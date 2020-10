Wegen Überschneidungen mit den Bundesregelungen: Appenzell Innerrhoden passt Coronamassnahmen an Die Standeskommission hat erst kürzlich neue Regelungen zur Bekämpfung der Coronapandemie erlassen. Kurz darauf hat der Bund ebenfalls Massnahmen beschlossen. In der Folge hat die Standeskommission ihren Beschluss nochmals überarbeitet. Miguel Lo Bartolo 22.10.2020, 12.00 Uhr

Das Tanzverbot bleibt für Bars und Klubs bestehen. Bei Tanzschulen, Vereinen und professionellen Darbietungen ist man kulanter. Bild: Keystone

(pd) Die Standeskommission hat am 16. Oktober 2020 eine umfängliche Regelung zur Bekämpfung der Coronapandemie erlassen. Darin enthalten sind Vorgaben zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, zum Gastgewerbe, zum Tanzen und zu den Kontaktdaten. Als der Bund am 18. Oktober 2020 ebenfalls Regelungen zu Veranstaltungen erlassen hat, konnten mehrere Überlagerungen mit den kantonalen Bestimmungen festgestellt werden. «Die Standeskommission hat daher beschlossen, eine Bereinigung vorzunehmen», wie die Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden in ihrer Mitteilung schreibt.