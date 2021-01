Walzenhausen «Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger haben höchste Priorität»: Walzenhauser starten Initiative gegen geplante Mobilfunkantennen Die Swisscom will in Walzenhausen zwei Mobilfunkantennen erstellen. Doch gegen das Vorhaben regt sich erbitterter Widerstand. Der Gemeinde soll verboten werden, ihre Liegenschaften als Antennenstandorte zur Verfügung zu stellen. Karin Erni 15.01.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Vereinslokal in der Lachen soll eine Antenne zu stehen kommen. Bild: PD

Walzenhausen hat wenig bis gar keinen Mobilfunkempfang. Das könnte auch noch längere Zeit so bleiben, denn gegen zwei geplante Antennenstandorte gingen über 40 Einsprachen ein. Nun werden zusätzlich Unterschriften gegen die aktuellen und zukünftige Bauvorhaben gesammelt. Die Volksinitiative «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund» will es der Gemeinde verbieten, eigene Grundstücke für Mobilfunkantennen zur Verfügung zu stellen, wenn diese nicht mindestens 100 Meter Abstand zum Wohngebiet aufweisen.

Karin Knauer Witz, Initiantin. Bild: PD

Innerhalb von 10 Tagen seien die nötigen 50 Unterschriften zusammengekommen, sagt Karin Knauer Witz vom Initiativkomitee. «Aktuell sind es über 100. Wir wollen aber bis Ende Januar weitersammeln, um durch die Zahl der Unterzeichnenden die Bedeutung des Anliegens zu bekräftigen.» Knauer ist Gesundheitstherapeutin und wohnt in unmittelbarer Nähe eines der geplanten Standorte. «Das Vereinslokal in der Lachen scheint uns als Antennenstandort nicht geeignet, da sich in unmittelbarer Nähe ein Behindertenwohnheim und ein Kinderspielplatz befindet.» Auch führe eine Antenne zur Wertverminderung des Vereinslokals und der Umgebung. Die vorgesehenen 4G-Minizellen könnten von der Swisscom ohne weiteres Bewilligungsverfahren auf 5G umgerüstet werden und die gesundheitlichen Auswirkungen der neuen Funktechnologie seien noch zu wenig erforscht, befürchtet Knauer. «Gerade die heutige Zeit zeigt, dass Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger höchste Priorität verdient.» Gemeinsam mit den anderen vier Initianten hofft sie nun auf ein Einlenken des Gemeinderates. «In Zukunft sollte man mehr konstruktiv miteinander reden und nicht über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger entscheiden.»

Michael Litscher, Gemeindepräsident Walzenhausen. Bild: EG

Gemeindepräsident Michael Litscher sagt auf Anfrage, der Gemeinderat werde nach Einreichung der Initiative deren Gültigkeit prüfen und über das Zustandekommen entscheiden. «Volksinitiativen können als allgemeine Anregung oder als ausgearbeitete Vorlage eingereicht werden. In welcher Form die erwähnte Unterschriftensammlung eingereicht werden soll, ist uns nicht bekannt.» Je nachdem, werde es nach dem üblichen politischen Prozess zu einer Volksabstimmung kommen, so Litscher weiter. «Der Gemeinderat kann den Stimmberechtigten die Initiative mit oder ohne Empfehlung auf Annahme oder Ablehnung oder mit einem Gegenentwurf unterbreiten.»

Bürger fühlen sich übergangen

Karin Knauer Witz bemängelt auch die Kommunikation der Gemeinde. Bereits im Juni hätten 100 Einwohner einen Unterschriftenbogen der IG «Keine Mobilfunkantenne auf dem Vereinslokal» unterschrieben und damit einen Rückkommensantrag unterstützt. Die negative Antwort der Gemeinde sei erst vier Monate später, praktisch zeitgleich mit dem Ausstecken der Bauvisiere, erfolgt.

Den Vorwurf der mangelnden Kommunikation überrascht Michael Litscher. Anlässlich eines öffentlichen Anlasses 2018 der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen wurde der «Ball» Mobilfunkerschliessung erneut dem Gemeinderat zugespielt. «Wir haben die Bevölkerung regelmässig und auf verschiedenen Kanälen informiert. Im Jahr 2019 hatten wir einen öffentlichen Infoanlass mit Vertretern der Swisscom organisiert und entsprechend darüber berichtet.» 2020 wurden drei Anfragen von Privatpersonen und ein Rückkommensantrag von zwei Privatpersonen eingereicht. Die Anfragen sowie der Antrag wurden durch den Gemeinderat geprüft und entsprechend beantwortet. Ein Rückkommensantrag der IG «Keine Mobilfunkantenne auf dem Vereinslokal Lachen» liegt dem Gemeinderat nicht vor. Die Dauer bis zur Beantwortung des Rückkommensantrages lässt sich mit dem Eingang kurz vor den Sommerferien, der erneuten Auseinandersetzung mit dem Thema und einer beantragten Akteneinsicht begründen.

Umstrittene Standorte

Die Swisscom hat ursprünglich fünf mögliche Mobilfunkstandorte in Walzenhausen ausgewiesen. Drei davon kamen für den Gemeinderat wegen zu grosser Nähe zum Schulhaus nicht in Frage. Er hat sich für die Standorte auf der Trafostation im Leuchen und auf dem Vereinslokal Lachen entschieden. Gegen die Anfang November veröffentlichte Bauanzeige sind gemäss den Initianten zahlreiche Einsprachen eingegangen. Die Einsprechenden rügen «grobe Mängel» wie Zonenwidrigkeit, Verletzung der Regelbauvorschriften und Grenzwerten sowie Verletzung der Ortsschutzbildzone und des Landschaftsschutzes. Auch seien Schadenersatzansprüche geltend gemacht worden.

Die Einsprachen gegen die Baugesuche würden derzeit im ordentlichen Verfahren bearbeitet, sagt Michael Litscher. «Die Verfahrensleitung liegt beim kantonalen Amt für Umwelt.» Mehr könne er dazu nicht sagen, da es sich um laufende Verfahren handle.

Mobilfunkantennen insbesondere auch bezogen auf die 5G-Technologie seien ein sensibles Thema und der Gemeinderat habe diesbezügliche Bedenken immer in die Überlegungen und Entscheide miteinbezogen, so Litscher. «Wir wollen Hand bieten, eine minimale Grundversorgung mit Mobilfunk zu gewährleisten, was einem viel geäusserten Bedürfnis entspricht.» Um eine komplette Abdeckung des topografisch anspruchsvollen Gemeindegebiets zu gewährleisten, wären noch einige zusätzliche Antennen nötig. «Wir erhalten regelmässig Anfragen von Anbietern, die weitere Standorte für Antennen suchen. Bis jetzt haben wir alle abgelehnt.»