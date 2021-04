WAHLKAMPF Nach Inserat, das Monika Rüegg Bless Falschaussagen unterstellt: Innerrhoder Parteien rufen zur Mässigung und Fairness auf In einem Inserat im Appenzeller Volksfreund wird die amtierende Frau Statthalter der Falschaussage bezichtigt. Für die Parteien und Gruppierungen ist damit eine Grenze überschritten worden. Das sei eine Politik des Wahlkampfs, die in Appenzell Innerrhoden nicht betrieben werde. 28.04.2021, 11.45 Uhr

Am 9. Mai entscheidet sich, wer die künftige Frau Statthalter sein wird. Amtsinhaberin Monika Rüegg Bless und ihre Herausforderin Barbara Nef-Manser liefern sich derzeit einen beispiellosen Wahlkampf. Bild: Hanspeter Schiess

Die Arbeitnehmervereinigung (AVA), der kantonale Gewerbeverband (KGV), der Bauernverband, CVP, FDP, SP sowie die Gruppe für Innerrhoden (GFI) lehnen gemäss einer gemeinsamen Mitteilung die öffentlichen Angriffe auf Frau Statthalter Monika Rüegg Bless entschieden ab und rufen zu Fairness und Mässigung auf.

Innerrhoden ist stolz auf seine politische Kultur. Es habe bisher den Gepflogenheiten entsprochen, dass in Sachgeschäften kontrovers diskutiert und argumentiert wird und dass bei Wahlen vor allem die Vorzüge der eigenen Kandidaten hervorgehoben werden, heisst es im Schreiben weiter. Öffentliche Angriffe auf Einzelpersonen seien hingegen unterlassen worden.

Derzeit werde jedoch gegen Frau Statthalter Monika Rüegg Bless eine «beispiellose Kampagne» geführt. Mit dem Inserat des Pro-Spital-Komitees in der Dienstagausgabe des Volksfreundes vom 27. April werden ihr Falschaussagen unterstellt. «Dass Frau Statthalter der Lüge bezichtigt wird, obwohl die vermeintlichen Falschaussagen innert weniger Minuten mit dem Audio-Protokoll des Grossen Rats widerlegt werden können, ist inakzeptabel», schreiben die Parteien. Besorgniserregend sei zudem, dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts die dritte Frau in der Standeskommission so hart öffentlich angegriffen wird, wie es in jüngerer Vergangenheit kein anderes Mitglied der Standeskommission erleben musste. Mit diesem Inserat sei für die politischen Parteien und Verbände eine Grenze überschritten. Diese Art der Kampagne werde verurteilt und entschieden abgelehnt. (pd)