau Kindern aus benachteiligten Familien eine Freude machen. Zum zweiten Mal steht die Tanne in der UBS in Herisau. Ramona Koller 09.12.2021, 16.23 Uhr

Hoffen auf möglichst viele erfüllte Wünsche: v.l. SCH-Präsident Dario Heinrich, Abteilungsleiter Soziales Rouven Michel und UBS-Filialleiter Stefan Hollenstein. Bild: Ramona Koller

63 Kugeln schmücken den Weihnachtsbaum in der UBS-Filiale in Herisau. In den kommenden Tagen sollen diese verschwinden und durch Geschenke unter dem Baum ersetzt werden. In den transparenten Kugeln befinden sich Wünsche von Kindern und Jugendlichen, die in finanziell geschwächten Familien aufwachsen.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und der Beratungsstelle für Flüchtlinge hat der SC Herisau die Aktion ins Leben gerufen. Bereits 2019 konnten 60 Geschenke verteilt werden. «Wir möchten Freude schenken», sagt SC Herisau-Präsident Dario Heinrich. In der Vorweihnachtszeit 2019 realisierten sie den Wunschbaum zum ersten Mal. 2020 wurde wegen Corona auf eine Durchführung verzichtet.

Auf den Zetteln in den Kugeln stehen keine Namen, sondern lediglich eine Nummer, Geschlecht und Alter der Kinder. Damit soll die Anonymität der Wünschenden bewahrt werden, erklärt Rouven Michel, Abteilungsleiter Soziales bei der Gemeinde Herisau. Die Wünsche reichen von Büromaterial von der Bürodesign AG über Gutscheine für die Drogerie Walhalla bis zu Spielen von Keller Spiele. «Wir möchten mit unserer Aktion auch das lokale Gewerbe unterstützen», sagt Dario Heinrich. Die gewünschten Geschenke und Gutscheine kosten alle weniger als 50 Franken. Dies sei eine Vorgabe für die Wünschenden gewesen, erklärt Rouven Michel.

Stefan Hollenstein, Leiter der UBS Herisau, ist begeistert von der Aktion. «Wir stellen dafür sehr gerne den Platz zur Verfügung», so Hollenstein. Die Wunschkugeln können in den nächsten Tagen zu den Öffnungszeiten der UBS Herisau am Obstmarkt abgeholt werden. Einige Tage vor Heiligabend werden Spieler der 1. Mannschaft des SCH die Geschenke gemeinsam dem Amt für Soziales übergeben, welches sie anschliessend verteilt.

So geht's Personen, die einen der Wünsche erfüllen möchten, können sich eine Kugel vom Baum nehmen. Von aussen ist bereits ersichtlich, was sich das Kind wünscht. Das Geschenk kann anschliessend verpackt und mit der Nummer versehen unter den Wunschbaum gelegt werden. Für jene, die das Geschenk nicht selbst kaufen möchten, gibt es die Möglichkeit, den Einkauf durch eine Freiwillige des SCH erledigen zu lassen. Dazu kann die Kugel zusammen mit dem Geld am UBS Schalter abgegeben werden. (rak)