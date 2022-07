Pferd im Einsatz: Wassermangel auf der Alp Chlus in Innerrhoden

Wassermangel Extreme Trockenheit: Wie das Pferd Nick zum Lebensretter für die Tiere im Alpstein wurde Die zwischen Ebenalp und Schäfler gelegene Alp Chlus musste wochenlang ohne Wasser auskommen. Dank dem braven Freiberger Wallach konnten die Tiere ihren Durst trotzdem stillen. Karin Erni Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Für Pferd Nick bedeutet das Alpleben derzeit harte Arbeit. Bild: PD

Der Herisauer Werner Raschle ist seit vier Jahren Senn auf der Alp Chlus in Innerrhoden. Sie liegt an einem beliebten Wanderweg zwischen Ebenalp und Schäfler. Rund 40 Tiere – Kühe, Rinder, Kälber, Ziegen und zwei Pferde – weiden hier den Sommer über. Vor allem um die beiden Huftiere war Raschle die vergangenen Wochen froh. Auf der Alp Chlus waren nämlich die Wassertanks leer. «Normalerweise speisen wir die Tränken für die Tiere mit Regenwasser, welches über das Dach der Alphütte gefasst und in Tanks gespeichert wird. Doch die waren leer und kein Regen in Sicht», sagt Raschle. Mit dem Pferd musste er das Wasser von einer rund 800 Meter entfernten Quelle heranholen, die noch Wasser führt. 140 Liter Wasser kann Freiberger Nick in Metalltansen am Bastgeschirr auf seinem Rücken tragen. Werner Raschle lobt das brave Tier:

«Nick steht ruhig da, während ich ihn belade, so kann ich die Arbeit allein erledigen.»

Bei der aktuellen Hitze brauchen vor allem Kühe und Kälber viel Trinkwasser. Kein Verständnis hat Werner Raschle in dieser Situation für gewisse Hundehalter, die meinen, sie müssten ihren Vierbeiner in den Wassertrögen baden lassen und diese dadurch verunreinigen. «Die glauben, sie hätten alle Rechte. Da muss ich mich schon beherrschen, wenn ich so etwas sehe.» Es seien aber glücklicherweise Einzelfälle, so der Älpler. Zum Schutz des wertvollen Wassers hat Raschle die Tröge nun mit Brettern abgedeckt und diese mit Steinen beschwert. «Das nützt zwar gegen die Hunde, aber es gibt halt wieder Zusatzaufwand.»

Weil badende Hunde immer wieder das Trinkwasser der Alptiere verunreinigten, musste der Trog abgedeckt werden. Bild: PD

Vergangene Woche drohte auch die Quelle zu versiegen. Doch im letzten Moment haben die Gewitter mit Regenfällen die Wassertanks der Alp wieder gefüllt und etwas Entspannung ins Älperleben gebracht.

Innerrhoden investiert in Wasserinfrastruktur

Dem Innerrhoder Landwirtschaftsdirektor Stefan Müller ist der Wassermangel einiger Alpen bekannt. «Die Lage ist sehr unterschiedlich und hängt von der Lage der Alp, der vorhandenen Wasserressourcen und der Art der Versorgungsinfrastrukturen ab. Das Problem ist allerdings nicht neu und tritt immer wieder bei längeren Trockenperioden auf.»

Es seien diesbezüglich aber in Innerrhoden in den letzten Jahren grössere Investitionen getätigt worden, so Müller.

Der Innerrhoder Landeshauptmann Stefan Müller. Bild: PD

«Der Wassertank auf der Ebenalp oder Wasserleitungen auf Seealp haben die Lage wesentlich entschärft.»

Auf der Alp Sigel ist als weiteres Beispiel eine Art Teich gebaut worden, der das Oberflächenwasser auffängt. Auf der Meglisalp ist angedacht, das Quellwasser, das während der Nacht ungenutzt abfliesst, künftig in Tanks zu sammeln. Wo der Kanton Eigentümer der Alp oder des Alprechts sei, übernehme er die Kosten für die Massnahmen, ansonsten gingen sie zu Lasten der Alpgenossenschaften oder der Eigentümerschaft, so Müller. Teilweise könnten diese dabei auch von Zuschüssen im Rahmen der Strukturverbesserung profitieren.

Generell sei man in der Landwirtschaft auf die Wasserthematik sensibilisiert, so Stefan Müller. «Wir geben acht, dass bestehende Quellfassungen und Wasserleitungen gut unterhalten und neue Wassernutzungen erschlossen werden können.»

Ausserrhoden gibt Entwarnung

In Ausserrhoden sei die Situation auf den Alpen weniger schlimm als im Sommer 2018, wie Irene Mühlebach vom Landwirtschaftsamt sagt. Einzig auf zwei Betrieben hätte Wasser zugeführt werden müssen. «Diese sind aber mit Fahrstrassen erschlossen und es konnten Fahrzeuge für den Transport eingesetzt werden.» Die lange Trockenphase könnte aber dazu führen, dass nicht genügend Futter nachwächst und die Bauern mit den Tieren früher ins Tal zurückkehren müssen, gibt sie zu bedenken.

«Ich weiss von Betrieben, welche die gealpten Kühe bereits durch Rinder ersetzt haben, weil diese weniger anspruchsvoll im Futter sind.»

Zwar hätten die Gewitter der vergangenen Tage eine gewisse Entspannung gebracht, so Mühlebach. «Doch bis die gesamte Humusschicht wieder durchfeuchtet ist, bräuchte es zwei Tage Dauerregen.»

