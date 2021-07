FDP Grub lanciert Initiative zur Reduktion des Gemeinderates

Wegen schwieriger Kandidatensuche: FDP Grub lanciert Initiative zur Verkleinerung des Gemeinderates Weil in der Vorderländer Gemeinde immer wieder Gemeinderatssitze vakant sind, will die FDP nun Unterschriften zur Verkleinerung des Gremiums sammeln. Auch in Lutzenberg und Wald werden noch Gemeinderäte gesucht – unterdessen gibt es einen ersten Bewerber. Jesko Calderara 19.07.2021, 18.32 Uhr

Nach der Wahl des bisherigen Gemeinderates Andreas Pargätzi als Gemeindepräsident, gibt es im Gremium eine Vakanz. Bild: Martina Basista

Gleich drei Bewerberinnen und Bewerber kämpfen am 22. August um den freien Sitz im Herisauer Gemeinderat. Von einer solchen Auswahl kann man andernorts nur träumen. So gibt es zurzeit in Grub, Lutzenberg und Wald je eine Vakanz im Gemeinderat. In Grub soll das Gremium nun von sieben auf fünf Mitglieder verkleinert werden. Dies verlangt die FDP und startet dazu eine Initiative, nachdem die Parteiversammlung grünes Licht gegeben hat.

Susanne Lutz ist Präsidentin der FDP Grub. Bild: PD

Hauptgrund für den Vorstoss ist die seit Jahren schwierige Suche nach Kandidierenden. Auch gab es Fälle, wo Gemeinderäte nicht lange geblieben sind. «Eine Reduktion war zudem bereits bei der letzten Totalrevision der Gemeindeordnung ein Thema», sagt FDP-Präsidentin Susanne Lutz. Weil nach der Wahl des bisherigen Gemeinderates Andreas Pargätzi an die Spitze der Vorderländer Gemeinde wieder eine Vakanz besteht, werden die Freisinnigen nun aktiv.

Für eine Initiative sind 30 Unterschriften notwendig

Die ausformulierte Initiative wird nun zur Prüfung beim Kanton eingereicht, danach beginnt die Unterschriftensammlung. Sofern 30 Gruberinnen und Gruber das Begehren unterschreiben, kommt es zu Stande. Damit strebt die FDP eine Teilrevision jenes Artikels in der Gemeindeordnung an, in dem die Grösse des Gemeinderates festgelegt ist. Gemäss Lutz wird dessen Verkleinerung die Effizienz der Prozesse erhöhen, zur Professionalisierung beitragen und die politische Durchschlagskraft erhöhen.

Der Vorschlag könnte Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung des Amts haben. Diese könnte steigen, sofern die Ressorts beibehalten werden, sagt Lutz. Denkbar ist ihrer Ansicht nach aber auch, dass die Gemeindeverwaltung aufgestockt wird und diese zusätzliche administrative Aufgaben übernimmt. Die FDP-Präsidentin sagt:

«Dadurch könnte sich der Gemeinderat wieder mehr auf strategische Aufgaben konzentrieren.»

Unabhängig der angekündigten Initiative läuft die Suche nach Interessenten für den freien Gemeinderatssitz weiter. Die Ersatzwahl wurde auf den 22. August angesetzt. Bis vergangenem Freitag hätten sich Kandidatinnen und Kandidaten melden müssen, um rechtzeitig einen vorgedruckten Stimmzettel zu erhalten. Darüber hinaus ist am 10. August eine öffentliche Versammlung geplant, wo Wahlvorschläge ermittelt werden.

In Wald zeichnet sich noch keine Lösung ab

Marlis Hörler Böhi ist Gemeindepräsidentin in Wald. Bild: PD

Im Gegensatz zu Grub ist in Wald eine Reduktion des Gemeinderates kein Thema. Dort besteht nach dem abrupten Rücktritt von Jakob Egli eine Vakanz. «Wir haben diese Frage diskutiert, dann aber beschlossen, die Zahl der Gemeinderäte bei sieben zu belassen», sagt Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Böhi. Stattdessen sind die unbesetzten Ressorts auf die verbliebenen Mitglieder verteilt worden. Ein Mehraufwand sei natürlich spürbar, sagt Hörler Böhi. Aus diesem Grund und wegen der Meinungsvielfalt soll das Gremium wieder auf sieben ergänzt werden. Nach den Sommerferien wird deshalb die Gemeindepräsidentin im Gemeindeblatt einen Beitrag verfassen, um Interessierte anzusprechen. Hörler Böhi hofft:

«Vielleicht finden wir dann jemanden, der sich zur Verfügung stellt.»

Unterbesetzt ist zurzeit auch der Gemeinderat Lutzenberg, nachdem das bisherige Mitglied Rudolf Gantenbein im April als Gemeindepräsident gewählt wurde. «Wir konnten die vakanten Ressorts unter den verbleibenden Gemeinderäten aufteilen, damit die Aufgaben trotzdem wahrgenommen werden», sagt Gantenbein. Die Mehrbelastung halte sich in Grenzen. Eine Reduktion auf fünf Gemeinderäte wurde auch in Lutzenberg diskutiert. Bei einem siebenköpfigen Gremium lasse sich eine Vakanz aber einfacher bewältigen, gibt Gantenbein zu bedenken. Diese kann wohl bald wieder besetzt werden. So gibt es unterdessen für die Ersatzwahl im Herbst einen ersten Bewerber. Gemäss Gantenbein hat sich dieser auf einen Aufruf im Gemeindeblatt gemeldet. Nachdem eine definitive Zusage vorliege, werde der Kandidat offiziell vorgestellt.