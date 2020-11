Zu wenig Patienten: Das Neubauprojekt Spital Appenzell ist abgebrochen Nun also doch kein Neubau für das Spital Appenzell: Der Standort in Appenzell Innerrhoden zieht eine durchzogene Bilanz und bricht in der Folge das Neubauprojekt ab. Das teilt die Standeskommission an einer Medienorientierung mit. 20.11.2020, 10.57 Uhr

Es ist beschlossen: Kein Neubau für das Spital Appenzell.

Bild: Benjamin Manser

(pd/mlb) Das Neubauprojekt für das Spital Appenzell wird gestoppt. Darüber informieren die Mitglieder der Standeskommission an einer Medienorientierung am Freitagvormittag. Man sei «nach eingehender Situationsbeurteilung zum diesem Schluss gekommen». Grund für diesen Entscheid seien die Fallzahlen an Patienten, die wider Erwarten in den vergangenen Jahren nicht gestiegen sind.

An der Landsgemeinde 2018 hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgerinnen einem Kredit für den Spitalneubau AVZ+ in der Höhe von 41 Millionen Franken zugestimmt. Gemäss damaliger Planerfolgsrechnung sei man davon ausgegangen, nach einem positiven Entscheid der Landsgemeinde würden die Fallzahlen im Spital Appenzell steigen und die betriebliche Entwicklung einen Aufschwung erfahren. Dem war nicht so. Der Spitalbetrieb hätte dank der Schaffung neuer baulicher Infrastrukturen konkurrenz- und zukunftsfähig werden sollen. Dazu wird es nun vorerst nicht kommen.