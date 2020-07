Schwere Vorwürfe an den Vorstand: Wegen des Wahlerfolgs rumort es im Gewerbeverein Herisau Der Gewerbeverein Herisau gehörte zu den Gewinnern der Gesamterneuerungswahlen. Zwei Mitglieder erheben nun schwere Vorwürfe an den Vorstand. Alessia Pagani 07.07.2020, 05.00 Uhr

Der Gewerbeverein Herisau holte auf der gemeinsamen Liste mit den Parteiunabhängigen 2019 auf Anhieb drei Sitze im Kantonsrat; im Bild vorne Marc Wäspi. Nik Roth

Innerhalb des Gewerbevereins Herisau (GVH) herrscht Unmut. Die Gesamterneuerungswahlen vom März 2019 hallen nach. Wie aus den Unterlagen zur diesjährigen Mitgliederversammlung hervorgeht, erheben zwei Mitglieder schwere Vorwürfe an den Vereinspräsidenten Aldo Carrera und den restlichen Vorstand. Anita Hug und Marlise Nef sprechen von fehlender Transparenz, von Statutenverstössen, von eigenmächtigem Vorgehen des Präsidenten, des Vorstands und anderer Vereinsmitglieder.

Marlise Nef, Initiantin der Anträge PD

Vor allem das politische Engagement des Gewerbevereins an den Gesamterneuerungswahlen stösst Hug und Nef sauer auf. Dieser war gemeinsam mit den Parteiunabhängigen (PU)mit einer Liste an den Wahlen angetreten und hatte beeindruckende Erfolge verzeichnet. Für den Einwohnerrat hatten sie 15 Kandidaten, für den Kantonsrat 9 gestellt. Auf Anhieb schafften sie sechs Sitze im Einwohnerrat. Zudem holten sie drei Kantonsratssitze.

Anita Hug, Initiantin der Anträge PD

Hug selber wurde von der SVP als Einwohnerratskandidatin portiert, wurde allerdings nicht gewählt. Nef, die für die FDP in den Gemeinderat wollte, blieb ebenfalls erfolglos.

Nef und Hug haben auf die Mitgliederversammlung 2020, die wegen der Coronakrise schriftlich durchgeführt wurde, hin mehrere Anträge eingereicht. Darin schreiben sie:

«Die Mitglieder sind zu keinem Zeitpunkt über das Vorgehen des Vorstandes in Zusammenhang mit den Wahlen und über eine politische Grundhaltung informiert worden.»

Zudem fordern sie, dass den Vereinsmitgliedern ein schriftlicher Rechenschaftsbericht über die politische Arbeit der gewählten PU/Gewerbe-Politiker vorzulegen sei und dass bei politischen Entscheidungen die Mitglieder zu befragen seien, dies, falls nötig, an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung. Wie es in den Anträgen weiter heisst, soll sich der Gewerbeverein von den PU distanzieren und offenlegen, welche Personen aus dem Gewerbeverein die gewählten Politiker beraten und mit Fachwissen unterstützen. Zudem verlangen Marlise Nef und Anita Hug Einsicht in den Jahresabschluss der Wahlkampfkasse.

Politische Pläne 2018 angekündigt

Aldo Carrera, Präsident des Gewerbevereins Herisau PD

Die Kritik ist nicht neu. Bereits an der Mitgliederversammlung im April 2019 nahm Nef das Thema auf. Im Namen von 15 Gewerblern stellte sie mehrere Anträge und Fragen betreffend des politischen Engagements des Gewerbevereins. Sie wollte wissen, wann die politische Gruppe des Gewerbevereins sich bei den Mitgliedern das Einverständnis für ihr Vorgehen einholen werde, wie sie sich die weitere politische Arbeit zu Gunsten der Gewerbler vorstelle und wie es entgegen der Statuten in Eigenregie zum Zusammenschluss mit den PU gekommen war. Den damals vorgebrachten Vorwurf, ihr Unmut gründe auf ihrer Nichtwahl, verneinte Nef kategorisch. Der Vereinspräsident nahm an der Mitgliederversammlung Stellung. Er verneinte einen Zusammenschluss mit den PU. Zudem hätten die Mitglieder von den politischen Ambitionen des Gewerbevereins gewusst. Für eine reine Gewerblerliste für den Kantons- und Einwohnerrat hätten sich zu wenige Mitglieder zur Verfügung gestellt. Daher habe der Vorstand beschlossen, andere Kandidaten zu suchen, welche dem Gewerbeverein nahestünden und in keiner Partei politisieren möchten.

Statutenrevision beantragt

Wie aus dem Protokoll zur Mitgliederversammlung 2018 hervorgeht, forderte Carrera die Mitglieder an der Versammlung auf, sich im Hinblick auf die anstehenden Einwohnerrats-, Gemeinderats- und Kantonsratswahlen zu melden, falls Interesse an einem politischen Amt bestehe. Er verwies damals darauf, dass eine Gewerblerliste aufgesetzt werde, welche Mitgliedern sämtlicher Parteien offenstünde. Eine Intervention seitens der Vereinsmitglieder zu diesen Plänen blieb an der Versammlung aus.

Wie aus den GVH-Statuten hervorgeht, war bis anhin die Mitgliederversammlung für die Parolenfassung bei den eidgenössischen, den kantonalen und den kommunalen Abstimmungen und Wahlen zuständig. Eine Abstimmung zum politischen Engagement des Vereins gab es gemäss Protokollen nie. Unklar ist, ob die Statuten ein solches vorsehen. Nun hat der Vorstand reagiert. Auf die diesjährige Mitgliederversammlung hin wurde eine Statutenrevision beantragt. Der erwähnte Artikel sollte gestrichen und ein anderer ergänzt werden. Neu sollte in die Statuten aufgenommen werden: «Der GVH kann sich in der Politik positionieren, Wahl- und Abstimmungsempfehlungen abgeben, Wahllisten führen und Mitglieder portieren und mit anderen Partner Verbindungen eingehen. Der Vorstand erlässt ein Reglement.»

Korrektheit des Protokolls wird hinterfragt

Gegen das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 haben sowohl Nef als auch Hug im August 2019 Einsprache eingereicht. Dieses sei nicht wahrheitsgetreu abgefasst, schreibt Nef in ihrer Einsprache, und kritisiert: Der Verstoss gegen die Statuten sei bereits mit der Nomination der Kandidaten ohne Einbezug der Mitglieder im 2018 und insbesondere mit dem Zusammenschluss der PU auf einer Liste im Jahr 2019 erfolgt. Die gemeinsame Liste sowie der Zusammenschluss von PU und Gewerbe zu einer Fraktion vermittle der Bevölkerung, dass das Gewerbe und die PU die gleiche Politik verfolgen. Zudem wirft sie Carrera vor, nicht auf ihre Anträge aus dem Jahr 2019 eingegangen zu sein. Anita Hug bezeichnet die fehlende Beschlussfassung in ihrem Einspracheschreiben als widerrechtlich.

Hug geht noch einen Schritt weiter und kritisiert nicht nur den Vereinsvorstand. Auch die Mitglieder, welche sich an den Gesamterneuerungswahlen aufstellen liessen, hätten gegen die Statuten verstossen. Auch schreibt sie, dass Vereinspräsident Carrera der Einladung zu einem Gespräch nie nachgekommen sei. Nef wiederum tönt in ihrer Einsprache an, dass man ihr den Austritt aus dem Verein nahegelegt ­hätte.

Gegenüber dieser Zeitung wollten sich weder Marlise Nef noch Anita Hug zu den Vorwürfen äussern. Vereinspräsident Aldo Carrera war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.