Gidio-Umzug in Waldstatt kann am Aschermittwoch stattfinden

Waldstatt Wenn die Trauergesellschaft lachend durch die Strassen zieht: Waldstätter Gidio-Umzug findet am Aschermittwoch statt Am Aschermittwoch findet in Waldstatt der traditionelle Gidio-Umzug statt. Künftig wird der Verein «Gidio-Freunde Waldstatt» die Gidiopfarrpersonen, heuer Gian Mattïa Gantenbein, ideell, materiell und administrativ unterstützen. Ramona Koller 22.02.2022, 12.00 Uhr

Kann auch heuer stattfinden: der Gidio-Umzug in Waldstatt. Bild: Gidio-Umzug 2019

Seit über einem Jahrhundert pflegt die Waldstätter Jugend am Aschermittwoch den Brauch des Gidio-Umzuges. Dabei wird «Gidio Hosestoss» auf einem Leichenwagen durch das Dorf gezogen. Letzterem folgen verschiedene Themenwagen und das «traurig-fröhliche» Fussvolk. Nach dem Umzug hält der Gidio-Pfarrer eine von ihm verfasste Abdankungsrede. Die von Schülerinnen hergestellte Strohpuppe wird am Funkensonntag verbrannt.

Jedes Jahr wird in Waldstatt eine Schülerin oder ein Schüler auserkoren, die oder der Gidio-Pfarrperson wird und dementsprechend den Umzug organisieren und die Abdankungsrede schreiben darf. Die Anforderungen an den Anlass und die Pfarrperson haben sich in den letzten Jahren stetig gewandelt. Um diesen gerecht zu werden, wurde nun der Verein «Gidio-Freunde Waldstatt», bestehend aus ehemaligen Pfarrpersonen, Müttern und Vätern, gegründet. Über diesen Verein läuft auch ein neu eröffnetes Bankkonto bei der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland, auf dem Sponsoringgelder und Spenden gesammelt werden.

Die Gruppierung will sich für den Erhalt des traditionsreichen Waldstätter Kinderfasnachtsbrauches einsetzen und die jeweils amtierende Gidio-Pfarrperson primär ideell unterstützen, ihr aber auch organisatorisch, materiell sowie administrativ zur Seite stehen. Präsident des Vereins ist der Vater des Gidio-Pfarrers 2020 Stefan Roth, Rebecca Holenstein-Mettler, Gidio-Pfarrerin 2001, amtet als Aktuarin und Kassier ist der Gidio-Pfarrer 2018, Silvio Kolb.

Späte finale Organisation

Gian Mattïa Gantenbein ist Gidio-Pfarrer 2022. Bild: PD

Letztes Jahr wurde das Amt des Gidio-Pfarrers an Gian Mattïa Gantenbein übergeben. Lange wusste der Schüler nicht, ob er einen Umzug organisieren darf, oder ob die Coronamassnahmen dies verunmöglichen. Zögerlich habe er also mit den Vorbereitungen begonnen, wie die «Gidio-Freunde Waldstatt» in einer Mitteilung schreiben.

So nahm der Gidio-Pfarrer nach der Sportwoche zwar Anmeldungen für Themenwagen entgegen, wartete jedoch mit den Anfragen für Naturalgaben und Sponsorenbeiträge an Geschäfte entlang der Umzugsroute sowie weitere Firmen noch zu. Erst nach dem Entscheid des Bundesrates, dass fast alle Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung ab dem 17. Februar aufgehoben sind, wurde es dem 14-Jährigen möglich, mit der finalen Organisation des Anlasses zu starten.

Die Christbäume für die Gidio-Verbrennung am Funkensonntag, 6. März, wurden eingesammelt und gelagert. Eine Gruppe Schülerinnen um Tamara Roth hat die Gidio-Puppe hergestellt und den Leichenwagen geschmückt. Als Chef für seine Gidio-Polizei hat Gantenbein Philipp Müller auserkoren. Verantwortlich für den Predigtverkauf ist Nina Tobler. Gantenbein verpasst aktuell seiner Predigt den letzten Schliff – somit steht dem Umzug am Aschermittwoch nichts mehr im Weg.

Wer die Nachfolge des amtierenden Gidio-Pfarrers antreten wird, bleibt so lange geheim, bis Gian Mattïa Gantenbein nach dem Trauerumzug durch das Dorf seine Abdankungsrede auf dem Schulhausplatz gehalten und seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin benannt haben wird.

Gast auf Zeit

Der Waldstätter Gidio kommt alljährlich auf erfundene Weise in die Waldstatt, erlebt das Geschehen auf der Welt, in der Schweiz, im Kanton und natürlich in der Gemeinde während einem Jahr und stirbt einen wiederum erfundenen Tod. Damit unterscheidet sich der Waldstätter Kinderfasnachtsbrauch von demjenigen in Herisau, wo Gidio Hosestoss stets an einem Leckerli erstickt.

Seit Beginn des «Gidio»-Brauchs in der Waldstatt, der in den Anfängen des letzten Jahrhunderts liegt, beschenken Geschäftsleute, die am Anlass teilnehmenden – und fasnächtlich verkleideten – Kinder mit Lebensmitteln und Leckereien. Legendär sind das Süssholz der Drogerie oder die Mini-Cervelat und -Bürli von Metzgereien und Bäckereien. Bis sie zur Jahrtausendwende zu Wurfkörpern verkamen, waren auch gereichte «Pommeranzen» ein Highlight. Beim Waldstätter Coop erhalten die Umzugsteilnehmenden seit einigen Jahren Schenkeli, die örtliche Bankfiliale offeriert Biberli. Verschiedenste weitere bei Kindern beliebte Süssigkeiten und auch Tranksame runden inzwischen die Vielfalt der Naturalgaben ab. Es versteht sich daher von selbst, dass die Route des «Trauerzuges» nicht immer gleich war, sondern stets so gewählt wurde, dass sich möglichst viele Läden und Firmen entlang der zurückgelegten Strecke befanden.

Als vor bald einem halben Jahrhundert die Menge der Themenwagen sank, wurden zur Steigerung der Wagenzahl eine Bewertung mit Preisen eingeführt. Finanziert wurde diese durch den Verkauf von Gidio-Predigten. Inzwischen werden die Preise nach einer Rangierung vergeben, welche die Käuferinnen und Käufer von Gidio-Predigten mit einem Stimmzettel abgeben können.

Damit die unterschiedlich grossen Schülergruppen auch in der heutigen Zeit attraktive Preise erhalten, kann die Waldstätter Kinderfasnacht mit Geldbeträgen (Vermerk Gidio 2022) auf das neu eröffnete Raiffeisenkonto unterstützt werden. Mit diesen werden zum Beispiel Eintritte für Angebote in der Region erworben. Die einbezahlten Sponsorenbeiträge werden ausschliesslich für die Themenwagen-Preise und zur Deckung von Spesen verwendet.

Gidio-Umzug am Mittwoch, 2. März Der Umzug der Trauergemeinde startet um 14.05 Uhr. Route: Schulhaus – Urnäscherstrasse (Unterwaldstatt) – Urnäscherstrasse (Hirschen-Kreisel) – Bahnstrasse (Hof) – Mooshaldenstrasse (Scheidweg) – Herisauerstrasse (Hirschen-Kreisel) – Dorfstrasse (bis zum Scheibenböhl) – Dorfstrasse (Kirche) – Schulhaus.