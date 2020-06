Wegen Sondersteuern und einer Neubewertung der Immobilien: Jahresabschlüsse der Ausserrhoder Gemeinden sind im Rekordplus Alle Ausserrhoder Gemeinden schliessen wegen Steuermehreinnahmen und der Neuschätzung der Liegenschaften in den Jahresrechnungen 2019 deutlich besser ab. Astrid Zysset 02.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besonders Teufen konnte einen markant besseren Jahresabschluss vorweisen als einst budgetiert wurde. Das Plus beträgt 7,8 Millionen Franken. Bild: Benjamin Manser (21.September 2016)

Die Jahresrechnungen 2019 der Ausserrhoder Gemeinden zeigen: Alle konnten einen besseren Abschluss gegenüber dem Voranschlag verzeichnen. Teilweise fiel dieser sogar markant höher aus. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat vielerorts ein Plus an Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern sowie Schenkungssteuern).

Diese sind schwierig zu prognostizieren, da sie davon abhängen, wie viele Liegenschaften gehandelt werden oder wie viele Erbschaften es gibt. Eine grosse Anzahl verzeichneten insbesondere Walzenhausen, Urnäsch, Teufen und Herisau. Aber auch die gemäss dem Rechnungsmodell HRM2 alle fünf Jahre erforderliche Neuschätzung der Liegenschaften im Finanzvermögen bescherte vielen Gemeinden einen Buchgewinn – allerdings handelt es sich dabei nur um einen Einmaleffekt. Zu den grossen Gewinnern zählen hierbei Teufen, Speicher und Bühler. Aber auch Lutzenberg und Wolfhalden profitierten davon.

Sanierung einer Überbauung brachte grosses Plus

Reto Altherr, Gemeindepräsident von Teufen. Bild: pd

Spitzenreiter bezüglich eines besseren Abschlusses ist die Mittelländer Gemeinde Teufen. Sie ist die finanzstärkste Gemeinde im Kanton, weist gar ein Nettovermögen pro Einwohner aus. Der Nettoverschuldungsquotient ist negativ und beträgt -71,42 Prozent. Für das Jahr 2019 war eine schwarze Null budgetiert gewesen. Tatsächlich schloss die Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 50,4, einem Ertrag von 57,8 Millionen und der Berücksichtigung des Ertrags aus ausserordentlichen Positionen mit einem Ertragsüberschuss von 7,8 Millionen Franken ab. Gemeindepräsident Reto Altherr freut sich zwar über das gute Ergebnis, relativiert es jedoch auch:

«Das Steuersubstrat in Teufen ist sehr hoch. Schwankungen schlagen dementsprechend auch schnell in grossem Masse zu Buche.»

Ausserdem sei der Besserabschluss auch auf verschiedene Investitionen zurückzuführen, die teilweise bedingt durch Einsprachen noch nicht umgesetzt werden konnten. Nichtsdestotrotz: 2,6 Millionen Franken beträgt alleine die Aufwertung des Liegenschaftsvermögens infolge Neuschätzung. Zu Stande gekommen ist diese grossmehrheitlich durch die Neubewertung verschiedener Baurechtsgrundstücke und die Sanierung der Überbauung Friedhofstrasse.

Ein Plus von 1,4 Millionen Franken gab es bei den Sondersteuern. Während die Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit 27,5 Millionen so hoch sind wie im Voranschlag, gab es bei den juristischen Personen Mehreinnahmen von 800'000 Franken. Alles in allem: «Dieser hohe Ertragsüberschuss hat uns schon überrascht», so Altherr weiter. «Die weitere Entwicklung in Zukunft werden wir genau verfolgen.»

Ein Plus von über einer Million verzeichnet

Generell einen besseren Abschluss über einer Million weisen neben Teufen auch Speicher (+1,3 Millionen), Urnäsch (+1,1 Millionen), Rehetobel (+1,2 Millionen), Gais (+1,1 Millionen), Wolfhalden (+1,3 Millionen), Lutzenberg (+1,07 Millionen) und Herisau (+5,2 Millionen) aus. Gemeinden wie Waldstatt, Bühler und Walzenhausen kratzen an der Millionengrenze. Einen schlechteren Abschluss als budgetiert hat keine Gemeinde.

Den geringsten Besserabschluss weist die relativ kleine Hinterländer Gemeinde Schwellbrunn aus. Bei einem Aufwand von 8,66 Millionen und einem Ertrag von rund 9 Millionen Franken schlägt ein Ertragsüberschuss von 340'000 Franken auf der ersten Stufe zu Buche. Nach Abschluss der Spezialfinanzierungen resultiert ein Überschuss von 291'000 Franken auf der zweiten Stufe, der Nettoverschuldungsquotient liegt bei elf Prozent. Gegenüber dem Voranschlag bedeutet dies ein Plus von 133'000 Franken. Für Gemeindepräsident Ueli Frischknecht ein «erfreuliches Ergebnis». Denn: Es weise einen Besserabschluss wie auch eine hohe Budgetgenauigkeit im Personal- und Sachaufwand aus.

Ueli Frischknecht, Gemeindepräsident von Schwellbrunn. Bild: pd

Die Gründe für das Plus sind in Minderausgaben von rund 200'000 Franken für die wirtschaftliche Sozialhilfe, solche im Bereich der Bildung von über 100'000 Franken sowie in Mehreinnahmen bei den Transfererträgen zu finden. Einen satten Buchgewinn durch die Neuschätzung der Liegenschaften wie auch eine markante Zunahme bei den Sondersteuern gibt es in Schwellbrunn nicht. Woran liegt das? «Der Liegenschaftsanteil im Finanzvermögen ist in unserer Gemeinde überschaubar», sagt Frischknecht. Genau genommen weist dieses 190'000 Franken an Grundstücken und 2,7 Millionen an Immobilien aus. «Der geringe Anteil führt dazu, dass bei Neuschätzungen keine massiven Veränderungen spürbar sind.» Als Buchgewinn resultieren für die Hinterländer Gemeinde lediglich 77'000 Franken.

Nur wenig von den Sondersteuern profitiert

Die Mehreinnahmen bei den Sondersteuern betragen 76'000 Franken – deutlich weniger als in anderen Ausserrhoder Gemeinden. Beeinflussen lässt sich diese Summe allerdings nicht. Für Frischknecht sind denn auch die Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen aussagekräftiger. Hier gab es in der Jahresrechnung im Vergleich zum Voranschlag eine Punktlandung. Allerdings: «Wir gehen davon aus, dass wir bezüglich Steuereinnahmen den Peak erreicht haben. Zusätzliche Einnahmen sind ohne Bevölkerungswachstum nicht zu erwarten.»