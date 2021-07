Der Waldstattlauf findet dieses Jahr wieder statt

Waldstatt Zum 36. Mal, aber in abgespeckter Form: Der Waldstattlauf findet im August mit der Premiere eines neuen Laufes statt Letztes Jahr machte das Coronavirus die Durchführung des Waldstattlaufes unmöglich. Dieses Jahr soll er am 21. August wieder stattfinden – in kleinerem Rahmen, coronakonform und mit einigen Neuerungen. Damian Allenspach 07.07.2021, 12.00 Uhr

Jungs und Mädchen sollen nächstes Jahr wieder Vollgas geben können. Bild: APZ

Jung und Alt wandern, laufen oder rennen durch die Waldstätter Landschaft – auf Strecken zwischen einem und rund zehn Kilometern. Der Waldstattlauf sollte bereits 2020 ein Event werden, wie man ihn kennt. Auf unterschiedlichem Terrain und in verschiedenen Modi durchqueren Lauffreudige und alle, die es werden wollen, das Appenzellerland. Auch Neuerung, wie den Säntis Panoramalauf, sollte die 36. Durchführung bringen. Jedoch machte die Pandemie dem OK-Präsidenten Peter Schraner einen Strich durch die Rechnung. Um so erfreuter ist er nun, dass der Lauf in diesem Jahr wieder stattfinden kann – wenn auch in kompakter Form.

Dieses Jahr darf wieder gerannt werden – jedoch nicht auf allen Strecken. Bild: Peter Schraner

Eine zweite Absage kommt nicht in Frage

Peter Schraner und sein Team mussten für die diesjährige Ausgabe einiges anpassen: Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Auflagen des Bundes auf lediglich 500 beschränkt, ein Hygienekonzept für die Ausgabe der Startnummern muss ebenfalls erstellt werden. Zudem gibt es nach wie vor offene Fragen: Darf man den Teilnehmenden eine Garderobe oder auch Duschen zur Verfügung stellen? Viel Ungeklärtes und dennoch ist eine zweite Absage für den Ok-Präsidenten kein Thema:

«Wir wollen den Leuten trotzdem etwas bieten. Auch wenn die Anmeldungen für dieses Jahr bisher etwas zaghaft waren.»

Das Programm fällt im Verhältnis zu den Vorjahren deutlich reduzierter aus. So werden neben der elf Kilometer langen Walking-Strecke lediglich die neuen Säntis-Panoramalauf-Strecken mit elf oder siebzehn Kilometern angeboten. Es sei ein Trend, dass die Leute immer mehr in die Natur wollen, deswegen habe man sich für die neuen Traillauf-Strecken entschieden, führt Schraner aus.

Beim Säntis-Panoramalauf ist die Kulisse der heimliche Star. Bild: Peter Schraner

Beliebte Kategorien, wie die Ein- und Zwei-Kilometer-Strecken für die Kleinen oder der Staffellauf, sollen nächstes Jahr wieder durchgeführt werden. Es sei dieses Jahr schlicht nicht möglich, da mit den Zuschauern auf engem Raum im Start- und Zielgelände die Vorgaben schwierig einzuhalten sind.

Die Zuversicht überwiegt

Trotz all der Schwierigkeiten zeigt er sich zuversichtlich. In diesem Jahr sollen wieder zwischen 300 bis 400 Teilnehmende mitmachen. Bei den beiden neuen Säntis-Panoramawegen starten die Läuferinnen und Läufer beider Kategorien in Waldstatt und teilen sich mit zunehmender Strecke auf, deswegen ist es auch möglich, eine Verpflegung anzubieten. Bis zu vier Stationen soll es je nach Strecke geben.

Mit der Absage im letzten Jahr habe man zwar ein leichtes Minus verzeichnen müssen, Angst, dass es nicht mehr weitergehen könnte, hat Schraner aber keine:

«Es ist sehr bemerkenswert, dass unsere Sponsoren bereits letztes Jahr ihre finanzielle Unterstützung zugesichert haben.»

Nächstes Jahr wie gewohnt

Für die Zukunft hat man Grosses vor: Nächstes Jahr sollen wieder bis zu 1000 Teilnehmenden mitmachen. Dann sollen auch alle Kategorien, inklusive der Säntis-Panoramalauf, angeboten werden. Wer aber nicht so lang warten kann oder möchte, kann sich auf der Website waldstattlauf.ch bis zum 19. August für die diesjährige Ausgabe am 21. August anmelden. Die Preise für einen Lauf betragen zwischen 25 und 40 Franken.