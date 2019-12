Waldwirtschaft könnte von Klimadiskussion profitieren An der Hauptversammlung der Appenzeller Waldbesitzer war neben vielen Sorgen auch ein wenig Optimismus zu spüren. Karin Erni 08.12.2019, 13.18 Uhr

Der scheidende Vizepräsident Markus Zellweger, der Neugewählte Andreas Gantenbein und Präsident Stefan Müller. Bild: Karin Erni

Am Samstag haben sich über 60 Mitglieder des Verbands der Appenzeller Waldeigentümer in der Krone Gais versammelt. Auf der Traktandenliste stand eine Ersatzwahl in den Vorstand. Aktuar und Vizepräsident Markus Zellweger aus Teufen hatte seine Demission eingereicht. Für ihn wählten die Mitglieder den bisherigen Revisor Andreas Gantenbein. Der Gemeindepräsident von Waldstatt übernimmt auch das Amt des Vizepräsidenten. Neuer Revisor wird Stefan Tanner aus Stein. Stefan Müller wurde für ein weiteres Jahr als Präsident bestätigt. Alle traktandierten Geschäfte wurden einstimmig angenommen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von knapp 1200 Franken.

Verschiedene Sichtweisen zum Thema Wald

Verbandspräsident Stefan Müller zeigte sich in seiner Einleitungsrede optimistisch, dass sich das ablaufende Wahljahr insgesamt positiv auf die Waldwirtschaft auswirken werde. Waldbesitzer könnten künftig eher mit öffentlicher Unterstützung rechnen, denn der Wald leiste einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Im Wald werde CO2 in den Pflanzen gebunden, beim Bauen mit Holz längerfristig gespeichert und beim Heizen werde fossile Energie eingespart. «Der Wald übernimmt darüber hinaus wichtige öffentliche Aufgaben, die leider nicht kostendeckend abgegolten werden», so Müller. Man werde diesbezüglich politische Forderungen platzieren. Die Stimmung im hiesigen Holzbau beurteilt Müller als gut. Eine vermehrte Sensibilisierung für die Verwendung von Schweizer Holz sei aber nötig.

Schlechte Nachrichten für die Fichte

Heinz Engler, Geschäftsführer der Holzmarkt Ostschweiz AG, berichtete von der Lage am Markt. Dieser werde generell durch den Handelsstreit zwischen den USA und China belastet. China bleibe aber ein wichtiger Absatzkanal. Engler stellte der Fichte keine gute Prognose aus. «Im deutschen Bundesland Hessen haben die Förster den Baum bereits aufgegeben.» Aufgrund der grossen Trockenheit sei so viel Käferholz angefallen, dass die Aufarbeitungskosten nicht mehr tragbar seien. Nutzniesser der Käferplage sind allerorten die Sägewerke, die gute Gewinne machten. In der Ostschweiz sei das Überangebot an Käferholz bereits weg und die Preise stiegen wieder an. Die Situation bleibe aber schwierig.

Der Innerrhoder Oberförster Albert Elmiger stellte fest, dass die Verbisssituation bei den Jungbäumen erstmals besser geworden ist. Sorgen machten ihm die schlechte natürliche Verjüngung des Baumbestandes. Bei Weisstanne und Vogelbeere sei sie bei null. Eine Untersuchung zeigte, dass der Hauptgrund dafür zu 48 Prozent beim Lichtmangel lag. Weiter bemängelte Elmiger, dass es seit der Neuvergabe der Holzschnitzellieferung durch die SAK Probleme mit der Verwertung des Hackholzes gebe.

Wald wird vielfältiger und widerstandsfähiger

Der Ausserrhoder Oberförster Heinz Nigg mahnte, man müsse die Sache längerfristig betrachten, da ein Wald sich langsam entwickle. «Ich schaue positiv in die Zukunft. Durch lenkende Eingriffe geht die Entwicklung in die richtige Richtung, weg von Monokulturen hin zu vielfältigen Wäldern.» Wenn man das Hackholz nicht loswerde, könne man es auch im Wald liegenlassen, das schade nicht, sondern nütze dem Ökosystem Wald. Nigg zeigte sich überzeugt, dass die hiesigen Wälder aufgrund der Staulagen am Gebirge auch im Zukunft genügend Feuchtigkeit erhalten. Wie das neue Forstrevier Hinterland zeige, könne den wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen mit schlagkräftigen Strukturen begegnet werden.