Der Bahnhof Herisau soll umgebaut werden. Benedict Vuilleumier vom Komitee Pro Bahnhof sagt, warum Anpassungen unausweichlich sind Am 27. September stimmen die Herisauerinnen und Herisauer über einen neuen Bahnhofplatz mit Bushof ab. Benedict Vuilleumier, Leiter der Kerngruppe des Komitees Pro Bahnhof Herisau, nennt Beispiele mit grossem Handlungsbedarf. 31.08.2020, 10.23 Uhr

Der Bahnhof Herisau soll umgebaut werden. Unter anderem sollen die Gleise der Appenzeller Bahnen verschoben werden. Zudem muss der Bahnhof gemäss Behindertengleichstellungsgesetz angepasst werden. PD

Benedict Vuilleumier, Leiter der Kerngruppe des Komitees Pro Bahnhof Herisau PD

Grundsätzlicher Handlungsbedarf

«Viele der Anpassungen müssen sowieso gemacht werden», sagt Benedict Vuilleumier und spricht damit das Behindertengleichstellungsgesetz an. Dieses verlangt, dass bis Ende 2023 der ÖV den Bedürfnissen der behinderten und altersbedingt eingeschränkten Reisenden entsprechen muss. Vuilleumier weist darauf hin, dass die Gelder für die Kreiselverschiebung zweckgebundene Gelder sind. «Wenn sie nicht für das Projekt in Herisau aufgewendet werden, fliessen sie in andere Strasseninfrastrukturprojekte.» Der Kanton hat aber bereits angekündigt, dass eine Strassensanierung am Bahnhof unumgänglich ist und auch bei einem Nein zum Kreisel Kosten von bis zu 8 Millionen Franken entstehen.