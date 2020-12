Bedeutsames Dokument Walzenhauser Thesen gegen Antisemitismus: Vergessener Auftakt des christlich-jüdischen Dialogs nach dem Krieg Vor 75 Jahren fand im Evangelischen Sozialheim Sonneblick in Walzenhausen eine Studienwoche zum Thema «Deutschtum und Judentum» statt. Dabei verabschiedeten die Teilnehmenden unter der Leitung von Paul Vogt eine Erklärung in Thesenform. Diese stellt das eigentliche Gründungsdokument der CJA, der «Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz» dar. Hanspeter Strebel 01.12.2020, 05.00 Uhr

Im «Sonneblick» in Walzenhausen fanden während und nach dem Zweiten Weltkrieg Treffen von interreligiösen Studiengruppen statt. Bild: Martina Basista

Wenn es um die Erinnerung an Flüchtlingspfarrer Paul Vogt geht, dann ist auf das Gedächtnis von Adrian Keller Verlass, dem Geschäftsleiter der Stiftung Sonneblick und «Hausvater» bis zur Schliessung der als künftiges Asylzentrum vorgesehenen Gasthäuser. «Da war doch was vor 75 Jahren», sinnierte er in kleinem Kreis an einer kürzlichen Arbeitssitzung.

In der Tat. Im Jahresbericht 1945/46 des Evangelischen Sozialheims Sonneblick ist in der Statistik ein Kurs «Deutschtum und Judentum» mit 34 Personen und 238 Verpflegungstagen vom 19. bis 26. November 1945 vermerkt. Kein weiteres Wort zum Ergebnis dieser Studienwoche.

Erst im Jahre 1975, dem 30-Jahr-Jubiläum des «Sonneblicks», wird unter dem Titel «Wichtige Daten» das Ergebnis dokumentiert, das heute als bedeutsames Dokument der Beziehungen zwischen Judentum und Christentum in unserem Land gelten darf.

Durch «Seelisberger Thesen» in den Hintergrund gedrängt

Weshalb sind diese Walzenhauser Thesen beinahe schon vergessen? Adrian Keller mutmasst, dass der Kreis der Teilnehmenden relativ klein und mit wenig Prominenz besetzt war. Zudem könnte er von den 1947 publik gewordenen und weit bekannteren «Seelisberger Thesen» einer grossen internationalen Konferenz von Christen und Juden, in den Hintergrund gedrängt worden sein.

Emigranten zu Gast im «Sonneblick». Bild: PD

Eine weitere Erklärung liesse sich aus Hermann Kochers Dissertation «Rationierte Menschlichkeit» zum schweizerischen Protestantismus in der Flüchtlingsfrage von 1933 bis 1948 herauslesen. Diese berichtet von einer ebenfalls im «Sonneblick» tagenden Studiengruppe unter der Leitung von Paul Vogt, die bereits Ende des Jahres 1943 eine «streng vertrauliche» Fassung von Thesen zuhanden des Kirchlichen Hilfskomitees verabschiedete, die in Vogts Nachlass im Archiv für Zeitgeschichte der ETH aufbewahrt ist.

Frühere Thesen abgeschwächt

Darin zeigt sich, dass nicht nur über Flüchtlinge debattiert wurde, sondern ein Gespräch zwischen Flüchtlingen und Aktivisten der kirchlichen Flüchtlingsarbeit geführt worden war. Im Vordergrund standen Aspekte der Selbstverpflichtung und der Selbstkritik.

An der Abgeordnetenversammlung der Kirchenbundes wurde zum Ärger von Paul Vogt nur eine abgeschwächte Fassung dieses Walzenhausers Papiers vorgelegt. Unter anderem fehlte eine Formulierung, in der von einer «Abschaufelung» von der Kirche anvertrauten Flüchtlingen die Rede war, wie es leider oft geschehen sei. Die scharfe These, in der Antisemitismus als «Gottlosigkeit» bezeichnet wurde, formulierte der Vorstand des Kirchenbundes ebenfalls um zur «zahmeren» Form Antisemitismus und christlicher Glaube seien unvereinbar.

Flüchtlingspfarrer Paul Vogt. Bild: PD

Heinrich Rusterholz, ehemaliger Präsident des Rats des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds, widmet in seinem Werk «...als ob unseres Nachbars Haus nicht in Flammen stünde» über das Wirken von Paul Vogt und Karl Barth den Thesen von Walzenhausen ebenfalls ein Kapitel. Er verweist auf die verschiedenen Studienwochen im «Sonneblick» während des Krieges, an denen Christen und Juden, Schweizer und Flüchtlinge, sich zu gemeinsamer Arbeit fanden. Die Woche unter dem Titel «Deutschtum und Judentum» sei dabei «eines der schönsten Ereignisse» gewesen.

Arbeitsgemeinschaft von Christen und Juden

Um die Besprechungen der Studienwoche fruchtbar zu gestalten, habe sich eine Arbeitsgemeinschaft von Christen und Juden gebildet. Dabei wurde das Ziel der Zusammenarbeit in sechs Punkten festgehalten: Die Bekämpfung des Antisemitismus, die Aufklärung über das Wesen des Judentums, die vorurteilslose Darstellung der Ursprünge des Christentums, Erziehungs- und Bildungsfragen, die Verantwortung von Behörden und Institutionen und die Notwendigkeit von lokalen Zusammenkünften von Christen und Juden.

Rusterholz spricht dabei von der «zweiten Erklärung von Walzenhausen», nachdem die erste, mit 15 Thesen ausführlichere Fassung von 1943 als «streng vertraulich» (wie oben dargelegt) nur in abgeschwächter Form weiter behandelt worden war. Vogt gab nicht auf und in den Walzenhauser Thesen von 1945 wird Antisemitismus nicht minder eindeutig als «antiethisch» und «antichristlich» bezeichnet, deren Natur es zu demaskieren gelte. Unter den Unterzeichnenden des Papiers finden sich – im Gegensatz zur Vorgängertagung von 1943 – auch einige Frauen, darunter «Flüchtlingsmutter» Gertrud Kurz als bekannteste Persönlichkeit und Vertraute von Paul Vogt.

Starkes Zeichen der Versöhnung

Adrian Keller betont, dass die Studienwoche, aus der diese Thesen herausgewachsen sind, für Paul Vogt im Blick auf seine persönliche Entwicklung in der Einstellung zu den Jüdinnen und Juden sehr bedeutsam gewesen sei. Für ihn sei klar geworden, dass es künftig nur ein Zusammenleben im Dialog geben könne. «Diese Woche ist ein starkes Zeichen der Versöhnung im Gedenken an alle Jüdinnen und ­Juden, die an der Schweizergrenze abgewiesen wurden und so dem sicheren Tod nicht entkommen konnten», bilanziert der Geschäftsleiter der Stiftung Sonneblick.

Ernst Ludwig Ehrlich, Zentralsekretär der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft (CJA), würdigte in einem ­Festreferat zum 50-Jahr-Jubiläum der CJA 1996 im Beisein von Bundesrätin Ruth Dreifuss dieses «fast vergessene» Ereignis von Walzenhausen ebenfalls als sehr bedeutsam. «Wenn wir diese Thesen heute auf uns wirken lassen, so erscheinen sie uns zwar als eine Art Binsenwahrheit. Freilich sind sie aber noch heute nicht Allgemeingut sämtlicher Schweizerinnen und Schweizer geworden», sagte Ehrlich. Dem ist leider auch ein weiteres Viertel-Jahrhundert später nichts hinzuzufügen.