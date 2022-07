Sechs Wandertipps von den Bergbahnen im Alpstein

Wandertipp Von Alp Sigel bis Säntis: Die schönsten Alpstein-Wanderungen direkt ab den Luftseilbahnen Der Alpstein ist mit sechs Luftseilbahnen erschlossen. Diese bringen Ausflügler, Gleitschirmflieger und Wanderinnen innert Minuten in die Berge. Wir haben bei den Bahnunternehmen nach Wandervorschlägen von und zu ihren Bahnstationen gefragt. Hier sechs Vorschläge von Mitarbeitenden. Mea McGhee Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von den Bergstationen der Luftseilbahnen im Alpstein aus lassen sich viele Wanderungen unternehmen. Bild: Raphael Rohner

Nicht weniger als sechs Luftseilbahnen befördern Personen bequem von der jeweiligen Talstation in den Alpstein. Jede Destination hat ihren besonderen Reiz. Alle, die eine Wanderung gerne in der Höhe beginnen, können also dieses Angebot nutzen. Manchen ist aber der Aufstieg zu Fuss lieber und sie geniessen nach anstrengender Bergwanderung die knieschonende Talfahrt in der Gondel.

Wir haben bei den Betreibern der Bergbahnen angefragt, welche Wanderung mit Ausgangs- oder Zielpunkt Berg- und oder Talstation sie empfehlen können. Nachfolgend die sechs Wandertipps von Kennern des Alpsteins. Von der «Wanderung» für den Regentag, über Routen, die für Familien bestens geeignet sind, hin zu anspruchsvollen, an Höhenmetern reichen Touren, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch kulinarische und historische Hinweise fehlen bei den kurzen Beschreibungen nicht. Allen Wandervorschlägen gemeinsam ist: Wer sich aufmacht in die Berge, kann die wunderbare Landschaft des Alpsteins, den Weitblick über das Land und Gastfreundschaft geniessen.

Mit der Luftseilbahn geht es von der Schwägalp aus auf den Säntis. Bild: PD

Der Blick ins Toggenburg ist traumhaft, trotz tief hängender Wolken. Die Regenwetter-Wanderung in der «Erlebniswelt Säntis» beginnt in der Panoramahalle des Gipfelgebäudes. Der Zeitstrahl am Boden führt zur Treppe in die Erlebniswelt «Geologie». Beim Aufstieg in den 4. Stock erleben wir hautnah die verschiedenen Gesteinsschichten des Alpsteins. In der Passarelle verabschieden wir uns vom Gestein und treten ein in die «Eiswelt».

Vorbei an Schneekristallen und Gletschereis wandern wir bis zurück in die Eiszeit.

Martin Sturzenegger, Geschäftsleiter Säntis-Schwebebahn AG. Bild: PD

Von da ist es nur noch ein Katzensprung zum «Wetterberg», wo wir auf unserer Tour das berühmte Säntis-Wetter kennen lernen. Nun kommt der Hunger auf und der letzte kurze Marsch führt hinunter zum «Berggasthaus Alter Säntis». Da gönnen wir uns in der wohligen Stube ein Znacht, beziehen dann das Zimmer und werden von Wind- und Regengeräuschen in den Schlaf gewiegt. (pd)

Alles anzeigen

Den Höhepunkt sieht man bereits nach dem Verlassen der Bergstation: den weltweit schönsten Blick an das Säntismassiv. Auf dem Gipfel des Kronberg wird das Panorama linker Hand durch die Ebene mit dem Bodensee am Horizont ergänzt.

Von der Talstation in Jakobsbad aus ist der Kronberg in Sicht. Bild: PD

Der Krete entlang lohnt es sich immer wieder stehen zu bleiben, um die Rundumsicht zu erleben, zu der sich nun die Toggenburger Bergwelt gesellt. In einem sanften Abstieg passiert man die Kapelle St.Jakob, von wo aus das Berggasthaus Scheidegg zu sehen ist.

Thomas Bischofberger, Verwaltungsratspräsident Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG. Bild: PD

Für den Verwaltungsratspräsidenten des Kronberg ist es ein Muss, die Gastfreundschaft der Familie Zürcher zu geniessen.

Wer lieber «brötle» möchte, findet rund zehn Gehminuten vor dem Gasthaus die Feuerstelle «Chenner» mit einem Hängegrill und Brennholz.

Nach der Rast geht es durch ein Waldstück und in weitem Bogen über die «Chlepfhütte» und «Ros» ins Jakobsbad und zur Talstation der Luftseilbahn. (pd)

Alles anzeigen

Der Start zur Wanderung erfolgt bei der Bushaltestelle in Lienz. Es geht zunächst Richtung Norden zum Rheintaler Höhenweg. Diesem folgt man in Richtung Südwest und achtet darauf, die Abzweigung zur Alp Rohr nicht zu verpassen. Das nächste Wegstück führt durch den Wald und nachdem ein Tunnel passiert ist, erreicht man die Alpwirtschaft Rohr. Von hier aus führt die Route auf den Sattel namens Baritsch. Nun wandert man auf dem Geologischen Wanderweg via Kastensattel auf den Hohen Kasten. Die Rundumsicht und die Blumenpracht im Alpengarten sind Belohnung für den Aufstieg.

