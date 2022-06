Wanderausstellung Von Gipfeltreffen und Containerfahrten: Die Internationale Bodensee-Konferenz feiert auch in Appenzell Innerrhoden ihr 50-Jahr-Jubiläum Ein knappes halbes Jahr nach dem Gipfeltreffen auf dem Säntis spricht der Geschäftsführer IBK, Klaus-Dieter Schnell, über das Jubiläumsjahr und die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Bis am 19. Juni ist die IBK mit einer Container-Wanderausstellung im innerrhodischen Wasserauen vor Ort. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Container geht auf Reisen: Die Wanderausstellung macht in allen Mitgliedsländern Halt. Bild: Donato Caspari

Am 14. Januar 1972 wurde die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) ins Leben gerufen. 2022 feiert sie nun ihr 50-Jahr-Jubiläum. «Ein Teil der Jubiläumsaktivitäten besteht daraus, dass ein Container mit einer Wanderausstellung durch die ganze Bodenseeregion tourt», sagt Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer der IBK. Eine Strecke, ergänzt Schnell, werde der Container auch auf dem Seeweg zurücklegen.

Die sogenannte Sommertournee des Containers ist neben dem Gipfeltreffen der IBK-Regierungschefs am 14. Januar dieses Jahres, an dem auch Bundespräsident Ignazio Cassis teilgenommen hatte, das Herzstück der Jubiläumsaktivitäten. Die IBK habe für das Jubiläum eigens einen Schiffscontainer erworben und für das Event nachhaltig umgebaut, so Klaus-Dieter Schnell.

Klaus-Dieter Schnell, IBK-Geschäftsführer. Bild: PD

«Mit der Sommertournee geht die IBK auf die Bevölkerung in der Bodenseeregion zu und lädt sie zu Begegnung und Austausch ein.»

Zu den Mitgliedsländern und -kantonen zählen Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg sowie Bayern.

Ein Container auf Reisen

Gestartet ist die Tour am 16. Mai in der Geschäftsstelle der IBK in Konstanz. Danach ist der Container vom 21. Mai bis zum 25. Mai in Kreuzlingen stationiert gewesen, ehe er vom 31. Mai bis zum 3. Juni in Winterthur, nahe der ZHAW, für Besucherinnen und Besucher zugänglich war, erklärt der Geschäftsführer der IBK.

Auch im Appenzellerland macht der Container halt. Vom 15. bis 19. Juni wird dieser mit der Ausstellung «Grenzenlos» im innerrhodischen Wasserauen beim ehemaligen Restaurant Bahnhofbuffet stationiert sein. Der Container und die Ausstellung sind während dieser Zeit täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und können frei besichtigt werden. Schnell sagt:

«Der Container soll Kristallisationspunkt der Begegnung und des Austauschs werden.»

Passend zum Unterthema «Tourismus», welches der Mitgliedskanton Appenzell Innerrhoden gewählt habe, wird der Container von Mitarbeitenden des Appenzellerland Tourismus AI betreut. Vor Ort laden nebst der Ausstellung mehrere partizipative Attraktionen Besucherinnen und Besucher zum Vorbeischauen ein.

Kleiner Container, grosses Programm

Schnell selbst wird am 15. Juni, zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, erläuternde Worte zur Ausstellung «Grenzenlos» im inneren des Containers aussprechen. Die Eröffnung der sogenannten Containerwoche in Appenzell Innerrhoden nehme dann Landammann Roland Inauen vor.

Zusätzlich werde es am Abend des 15. Juni eine Gesprächsrunde, angeführt von Ottilia Dörig, der Leiterin des Kulturamts Appenzell Innerrhoden, zusammen mit Agathe Nisple, Stefan Inauen und Ueli Alder geben, die alle ehemalige Appenzeller IBK-Preisträgerinnen und Preisträger sind. Mit einem Apéro wird der Abend dann ausklingen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal des Restaurants Bahnhofbuffet statt.

