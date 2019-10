Walzenhausen lehnt Entschädigungsreglement ab, in Schwellbrunn wird die Mehrzweckanlage saniert und erweitert

Die kommunalen Abstimmungen in Ausserrhoden sind erwartungsgemäss ausgefallen – ausser in Walzenhausen.

Natascha Arsic

Die kommunalen Abstimmungen in Ausserrhoden sind erwartungsgemäss ausgefallen – ausser in Walzenhausen. Dort haben sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 273 Nein- zu 250 Ja-Stimmen gegen das umstrittene Entschädigungsreglement ausgesprochen. Im Vorfeld sind einige kritische Stimmen zur Nichtwiederwahl-Versicherung aufgekommen. Michael Litscher, Gemeindepräsident Walzenhausen, sagt:

«Wir finden das Ergebnis bedauernswert und waren überrascht ob dem Wirbel um die Versicherung kurz vor der Abstimmung.»

Der Gemeinderat sei davon ausgegangen, dass das Reglement grundsätzlich unterstützt werde, da sich in der Vernehmlassung niemand gemeldet habe. «Der Ausgang der Abstimmung zeigt, dass die Bevölkerung geteilter Meinung ist. Nun müssen wir herausfinden, was nicht der Vorstellung der Bürger entsprochen hat», so Litscher. Erfreulich sei aber, dass das Reglement zum Vollamt mit 284 zu 246 Stimmen angenommen worden ist.

In Schwellbrunn hat die Bevölkerung über den Verpflichtungskredit über 6,2 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckanlage Sommertal abgestimmt und ihn mit 80,2 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Arbeiten können demnach wie geplant nächstes Jahr im Herbst beginnen.

In Speicher haben die Stimmbürger über die Revision der Zwecksverbandsvereinbarung Abwasserverband Altenrhein (AVA) entschieden. Der Anschluss der Gemeinden Trogen und Wald, eine Änderung bei den Aufgaben der Delegierten sowie die Reduktion der Anzahl Verwaltungsräte von 15 auf 9 Mitglieder machten die erneute Überarbeitung der Vereinbarung erforderlich. Zudem wird neu die Anzahl der Delegierten nicht mehr nach der Einwohnerzahl festgelegt, sondern nach der Anzahl der an die AVA angeschlossenen Einwohner. Die Speicherer haben der Vorlage mit 1389 Ja- zu 60 Nein-Stimmen deutlich zugestimmt.