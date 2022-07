Wasserauen Zug der Appenzeller Bahnen entgleist nach Kollision: Drei Personen verletzt Am Sonntagmittag ist ein Zug der Appenzeller Bahnen in Wasserauen entgleist. Grund ist die Kollision mit einem Auto. Beim Zwischenfall haben sich drei Personen verletzt. Alexandra Pavlović und Karin Erni Aktualisiert 17.07.2022, 19.15 Uhr

Video: FM1Today/David Güntensperger/Dario Brazerol

In Wasserauen ist es am Sonntagmittag, kurz vor 11.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden kollidierte der Zug der Appenzeller Bahnen mit einem Personenwagen.

In Wasserauen ist es am Sonntagmittag zu einem Zwischenfall mit einem Auto und der Appenzeller Bahn gekommen. Bild: Karin Erni

Der vordere Triebwagen hat sich daraufhin von den Gleisen gelöst. Auf Anfrage erklärt die Polizei, dass ein weisses Auto über einen Bahnübergang gefahren sei, der mit einem Andreaskreuz gesichert war. «Aus noch ungeklärten Gründen ist es zur Kollision gekommen. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen mittelschwer bis schwer verletzt.» Der 39-jährige Beifahrer und der 21-jährige Mitfahrer zogen sich schwere, der 55-jährige Fahrzeuglenker mittelschwere Verletzungen zu.

Glücklicherweise hatte es im Zug nur wenig Passagiere, von diesen wurde niemand verletzt. Auch dem Lokführer gehe es soweit gut, er werde derzeit intensiv betreut.

Im Einsatz waren neben zwei Rega-Helikoptern, auch die Ambulanz, die Feuerwehren Schwende, Rüte und Appenzell sowie das kantonale Amt für Umwelt. Schäden an der Umwelt seien wegen des Vorfalls keine entstanden, so das Amt. Am Personenwagen hingegen entstand, laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, Totalschaden. Der Schaden an der Appenzeller Bahn wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Zur Bergung der Zugkomposition wurde ein Spezialkran aufgeboten.

Der Bahnbetrieb auf der Strecke zwischen Wasserauen und Weissbad war bis 19 Uhr eingestellt. Die Appenzeller Bahnen organisierten einen Bahnersatzbus, der zwischen Wasserauen, Station und Weissbad Bahnhof verkehrte.

Bilder: BRK News

Neben der Rega sind auch Angehörige der Feuerwehr zum Unfall in Wasserauen ausgerückt. Bild: Leserreporter