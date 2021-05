WAHLEN «Mir liegt die Kirche schon ein Leben lang am Herzen»: Thomas Gugger will ins Kirchenratspräsidium Am 28. Juni wird das Präsidium der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell neu besetzt. Zur Wahl stellen sich Heidens Dorfpfarrerin Martina Tapernoux wie auch Kirchenratsmitglied Thomas Gugger. Einen Strategieprozess, wie sich die Kirche in den kommenden Jahren neu auszurichten hat, stiess er bereits an. Astrid Zysset 21.05.2021, 05.00 Uhr

Thomas Gugger ist seit neun Jahren Mitglied im Kirchenrat. Bild: Astrid Zysset

Seine Motivation ist schnell erklärt. «Alles, was in den nächsten Jahren ansteht, finde ich spannend.» Deshalb musste Thomas Gugger, seit neun Jahren Mitglied im Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, auch nicht lange überlegen, ob er für das Präsidium kandidieren möchte. Nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Koni Bruderer wählen die Mitglieder der Synode am 28. Juni dessen Nachfolger.

«Die Kirche hat neue Herausforderungen zu bewältigen», so Gugger. Der Grundsatz: Jeder ist willkommen, gelte zwar nach wie vor. Doch sollen im Rahmen der Diakonie die verschiedenen Zielgruppen künftig bewusster angesprochen werden.

«Es bestehen Angebote für die jüngeren Mitglieder und viele für die älteren. Aber für alle dazwischen gibt es nichts.»

Ein konkreter Ansatz, wie diese Lücke geschlossen werden kann, hat der 60-Jährige zwar nicht. Doch ihm schweben Ideen wie ein Mittagstisch für alle oder Integrationsprojekte vor, die als erster Schritt in diese Richtung gelten könnten. Viele Kirchgemeinden hätten bereits attraktive Angebote. Durch eine vertiefte Zusammenarbeit oder gar eine Projektstelle in der Diakonie könnten diese regional besser genutzt werden.

Strategieprozess wurde bereits angestossen

Aufgrund Guggers Initiative ist im Kirchenrat bereits ein Strategieprozess im Gange, der über eine Gesetzesreform oder eine organisatorische Neuausrichtung hinausgeht. Inhaltliche Fragen stehen zur Debatte. Fragen, wie: Wohin geht die Kirche? Was sind deren Aufgaben? Und welche haben die Kirchgemeinden? Gugger spricht von einem «spannenden Prozess», der angestossen wurde. Den würde er gerne als Präsident weiterverfolgen. Als solcher hätte er den Überblick über alle Prozesse, pflegt den Austausch mit den anderen Landeskirchen und ist im Fokus des kirchenpolitischen Diskurses.

Seit 1994 arbeitet Thomas Gugger für die Kirche. Und zwar aus Überzeugung, wie er sagt. Sein Vater war im Zweitberuf als Pfarrer tätig. «Mir liegt die Kirche somit schon ein Leben lang am Herzen.» Einen theologischen Beruf ergriff er jedoch nicht. Thomas Gugger ist gelernter Kaufmann. Er ist Mitinhaber einer Treuhandfirma und Fachdozent für Controlling, Kostenrechnung, Rechnungslegung und Steuern an den kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentren in St.Gallen und Zürich. Der Familie wegen zog er einst von St.Gallen aufs Land, genauer gesagt nach Gais. Und jene Gemeinde ist auch heute noch, 27 Jahre später, sein Zuhause. Hier lebt er zusammen mit seiner Frau und dem gemeinsamen Hund.

Hat der 60-Jährige denn auch Schwächen? «Früher war ich impulsiv. Das hat sich mit dem Alter aber etwas gelegt», sagt er und hält inne: «Vielleicht wirke ich ab und an etwas ungeduldig? Das hat aber mit meiner Biografie zu tun.» Als Selbstständigerwerbender konnte er seine Arbeitszeit frei einteilen, und damit auch etwas aufs Tempo drücken. Seit seiner Arbeit im Kirchenrat musste er feststellen, dass manchmal etwas mehr Zeit vonnöten ist, bis ein Entschluss oder ein Resultat vorliegt. Die Synode tagt nur zweimal im Jahr. «Ich würde manchmal einfach gerne vorwärtsmachen. Aber das geht halt nicht immer.»

Präsidium vielleicht erst im nächsten Jahr vakant

Der Zeitpunkt des Amtsantritts des neuen Präsidenten ist noch nicht abschliessend definiert. Gugger hat zusammen mit Koni Bruderer, der Kirchenratsschreiberin und zwei Juristen, basierend auf dem vorgängigen Konsultationsprozess, den Verfassungsentwurf ausformuliert, der aktuell in der Vernehmlassung ist. Im November ist die erste Lesung in der Synode. Im Sinne eines Projektabschlusses wäre es für Gugger nachvollziehbar, wenn der neue Präsident seine Arbeit erst im kommenden Jahr aufnimmt. Er selbst wäre flexibel. Er könnte in seiner Firma auch kurzfristig etwas kürzertreten.