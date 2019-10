Günstiges Heiden, teures Grub: Der nicht ganz einfache Vergleich der Verwaltungskosten in Ausserrhoden Dank des Rechnungsmodells HRM2 sollten die Zahlen der Gemeinden vergleichbar sein. Doch das hat seine Tücken. Karin Erni

Pro Kopf gibt Heiden 259 Franken für die Verwaltung aus. (KEYSTONE/Martin Ruetschi)

Die jüngst veröffentlichte Gemeindefinanzstatistik des Kantons Appenzell Ausserrhoden listet verschiedene Kennzahlen der Gemeinden bezüglich der Bevölkerung, Finanzen und Schule auf. Seit der Einführung der Rechnungslegung nach dem harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 im Jahr 2014 sollten die Zahlen theoretisch vergleichbar sein. Das stimmt bei den Verwaltungskosten jedoch aufgrund der unterschiedlichen Buchungspraxis in den Gemeinden nur bedingt.

Beim Zahlenstudium fallen grosse Unterschiede auf. So weisen beispielsweise Hundwil und Grub mehr als dreimal so hohe Verwaltungskosten aus wie Heiden. Das lässt sich einerseits mit deren geringeren Einwohnerzahl begründen, da bei jeder Gemeinde per se gewisse Sockelkosten anfallen. Allerdings haben Schönengrund, Reute und Wald als kleinste Gemeinden des Kantons interessanterweise nicht die höchsten Kosten. Generell lässt sich feststellen, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr stark schwanken. Schönengrunds Gemeindepräsident Thorsten Friedel sagt auf Anfrage: «In unserer kleinen Gemeinde mit wenig Einwohnern und einmal grossen und einmal kleinen Investitionen verändern sich die Pro-Kopf-Zahlen massiver als in grossen Gemeinden.»

Heiden glänzt mit guten Zahlen

Mit 259 Franken pro Kopf die tiefsten Kosten hat aber nicht etwa die grösste Gemeinde Herisau, sondern Heiden als Nummer Vier. Gemeindepräsident Gallus Pfister sagt dazu: «Die Gemeinde Heiden achtet darauf, die Verwaltungskosten möglichst tief zu halten. Dies erreichen wir mit einem kostenbewussten Umgang und einem gut eingespielten und effizient arbeitendem Team.» Gleichzeitig relativiert er die Zahlen der Gemeindefinanzstatistik. Insgesamt würden Heidens Kosten im Vergleich mit anderen Gemeinden wohl nur unwesentlich günstiger sein, vermutet Pfister. «Wir buchen die Lohnkosten nach kantonaler Empfehlung funktional nach Bereichen. Wenn andere Gemeinden alle Lohnkosten unter ‹Allgemeine Verwaltung› buchen, kann das der Grund für die grossen Abweichungen sein.»

Auf Platz Zwei folgt das mit 1429 Einwohnern deutlich kleinere Stein. Gemeindepräsident Siegfried Dörig erklärt dies folgendermassen: «Wir haben die Schalteröffnungszeiten eingeschränkt, an drei Nachmittagen können nur auf Voranmeldung Schaltergeschäfte erledigt werden.» Dadurch werde dem Verwaltungspersonal eine unterbrechungsfreie, noch effizientere Arbeitsweise ermöglicht. Weiter nähmen die neun Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zusammen mit Kommissionsmitgliedern auch operative Aufgaben war, so Dörig weiter. «Sie entlasten damit unsere Verwaltung und sind für die Einwohnergemeinde kostengünstig.» Herisau als mit Abstand grösste Gemeinde hat mit 379 Franken die fünfttiefsten Verwaltungskosten und liegt damit unter dem kantonalen Mittelwert von 458 Franken.

Wesentlich höher liegt die zweitgrösste Gemeinde Teufen mit 635 Franken. Sie liegt damit auf Platz 14. Gemeindepräsident Reto Altherr macht die Verbuchungspraxis dafür verantwortlich: «Mit HRM2 wurden bei allen Gemeinden einheitliche Kontenpläne eingeführt, nicht jedoch eine einheitliche Verbuchungspraxis. Dies führt dazu, dass die einzelnen Gemeinden ganz unterschiedliche Zuordnungen treffen. Beispielsweise wurden in früheren Jahren Zusatzabschreibungen, welche aufgrund guter Rechnungsabschlüsse gemacht werden konnten, in der Verwaltungskostenstatistik aufgeführt. Dies wurde mittlerweile korrigiert.»

Grosse Unterschiede bestehen gemäss Altherr aber weiter: «Zum Beispiel werden in Teufen die Personalkosten wie beispielsweise der Hauswartungen aufgrund der organisatorischen Zuteilung eingerechnet, nicht jedoch in Vergleichsgemeinden. Dies ist nur eines von weiteren Beispielen, was zur unschönen Situation führt, dass ein Vergleich ohne Detailanalyse gar nicht möglich ist.»

Gemeinde Grub am teuersten

Walzenhausen liegt aktuell auf Platz 17, werde sich aber verbessern, wie Gemeindepräsident Michael Litscher erklärt: «Seit 2017 bewegt sich der Nettoaufwand konstant auf 1,39 Millionen Franken. Gemäss Voranschlag 2019 und 2020 liegt dieser nun leicht tiefer als im 2018.» Dies zeige, so Litscher, dass es gelungen sei, den Kostenanstieg aufzufangen und zu stabilisieren. Verantwortlich dafür seien unter anderem die Einführung des Vollamtes, die Stärkung und Professionalisierung der Verwaltung in den letzten Jahren und die Investitionen in die Verwaltungsliegenschaften, deren Abschreibungen hauptsächlich der allgemeinen Verwaltung belastet würden. «Gemeinderat und Verwaltung legten zudem grossen Wert auf einen verantwortungsbewussten, sorgsamen und gesunden Umgang mit den finanziellen Ressourcen», so Litscher weiter.

Dieses Jahr hat die Vorderländer Gemeinde Grub das Schlusslicht übernommen. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker macht verschiedene ausserordentliche Ereignisse wie den Anstieg der Lohn-, Liegenschaften- und Informatikkosten geltend, die 2018 zu einem starken Anstieg der Verwaltungskosten geführt hätten. Nicht hilfreich sei auch die Reduktion der Einwohnerzahl, welche die durchschnittlichen Verwaltungskosten pro Einwohner erhöht habe.