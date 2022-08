Wasserversorgung «Ohne Strom ginge es nicht»: Blackout ist grösste Gefahr für Innerrhoder Wasser Das Innerrhoder Wasser stammt aus ergiebigen Quellen und tiefgelegenem Grundwasser. Bis ins Jahr 2042 droht keine Knappheit. Die Wasserversorger bereiten sich indes auf einen Stromausfall vor. Selina Schmid Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Das Pumprohr Gätteri: Die Quelle bleibt auch im Sommer ergiebig. Bild: Archiv FM1 Today

Mit einer Mischung aus Quell- und Grundwasser ist der Innerrhoder Wasserbedarf gut gedeckt. Fünf Institutionen kümmern sich darum. Die Feuerschaugemeinde etwa bezieht 90 bis 97 Prozent ihrer Schöpfung aus der Quelle Gätteri, welche im Schwendetal entspringt. Ruedi Fässler, Abteilungsleiter Wasserversorgung und Brunnenmeister, sagt: «Die Schüttung der Gätteri übersteigt die benötigte Menge, auch in den Sommermonaten.»

Sollte sich die Schüttung reduzieren, könnte die Förderung aus dem Grundwasserpumpwerk Wasserauen erhöht werden. In diesem Werk besitzt auch die Wasserkorporation (WK) Rüte eine Pumpe, mit der sie im Notfall Grundwasser von der Feuerschaugemeinde beziehen kann.

Gonten und Rüte spüren die Trockenheit

Thomas Inauen, Brunnenmeister der WK Rüte, sagt, dass 70 Prozent der Schöpfung aus Quellen im Fähnerngebiet, 30 Prozent aus dem Grundwasser stammen. In trockenen Sommern wie diesem gehe die Schüttung der Quellen jedoch stark zurück. «Aktuell pumpen wir mehr Grundwasser, sodass es auch mal die Hälfte der ganzen Wassermenge ausmacht», sagt Inauen. Die WK Rüte liefert zudem den Wasserbedarf der Wasserversorgung (WV) Enggenhütten-Haslen. Ruedi Fässler ist gleichzeitig stellvertretender Brunnenmeister in der WV Enggenhütten-Haslen. Er sagt, es gebe zwar eine bezirkseigene Quelle. «Wasser von dort zu beziehen, lohnt sich aber nicht. Sie liegt viel tiefer als die Reservoire liegt und das Wasser enthält viel Kalk.»

Die Wasserversorger und -Korporationen teilen die Gebiete in Innerrhoden untereinander aus. Quelle: Kanton Appenzell Innerrhoden/ Grafik: stb.

Gemäss Wasserwart Benjamin Huber stammen 80 Prozent der Schöpfung der WK Gonten aus dem Grundwasser. Eine Quelle in Untergeren stelle den Rest. Die Trockenheit sei auch hier spürbar, sagt Huber. «Geht die Schüttung einer Quelle zurück, dauert es zwischen sechs und zwölf Monaten, bis sie sich davon erholt.» Zwar schwanke auch der Grundwasserpegel, jedoch normalisiere sich dieser schneller. Heute und morgen befürchte er keine Wasserknappheit. Die Stromversorgung sei aber im Auge zu behalten. «Wir pumpen viel Wasser von der Talsohle in die höher gelegenen Reservoire. Ohne Strom geht es nicht.» Darum hat die WK Gonten dieses Jahr einen Stromgenerator angeschafft, welcher im Notfall die Versorgung gewährleisten würden.

Grösste Gefahr: Blackout

Die WV Oberegg bezieht ihr Wasser aus bezirkseigenen Quellen. Gemäss Bezirksrat Fredi Klee decken die Quellschüttungen den Jahresbedarf. Die Schüttung sei aber in den Sommermonaten tendenziell rückläufig, sodass mehr Wasser aus der Kooperation Vorderland bezogen wird. 2021 waren dies aber nur rund sechs Prozent. «Die WVO ist bezüglich Wassermenge gut organisiert, die grössere Gefahr ist ein Blackout.» Sämtliche Wasserversorger müssen sich darauf vorbereiten, so Klee.

Auch Thomas Inauen sagt: «Momentan ist ein Stromausfall das grösste Risiko.» Die Wasseraufbereitung und -verteilung sowie die Kontrolle über das komplexe Rohrnetz benötige Strom. Noch wäre die WV Rüte nicht auf den Ernstfall vorbereitet, erarbeite aber gegenwärtig mit dem Kanton eine Lösung, so Inauen.

Nach heutigem Kenntnisstand werde Wasserknappheit in Innerrhoden in den nächsten Jahren noch kein Thema werden, sagt Ruedi Fässler. Ein Gutachten von 2010 konnte rechnerisch nachweisen, dass das Wasser bis mindestens ins Jahr 2042 in ausreichender Menge verfügbar sein sollte. Fässler sagt aber: «Unabhängig der Versorgungssituation sollte die Bevölkerung jederzeit haushälterisch mit dem kostbaren Trinkwasser umgehen.»

