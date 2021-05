WAHLEN «Ich würde am liebsten morgen gleich anfangen!»: Martina Tapernoux will ins Kirchenratspräsidium Am 28. Juni wird das Präsidium der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell neu besetzt. Zur Wahl stellen sich Kirchenratsmitglied Thomas Gugger, wie auch Heidens Dorfpfarrerin Martina Tapernoux. Und sie weiss genau, wo sie den Hebel ansetzen würde. Astrid Zysset 21.05.2021, 05.00 Uhr

Martina Tapernoux ist seit 2017 Pfarrerin in Heiden. Bild: Astrid Zysset

Sie ist vor allem eines: Voller Tatendrang. «Ich würde am liebsten morgen gleich anfangen», sagt Martina Tapernoux und lacht. Seit 2017 ist sie Pfarrerin in Heiden, vorher war sie dies fünf Jahre lang in Reute-Oberegg. Nun kandidiert sie für das Präsidium im Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Ein Amt, für das sie sich als Aussenstehende berufen fühlt. Denn Martina Tapernoux ist kein Mitglied im Kirchenrat.

Für sie geht es bei dem Amt vor allem um eines: Sie will zusammen mit den Kirchgemeinden die Rahmenbedingungen überdenken und gegebenenfalls anpassen.

«Wenn ich als Dorfpfarrerin eine Idee habe, bewirke ich damit nur im eigenen Dorf etwas. Das wäre als Präsidentin des Kirchenrates anders.»

Dann könnte sie sich in beiden Appenzeller Kantonen engagieren, stünde im Zentrum des kirchenpolitischen Diskurses und würde die Landeskirche gegen aussen vertreten. Eine grosse Institution – 23'000 Mitglieder umfasst sie aktuell. Die Tendenz ist jedoch rückläufig. Um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, möchte Martina Tapernoux unter anderem dort genau hinschauen, wo sich Menschen nur noch am Rande zur Landeskirche dazugehörig fühlen.

Flexibler gestaltete Hochzeiten

«Ich will die Landeskirche mitgestalten. Ich möchte eine moderne Kirche, die reformierbar ist. Eine Kirche, die sich von der Bibel beschenken und herausfordern lässt.» Was Martina Tapernoux konkret vorschwebt, ist beispielsweise eine Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung. Will heissen: Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen sollten flexibler gestaltet werden können, um individuellen Bedürfnissen gerechter zu werden. Und sie sieht noch weiteres Potenzial: «In Zeiten von Corona übertragen wir Gottesdienste im Internet», so die Pfarrerin weiter. Im Umgang mit digitalen Formaten haben viele Kirchgemeinden in kurzer Zeit viel gelernt. «Inwiefern ist das ein Modell für die Zukunft?»

Die Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden und über die Kantonsgrenze hinaus gelte es zudem zu fördern. Martina Tapernoux engagiert sich seit Jahren in überregionalen Arbeitsgruppen. So hat sie bei den Palliativkonzepten des Kantons Appenzell Ausserrhoden wie auch demjenigen der Landeskirche mitgearbeitet. Weiter hat sie den regionalen Konfirmationsunterricht angestossen und war beim Regionalisierungsprozess im Vorderland beteiligt. Solche Bestrebungen sollen in ihren Augen gefördert werden.

Chaosmanagement in den eigenen vier Wänden

Zusammen mit ihrem Mann, drei leiblichen Buben und einem Gastsohn aus Eritrea lebt Martina Tapernoux in Trogen. Auf ihr Zuhause angesprochen, beginnt sie zu lachen: «Dort lerne ich Chaosmanagement.» Die Betreuung der Kinder wie auch die Hausarbeit teilt sie mit ihrem Mann. «Irgendjemand ist immer zu Hause», sagt die 46-Jährige. Das Präsidium des Kirchenrates ist mit 40 Stellenprozenten veranschlagt und würde in der Alltagsplanung der Familie noch Platz finden. Martina Tapernoux arbeitet Teilzeit als Pfarrerin im Gehörlosenpfarramt in St.Gallen und als Dozentin für Bibel und Theologie am Religionspädagogischen Institut St.Gallen. Beide Stellen würde sie im Falle einer Wahl kündigen, und das 40 Prozent-Pensum in Heiden auf 30 reduzieren. So wäre ihre Arbeitsbelastung im ähnlichen Umfang wie heute.

Doch womit will sie die Mitglieder der Synode überzeugen, am 28. Juni für sie zu stimmen? «Ich arbeite schon lange in den verschiedensten Aufgabenfeldern von zwei Kantonalkirchen. Zudem bin ich kommunikativ, gut vernetzt und stehe ein für eine offene Streitkultur.» Nachholbedarf sieht sie bei sich selbst noch in Sachen Finanzen. Ab Sommer 2022 könnte sie jedoch einen viermonatigen Bildungsurlaub beziehen, welchen sie für eine Weiterbildung in diesem Bereich aufwenden würde.