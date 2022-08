Appenzell: Stromausfall bedrohlicher für Wasser als Trockenheit

Wasserversorgung Stromausfall ist eine grössere Bedrohung für die Wasserversorgung als die Trockenheit: Ausserrhoden rüstet sich für den Ernstfall Trotz der Regenfälle der vergangenen Tage bleibt die Trockenheit in manchen Gemeinden prekär. Wir haben das als Anlass genommen, die Wasserversorgung im Appenzellerland unter die Lupe zu nehmen. Die Nachfrage zeigt: die Trockenheit ist nicht das grösste Problem. Ramona Koller Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Quellwasser kommt bei der Trinkwasserversorgung im Appenzellerland am häufigsten zum Einsatz. Bild: Imago

Viele Gemeinden im Appenzellerland verfügen über eigene Quellen auf dem Gemeindegebiet. Zudem wird die Wasserversorgung häufig durch gemeindeübergreifende Wasserkorporationen sichergestellt. Hundwil Stein, Waldstatt, Urnäsch und Schwellbrunn gehören einer solchen Korporation an. Daher kann beispielsweise die Gemeinde Hundwil jenen Anteil des Wassers, das nicht aus eigenen Quellen stammt, aus dem Grundwasser in Urnäsch beziehen. Ein weiterer Teil stammt aus der eigenen Quelle Stuhn und ein Teil aus den mit der Nachbargemeinde Stein genutzten Quellen in Hundwil, weiss Heimo Brülisauer, Präsident der Wasserversorgung Hundwil.

In trockenen Jahren gehe die Schüttung der eigenen Quellen ein wenig zurück. «Wir haben aber noch nie einen ernsthaften Engpass erlebt», so Brülisauer. Und weiter: «Da es immer wärmere Jahre und manchmal sehr trockene Perioden gibt, ist die Situation aber im Auge zu behalten.» Immer mehr private Quellen würden in der trockenen Zeit zu wenig Wasser führen.

Das Thema Wassergewinnung sei deshalb nicht ausser Acht zu lassen. «Schwierig wird es auch, wenn der Strom ausfällt, dann müssen Massnahmen ergriffen werden, damit noch eine Vollversorgung mit sauberem, aufbereiteten Trinkwasser stattfinden kann. Dieses Thema ist aber bekannt und wird bearbeitet», so Brülisauer.

Stromausfall als Problem

Der Strom ist im Bezug auf die Wasserversorgung auch in jener Appenzeller Gemeinde mit den meisten Einwohnenden ein Thema. Die Wasserversorgung in Herisau wird im Normalbetrieb durch ungefähr 55 Prozent Grundwasser abgedeckt, wie Thomas Scherrer, Geschäftsleiter der Wasserversorgung sagt. Das Grundwasser wird gemeinsam mit Mogelsberg und Degersheim im Böschenbach bei Mogelsberg beschafft. Der Rest des benötigten Wassers stammt aus Quellen entlang dem Wissbachtal und Glatttal.

Da Herisau Mitglied der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen ist, kann in einem Störfall auf Bodenseewasser zurückgegriffen werden. Für die Versorgung ist man aber aufgrund der topografischen Lage von Herisau auf Strom angewiesen. Dies, weil sämtliches Trinkwasser mit Pumpen in die höher gelegenen Wohngebiete gefördert werden muss. «Ist Strom vorhanden, können die Kunden in Herisau jederzeit mit Trinkwasser versorgt werden», so Scherrer.

Im Störfall kann die Gemeinde Herisau auf Bodenseewasser zurückgreifen. Bernd Schmidt / www.imago-images.de

Wasserversorgung mit Notstrom sicherstellen

Laut Ernst Bischofberger, Präsident der Wasserversorgung Waldstatt, wurde bereits vor längerer Zeit eine kantonale Arbeitsgruppe von der Gemeindepräsidentenkonferenz eingesetzt. Man betrachte einen länger andauernden Stromausfall als grössere Bedrohung als die Wasserknappheit. Auch Bischofberger ist Mitglied der Arbeitsgruppe. «Wir sind auf gutem Weg, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit die Wasserversorgungen unabhängig vom Stromnetz ihre Anlagen betreiben können um das Trinkwasser für die ausserrhodische Bevölkerung uneingeschränkt in die Haushalte zu bringen». Dies soll mit Notstromgeneratoren möglich gemacht werden. «Wir haben mit dem Projekt bereits vor über drei Jahren begonnen, bevor die Strommangellage ein Thema wurde», sagt Bischofberger. Noch in diesem Jahr sollen erste Gerätschaften bestellt werden.

Als früherer langjähriger Direktor der Assekuranz AR beschäftigte sich Bischofberger seit über 20 Jahren mit der Trink- und Löschwasserversorgung. «Es ist wichtig, dass sich die Gemeinden zusammenschliessen und man den Kanton als Ganzes betrachtet», so Bischofberger. Sämtliche Ausserrhoder Gemeinden seien heute in irgendeiner Form einer Korporation angeschlossen. Auch beim Thema Notstromversorgung haben sich die Wasserversorgungen zusammengetan.

Jeweils sechs bis acht Stunden müsse ein Generator einem Pumpwerk zur Verfügung stehen. Die Gerätschaften können also unter den Gemeinden ausgetauscht werden. Dennoch steht eine grosse Investition für die Gemeinden an. «Die zuständigen kommunalen Räte sind bereits informiert, dass sie im nächsten Jahr einen Betrag im Budget einplanen sollen», erklärt Bischofberger.

Wasserversorgungen mit hohem Investitionsbedarf

Auch die Infrastruktur der Wasserversorgung erfordert immer wieder Investitionen. Josef Neff übernahm 2009 das Präsidium der Wasserversorgung Bühler. Zum gleichen Zeitpunkt hat die zuständige Kommission die Strategie neu ausgerichtet. Damals habe die Möglichkeit bestanden, das Trinkwasser vollumfänglich aus der Regionalen Wasserversorgung Appenzell-Mittelland zu beziehen und die Investitionen in die eigenen Quellen auf das Minimum zu beschränken. Trotz des hohen Investitionsbedarfs habe man sich aber entschieden, in die eigenen Quellen zu investieren. Es wurden beispielsweise neue Quellleitungen, Aufbereitungsanlagen, Pumpwerke oder Brunnenstuben gebaut. Dass mehr Quellwasser ins Reservoir einfliesst, ist vor allem darauf zurück zuführen, dass dank der neuen Quellleitungen und Brunnenstuben viel weniger Wasserverlust entsteht.

«Wir haben in den vergangenen Jahren sehr hohe Beträge in unsere Infrastruktur investiert. Heute sind wir froh um diese Investitionen – auch betriebswirtschaftlich hat es sich gelohnt», so Neff. Die Wasserversorgung Bühler schreibt inzwischen wieder schwarze Zahlen. Gemäss Jahresbericht 2009 kaufte die Wasserversorgung Bühler im Jahr 2009 über 70'000 Kubikmeter Trinkwasser zu. «Dank unseren Investitionen konnten wir diesen Anteil sehr schnell verkleinern und können heute sogar noch eigenes Trinkwasser an die Nachbargemeinden verkaufen», so Neff.

