Kantonsärztin Danuta Zemp wird Direktorin in Rheinburg-Klinik

Walzenhausen Kantonsärztin Danuta Zemp wird Ende Jahr neue Klinikdirektorin in der Rheinburg-Klinik Es gibt Neuigkeiten bei der Rheinburg-Klinik: Die langjährige Klinikdirektorin Edith Kasper zieht sich mit Ende des Jahres aus dem Berufsleben zurück. Nun wurde Danuta Zemp, aktuell Kantonsärztin im Kanton St.Gallen, als neue Klinikdirektorin gewählt. 12.05.2022, 15.30 Uhr

Danuta Zemp ist seit 2017 Kantonsärztin des Kantons St. Gallen. Ende Jahr wird sie Klinikdirektorin in der Rheinburg-Klinik. Bild: Michel Canonica (13. Februar 2021)

Nach dem Rückzug der bisherigen Direktorin, Edith Kasper wird neu Danuta Zemp die Klinikdirektion in der Rheinburg-Klinik in Walzenhausen übernehmen. Dies schrieben die Kliniken Valens in einer Medienmitteilung.

Zemp verfügt laut Mitteilung über einen Facharzttitel in Prävention und Gesundheitswesen (FMH) sowie einen Master of Public Health (MPH). Ihr Medizinstudium habe sie in Bern, ihre Assistenzarzt-Ausbildung im Kantonsspital St.Gallen, Spital Männedorf und Zollikerberg absolviert. Seit 2017 ist sie Kantonsärztin des Kantons St. Gallen, davor war sie neun Jahre als stellvertretende Kantonsärztin im Kanton Tessin und fünf Jahre als Aidsbeauftragte im Gesundheitsdepartement des Kantons Zürich tätig, informieren die Kliniken Valens weiter.

Ziel: Berufliche Weiterentwicklung

«Nach zwei Jahren Krisenmanagement möchte sich Zemp nun beruflich weiterentwickeln und ihre gesammelte Führungserfahrung in der Rheinburg-Klinik einbringen», steht weiter in der Mitteilung. Aktuell absolviere sie eine Zusatzausbildung an der Universität St.Gallen (Executive MBA HSG). (pd/hol)