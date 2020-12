weihnachten Süsse «Chlausebickli»: So werden die berühmten Appenzeller Lebkuchen hergestellt Der «Chlausezüüg» war früher ein essbarer Christbaum mit farbig bemalten Biberfladen. Heute werden die Gebäcke viele Jahre aufbewahrt. Ihre Herstellung ist aufwendig. Karin Erni 05.12.2020, 05.00 Uhr

Ein «Chlausezüüg» mit «Chlausebickli.» Bild: Michel Canonica

Wer in Innerrhoden etwas auf Traditionen hält, stellt in der Vorweihnachtszeit einen «Chlausezüüg» auf. Die pyramidenförmigen, mit kleinen roten Äpfeln geschmückten Objekte sieht man derzeit in vielen Privathäusern, Wirtsstuben und Schaufenstern. Wichtigster Bestandteil sind die «Chlausebickli»: Ungefüllte Lebkuchen, die mit farbigen Zuckerbildern verziert sind. «In den Kriegsjahren hat sich in Appenzell ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Konditoreien Fässler und Leimbacher entwickelt. Jeder wollte die schönsten Bickli im Laden haben», weiss Christof Koller.

Christof Koller mit Ehefrau Ramona.

Bild: Michel Canonica

Er hat die Konditorei Fässler vor gut sieben Jahren übernommen und mit einer Schokoladenmanufaktur ergänzt. «Mein Ziel ist es, dereinst einen Schoggijob zu haben», sagt der 34-Jährige und lacht.

Derzeit hat der gelernte Bäcker-Konditor aber eher einen Knochenjob. Die Herstellung der «Chlausebickli» ist mit viel Handarbeit verbunden. Einen grossen Teil der diesjährigen Produktion hat er zwar schon abgeschlossen. «Traditionell kaufen die Innerrhoder am 1. November nach dem Kirchgang die ‹Bickli›, um sie anschliessend den Kindern zu verschenken. Darum beginnen wir bereits Ende September mit der Produktion.» Heutzutage sind die Gebäcke aber bis in die Weihnachtszeit erhältlich, denn sie sind beliebte Geschenke und Mitbringsel. Auch Exil-Innerrhoder auf der ganzen Welt hätten schon «Bickli» bei ihm bestellt, sagt Koller.

Der Zuckerguss wird mit natürlichem Leim verfestigt. Bild: Michel Canonica

Produktion wie vor 100 Jahren

Christof Koller hat gerade wieder eine grössere Bestellung für eine Serie «Chlausebickli» erhalten und macht sich an die Arbeit. Zuerst wird der Teig hergestellt. Dieser ist ähnlich zusammengesetzt wie bei einem Biber, enthält aber mehr Dinkel- statt Weissmehl. Nach mehrmaligem Ausrollen sticht er die Formen aus.

«Die Grösse der Gebäcke hat sich seit Jahrzehnten nicht verändert, denn sie müssen in die Holzgestelle passen.»

Nach dem Ausstechen wandern die braunen Teigfladen für einige Minuten in den Backofen, wo sie um das Doppelte aufgehen. Noch heiss werden sie mit Gummi arabicum, einem natürlichen Glanzmittel eingepinselt. Während die Biber in Reih und Glied abkühlen, stellt Koller die Zuckermasse her. Damit sich die süsse Schicht später beim Bemalen nicht auflöst, gibt er einen natürlichen Leim dazu. «Dieser Vorgang ist entscheidend für die Haltbarkeit der ‹Bickli›», sagt Koller. «Wenn der Zuckerguss gut gemacht ist, hält ein solches Gebäck Jahrzehnte.» Doch er müsse die Konsistenz permanent überwachen. «Es verträgt nicht einmal einen Telefonanruf.»

Der Zuckerguss wird auf den Biberfladen gestrichen. Bild: Michel Canonica

Die Zuckermasse wird mit Hilfe von Blechschablonen auf die Gebäcke gestrichen. Rund 50 Motive lagern in der Backstube. Die meisten zeigen Szenen aus dem bäuerlichen Alltag. Am beliebtesten sei das Kuhmotiv, verrät Koller. Damit sich die Zuckerschicht auf dem Biber exakt positionieren lässt, spannt er die Schablonen in eine altertümliche Einrichtung mit Scharnieren ein.

«Das System ist uralt, aber es funktioniert tipptopp und ich kann damit rationell arbeiten.»

Die «Strasse», den Boden der Figuren, fügt er mit dem Spritzsack hinzu. Das Christkind und der Samichlaus erhalten eine weisse, die anderen Motive eine grüne Strasse. Zur grünen Masse gibt er etwas Pfefferminzöl. «Falls jemand das ‹Bickli› aufisst, hat die Verzierung wenigstens einen Geschmack.»

Noch unbemalte «Chlausebickli». Bild: Michel Canonica

Exaktes Arbeiten ist gefragt

Wie anschliessend die schwarzen Konturen der Motive auf die Zuckermasse kommen, will Christof Koller nicht verraten.

«Ein Geheimnis muss in Appenzell immer bleiben.»

Dann führt er in den Raum, wo die «Chlausebickli» bemalt werden. Im ehemaligen Café im ersten Stock sitzen drei Frauen konzentriert an ihren Werken. «Normalerweise arbeiten sie zu viert, wegen Corona müssen wir grössere Abstände einhalten», erklärt Koller. In kleinen Töpfchen haben die Malerinnen Lebensmittelfarben angemischt und kolorieren damit die Konturen auf dem Bickli. Lisbeth Manser macht diese Arbeit schon seit 27 Jahren. Neu im Team sind Andrea Signer und Christofs Mutter Margrit. Sie hat bereits grossen Gefallen an der Tätigkeit gefunden. «Das Malen hat Suchtpotenzial.»

Lisbeth Manser malt seit 27 Jahren «Chlausebickli.» Bild: Michel Canonica

Bis zu einer Stunde Arbeit stecken in einem solchen Werk, das für 25 Franken über den Ladentisch geht. Für Koller stimmt die Rechnung trotzdem. «Es ist eine gelebte Tradition und deswegen kommen die Besucher ja nach Appenzell.»

