Walzenhauser reicht Abstimmungsbeschwerde gegen Entschädigungsreglement und Vollamt ein

Für den vollamtlichen Gemeindepräsidenten Walzenhausens (mit weniger als 2000 Einwohnern) sind laut Entschädigungsreglement

160 000 Franken vorgesehen. Das entspricht einem Monatslohn von über 13 000 Franken. Das ist soviel wie der Gemeindepräsident von Teufen (6280 Einwohner), Reto Altherr, erhält (162 000). Sein Herisauer (15 780 Einwohner) Kollege Kurt Geser kriegt 189 667 Franken. In Speicher (3984 Einwohner) gibt’s 159 000 Franken, in Heiden (4080 Einwohner) 150 000, in Gais 134’000 und in Urnäsch 103 000 Franken. Die übrigen Entschädigungen reichen von 97’143 Franken in Schwellbrunn bis 145’000 in Lutzenberg.

Natürlich verdienen die Gemeindepräsidenten nicht so viel. Die meisten arbeiten zwischen 25 und 60 Prozent. Die Zahlen sind auf eine 100-Prozent-Stelle umgerechnet. Nur die Präsidien der vier grössten Ausserrhoder Gemeinden - Herisau, Teufen, Speicher und Heiden - sind Vollämter. Verteilt man die Kosten für einen Gemeindepräsidenten auf die Einwohner einer Gemeinde, bezahlen die Walzenhauser 670 Prozent des Betrags, den die Herisauer Bevölkerung aufwenden muss.