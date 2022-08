Der familienfreundliche «Pfeff ond Lischt Weeg» wurde erweitert

Der «Pfeff ond Lischt Weeg» ist in die Jahre gekommen. Nun wurde er erweitert. Am Projekt beteiligt waren die Bezirke Appenzell und Schlatt-Haslen, Appenzellerland Tourismus und das Chindernetz AI. Das Tolle am ganzen Projekt ist, dass Organisationen, die eigentlich verschieden sind, so gut miteinander zusammen arbeiteten», sagt Luzius Gruber, Präsident von Chindernetz.

Vreni Peterer 31.08.2022, 11.08 Uhr