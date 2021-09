Biodiversität In der Nünegg gibt es ein neues Waldreservat: 50 Jahre wird nichts gemacht – mit Absicht In Herisau zeigten der Gemeinderat Glen Aggeler und Oberförster Beat Fritsche ein neuen Waldabschnitt, der nun 50 Jahre lang nicht genutzt werden wird. Dazu haben Kanton und Gemeinde Herisau einen Vertrag abgeschlossen. Die Ruhezeit soll helfen, die Artenvielfalt zu mehren. Ausserrhoden will bis 2028 zehn Prozent der kantonalen Waldfläche in Naturreservate verwandeln. Elia Fagetti 09.09.2021, 17.00 Uhr

Beat Fritsche, Oberförster, und Glen Aggeler, Gemeinderat von Herisau, stellten das neue Waldreservat vor. Bild: Elia Fagetti

Ein lauschiger Abend, die Sonne scheint. Das Wetter passe gut, um das neue Waldreservat zu zeigen, meint der Herisauer Gemeinderat Glen Aggeler, als er auf den Weg in den Waldabschnitt ist. Ebenfalls dabei ist der Oberförster von Appenzell Ausserrhoden, Beat Fritsche. Nach einer kurzen Autofahrt und anschliessender kurzen Wanderung stehen alle im besagten Waldabschnitt. Es handelt sich um ein im Besitz der Gemeinde Herisau liegendes Grundstück mit einer 5,3 Hektar grossen Fläche. Davon wird, wie Fritsche erklärt, 2,77 Hektar zum Naturwaldreservat. Das restliche Gebiet wird zum Sonderwaldreservat erklärt.

Tote Bäume wichtig für Artenvielfalt

Im neuen Naturwaldreservat wird in den nächsten 50 Jahren forstwirtschaftlich nichts gemacht, ausser es gebe Bedrohungen von aussen wie zum Beispiel exotische Schädlinge, erklärt Oberförster Fritsche. Der Grund für den Verzicht auf Bewirtschaftung und Unterhalt im Naturwaldreservat liegt in einer aussergewöhnlichen Mangelware im bewirtschafteten Wald: Totholz. Umgefallene tote Bäume seien wichtige Lebensräume für verschiedenste Arten der Fauna, erklärt Fritsche. Insgesamt sind im Schweizer Wald rund 6'000 Arten auf Totholz angewiesen – Pilze, Flechten, Insekten wie auch diverse Vögel, Amphibien, Fledermäuse und Schnecken. Im bewirtschafteten Wald werden die Bäume genutzt, bevor sie in die Alters- und Zerfallphase kommen, im Naturwaldreservat soll diese Menge an Totholz anwachsen, und damit auch die Biodiversität.

Es gibt zwei Unterteilungen des Waldreservats Nünegg. Im Sonderwaldreservat können Eingriffe zu Gunsten der Artenvielfalt durchgeführt werden, was beim Naturwaldreservat nicht möglich ist. Das Sonderwaldreservat wird gezielt gepflegt und aufgelichtet. «Ein lichter Wald fördert die Bodenvegetation und das wiederum fördert ebenfalls die Artenvielfalt», erklärt der Oberförster des Kantons. Das kleine Hangmoor wird einmal im Jahr im September vom Forstbetrieb der Gemeinde gemäht, damit es nicht zuwächst. Die Abschnitte nahe den Bahngleisen gehören ebenfalls zum Sonderwaldreservat, denn dort brauche man die Möglichkeit etwas zu tun, damit die Sicherheit für den Bahnbetrieb gewährleistet ist.

Glen Aggeler zufolge liege das Ziel nach mehr Artenvielfalt auch im Interesse der Gemeinde. Kürzlich habe man die Haltung der Gemeinde zum Thema Biodiversität und Umweltförderung festgelegt und ein Biodiversitätskonzept erarbeitet. «Der Anstoss durch den Kanton spielt uns in die Hand», sagt Aggeler.

10 Prozent Waldreservatsfläche ist das Ziel

Doch wie kam das Ganze genau zu Stande? Der Gemeinderat erklärt, dass der Kanton auf sie zugekommen sei. Der Kanton sehe Potenzial für ein Waldreservat. Danach habe der Kanton die Gemeinde gefragt, ob sie daran Interesse hätten. Daraufhin folgte eine Begehung des Waldabschnitts durch beide Parteien. Nach der Unterbreitung des Konzepts stimmten der Kanton und der Gemeinderat dem Plan zu.

«Waldreservate sind ein wichtiges Element zur Förderung der Biodiversität», erklärt Fritsche. Ziel sei es rund 10 Prozent der kantonalen Waldfläche bis 2028 als Waldreservate zu sichern. Zurzeit seien 6,3 Prozent der ausserrhodischen Waldfläche Schutzzonen. Vor zehn Jahren waren es noch rund ein Prozent. Fritsche sagt:

«Im Kanton gibt es ungefähr 7600 Hektar Wald.»

«Davon sollen 760 Hektar Waldreservat sein. Mit dem neuen Reservat im Nünegg sind es 484 Hektar», führt der Oberförster weiter aus. Die Abteilung für Wald und Naturgefahren, dessen Leiter Fritsche ist, geht aktiv auf Waldbesitzer zu, bei denen das Einrichten eines Waldreservats sinnvoll ist. Die Teilnahme an den Projekten sei dabei immer freiwillig. Im Fall von Nünegg ist der Besitzer die Gemeinde Herisau.

Wer wissen möchte, ob der Wald neben seinem Domizil auch ein Reservat ist, findet dies Online: «Alle Waldnaturreservate findet man im Geoportal», sagt Fritsche. Die grössten Waldreservate in Ausserrhoden befinden sich im Raum Schwägalp, im Sittertobel und am Nellenkapf in Reute.

Geht es um die Kosten, so sei dies kein Problem. In einer Mitteilung vom Donnerstag steht, dass es keine Einbussen gebe. Die Waldstandorte im betreffenden Tobel seien zwar ökologisch wertvoll, aber abgeschieden und nicht kostendeckend zu bewirtschaften. Der Nutzen für die Biodiversität sei demgegenüber gross.