50 Jahre IBK: ab Mittwoch in Innerrhoden. Bild: lil

Auch an den darauffolgenden Abenden sind Programmpunkte wie eine Begrüssung durch den Geschäftsführer des Appenzellerland Tourismus AI, Guido Buob, am Abend des 16. Juni sowie ein anschliessendes Get-together mit einer Fragerunde zum Tourismus im Bodenseeraum im Gasthaus Alpenrose geplant.

Die Containertour 1. Konstanz | 16. Mai — 20. Mai 2. Kreuzlingen | 21. Mai — 25. Mai 3. Winterthur | 31. Mai — 3. Juni 4. St.Gallen | 7. Juni — 12. Juni 5. Wasserauen | 15. Juni — 19. Juni 6. Vaduz | 21. Juni — 25. Juni 7. Schaffhausen | 28. Juni — 2. Juli 8. Bregenz | 4. Juli — 10. Juli 9. Heiden | 11. Juli — 17. Juli 10. Lindau | 19. Juli — 24. Juli 11. Friedrichshafen | 26. Juli — 31. Juli

Der Abend des 18. Juni startet mit einer Begrüssung des Ausserrhoder Regierungsrates und diesjährigen Präsidenten der IBK, Alfred Stricker. Mit anschliessenden Platzkonzerten dreier Musikgruppen aus Appenzell, Gonten und Brülisau, beim Container endet die Eventreihe in Appenzell am Samstag, 18. Juni, um 17.30 Uhr.

Alle Programmpunkte sind öffentlich und kostenlos. Am 11. bis 17. Juli wird der Container der IBK in Heiden für Besucherinnen und Besucher stationiert sein.

Eine lange Erfolgshistorie

Die kleine Wanderausstellung gebe, so Klaus-Dieter Schnell, einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte zur IBK, die gemeinsamen Themen und Projekte. Ursprünglich habe sich die IBK Anfang der Siebzigerjahre zum Schutz der Umwelt und zu Fragen der Raum- und Verkehrsplanung zusammengefunden.

Die Überdüngung des Bodensees durch Abwasser haben die Anrainerländer gemeinsamen erfolgreich bekämpfen können. Bereits 1959 sei die Gewässerschutzkommission gegründet worden, mir der die IBK eng zusammenarbeite. Themen waren auch die negativen Auswirkungen des Schiffsverkehrs oder das Waldsterben in den 80er-Jahren. Mittlerweile gehe die Arbeit der IBK aber weit darüber hinaus, so Schnell.

Im Sinne des gemeinsamen Leitbildes, zudem sich die zehn Mitgliedsländer und -kantone bekannt haben, setzt sich die IBK in erster Linie zum Ziel, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. In diesem Sinne bildet die IBK den Kern eines breit gefächerten Netzwerkes, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, in der Bodenseeregion.

Planung für Infrastruktur erfolgt langfristig

Zu den Errungenschaften der IBK gehört unter anderem der Aufbau der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH), in der 26 Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen zusammenarbeiten und die bald als Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee in die rechtliche Selbstständigkeit entlassen werde.

Weiter seien von der IBK auch die Initiativen zum Bodensee-Radweg, einem der meist befahrenen Radwege Europas, oder zum Bodensee-Ticket ausgegangen, das es Bahnfahrenden erlaubt, grenzüberschreitend mit einem einzigen Ticket zu reisen. Schnell sagt:

«Es geht uns bei den Projekten stets darum, einen Mehrwert für die Menschen in der Bodenseeregion zu schaffen.»

Aktuell in die Wege geleitete Projekte seien beispielsweise die zukünftige Eisenbahnplanung Bodanrail 2045. Schnell sagt: «Die Planung von Infrastrukturen erfolgt sehr langfristig. Daher achten die IBK-Mitglieder bereits heute darauf, dass die gemeinsamen Anliegen der Bodenseeregion in den nationalen Planungen nicht vergessen werden.» Beim nächsten Treffen der Regierungschefs der Mitgliedsländer und -kantone der IBK Ende Juni werde es ebenfalls um Bodanrail 2045 gehen, erklärt Schnell.