Nach dem Aufstieg aus dem Rheintal geht es mit der Seilbahn hinab nach Brülisau. Bild: Benjamin Manser

Emil Koller, Verwaltungsratspräsident Hoher Kasten. Bild: PD

Zurück ins Tal geht es per Seilbahn nach Brülisau und mit dem öffentlichen Verkehr zurück ins Rheintal.

Wer mag, wandert via Kastensattel und Kübelwald auf verschiedenen Wegvarianten hinunter zum Rheintaler Höhenweg und auf diesem zurück in die Lienz.

Dieser Weg ist nicht im offiziellen Wanderwegnetz eingetragen, jedoch gut begehbar. (red.)

Alles anzeigen

Die ersten Höhenmeter werden mit der Seilbahn von der Talstation in Wasserauen rauf zur Ebenalp gemütlich überwunden.

Von Wasserauen geht es auf die Ebenalp. Bild: Paul Broger

Jan Fässler, Medien und Kommunikation, Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG. Bild: PD

Von der Ebenalp geht es in östlicher Richtung auf einem gut begehbaren Bergweg hinunter zu den Wildkirchlihöhlen und zum Berggasthaus Aescher.

Im Eremitenhäuschen beim Wildkirchli begeben sich die Wandernden auf die Spuren der Neandertaler. Hier warten prähistorische Funde wie Werkzeug und Knochen von Höhlenbären.

Nach einer Rast im «Aescher» führt die Route rechts über die blumenreichen Alpwiesen von Weesen zur kleinen Alpkäserei der Altenalp. Von hier aus geniesst man den herrlichen Blick über den Seealpsee und zu den Altenalptürmen. Weiter geht die Tour zum Berggasthaus Mesmer, wo die wohl beste Käserösti im Alpstein lockt. Kleine Wanderer dürften Gefallen finden an den herzigen Ponys. Schliesslich geht es zum Seealpsee mit seinen Gasthäusern Forelle und Seealpsee. Die Füsse kühlt man im See und dem Gemüt gönnt man ein Glace. Das letzte Wegstück führt hinab nach Wasserauen. (red.)

Alles anzeigen

Seit 2018 werden die Passagiere mit der neuen, energetisch umweltneutralen Seilbahn von Frümsen zur Staubern befördert. Besitzer und Bergwirt Daniel Lüchinger schlägt einen Tagesausflug von der Haustüre in den Alpstein und zurück vor. Nach Frümsen gelangt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wobei man dem Rheintalbus bei der Talstation der Luftseilbahn Staubern entsteigt. Deren Betriebszeiten (Sommer 7 bis 22 Uhr) sind an den Fahrplan angepasst.

In der Gondel der Bergbahn Staubern finden acht Personen Platz. Bild: PD

Daniel Lüchinger, Inhaber Berggasthaus Staubern und Bergbahn Staubern. Bild: Michel Canonica

Von der Staubern aus geht es wahlweise via Lisengrat zum Säntisgipfel oder der Krete entlang zum Hohen Kasten. Von diesen Zielen erfolgt die Talfahrt mit der jeweiligen Seilbahn.

Wer lieber zu Fuss ins Tal möchte, dem stehen verschiedene Routen möglich, etwa jene via Saxerlücke zur Bollenwees.

Nach der Einkehr im dortigen Berggasthaus geht es vorbei am Sämtisersee zum Berggasthaus Plattenbödeli. Nach dem Abstieg übers Brüeltobel erreicht man Brülisau, von wo aus es mit Bus und Zug zurück nach Hause geht. (red.)

Alles anzeigen

Dieser Tipp ist der perfekte Wanderausflug für die ganze Familie. An einem schönen Tag schwebt man mit der Alp-Sigel-Bahn gemütlich vom Pfannenstiel bei Brülisau aus in die Höhe. Die 657 Höhenmeter werden in fünf Minuten bewältigt.

Von der Talstation bis zur Bergstation überwindet die Alp-Sigel-Bahn 1600 Höhenmeter. Bild: Martina Basista

Von der Bergstation gelangt man entlang der Felswand zur Feuerstelle Zahmen Gocht (Holz ist vorhanden) mit einer wunderschönen Aussicht über das Appenzellerland in Richtung Bodensee.

Von hier aus kann zu den Alphütten spaziert werden, wo während der Alpzeit die Möglichkeit besteht, in der Hütte Hasenplatten etwas zu trinken oder auch eine hausgemachte Glace zu essen.

Albert Neff, Alp Sigel. Bild: PD

Danach besteht entweder die Möglichkeit, zurück zur Bergstation zu wandern oder grössere Wandervögel können sich in verschiedene Richtungen des Alpsteins bewegen. Sei dies nach Bollenwees (Fählensee), Plattenbödeli (Sämtisersee) oder gegen Seealp, wo die verschiedenen Berggasthäuser zum Verweilen einladen. (pd)

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen