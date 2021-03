Wahlen «Ich fühle mich getragen»: Dölf Biasotto wird mit einem Spitzenresultat zum Ausserrhoder Landammann gewählt Dölf Biasotto wird Nachfolger von Landammann Alfred Stricker. Der Urnäscher wird mit 12'494 Stimmen gewählt. Das ist das beste Resultat der vergangenen zehn Jahre. Mea McGhee 07.03.2021, 17.00 Uhr

Dölf Biasotto

«Potz tuusig», zeigt sich Dölf Biasotto beeindruckt, als ihm sein Sohn Nino am Sonntagnachmittag im Herisauer Regierungsgebäude das Wahlresultat auf dem Handy zeigt. Mit 12'494 Stimmen bei einer Beteiligung von 39,5 Prozent schafft der Urnäscher die Wahl zum Landammann von Appenzell Ausserrhoden. Dölf Biasotto sagt:

«Die Wahl ist eine grosse Ehre und eine Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit des Gesamtregierungsrates.»

Und: «Ich freue mich ausserordentlich und fühle mich von der Bevölkerung getragen.»

Der FDP-Politiker trat ohne Konkurrenz an. Im Vorfeld der Wahl gab es auch Kritik. Die PU verweigerte ihm die Unterstützung. Biasotto erzielte dennoch ein Glanzresultat. Alfred Stricker holte beispielsweise 2019 9970 Stimmen, Paul Signer 2017 bei der Kampfwahl gegen Köbi Frei 9655. Mathias Weishaupt bekam 2015 11'129 Stimmen und Marianne Koller-Bohl 2013 deren 11'444.

Vermittelnd und mit Bedacht führen

Dölf Biasotto war der einzige Kandidat für das Amt. Er ist seit 2017 Bau- und Volkswirtschaftsdirektor und der erste Urnäscher seit 1856, der das Amt des Landammanns bekleiden wird. Ab 1. Juni wird er die Sitzungen des Regierungsrates leiten. «Vermittelnd, mit Bedacht und Zuversicht», hat er sich vorgenommen. Der Regierungsrat arbeite gut zusammen. Er sei krisenerprobt, handle umsichtig und verhältnismässig, das habe sich während der Pandemie gezeigt, so Biasotto. Als Stärken des Gremiums nennt er die guten Voraussetzungen, um mehrere Lösungen zu einem Thema zu erarbeiten, sowie die gegenseitige Unterstützung.

Die Energie- und Gesundheitspolitik sowie die Bewältigung der Coronakrise nennt Dölf Biasotto als Herausforderungen für die Ausserrhoder Regierung. Gerade bei Letzterem sieht er die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den anderen Ostschweizer Kantonen. Einheitliche Regelungen zu finden, brauche Beharrlichkeit, ist er überzeugt. Angesprochen auf die Erarbeitung des neuen kantonalen Energiegesetzes, freut es Biasotto, dass der Kantonsrat hier ein deutliches Zeichen gesetzt hat. Biasotto sagt: «Der Regierungsrat ist bereit, einen Schritt weiter zu gehen.» Der Umwelt gelte es Sorge zu tragen. Angesichts des Klimawandels werde man in Ausserrhoden den Umbau des Waldes in Angriff nehmen müssen, nennt er eine weitere Aufgabe.

Appenzell Ausserrhoden wird 2022, im 50. Jahr des Bestehens der Internationalen Bodensee-Konferenz, den Vorsitz haben und in dieser Funktion die Feierlichkeiten gestalten. Dölf Biasotto freut sich darauf, als Landammann die Regierung und den Kanton gegen innen und aussen zu vertreten.

Vorfreude auf den Dialog mit der Bevölkerung

Dölf Biasotto, früher 30 Jahre lang Mitglied des Hofbachschuppels, fühlt sich Land und Leuten sehr verbunden: «Die Grundwerte der Demokratie sowie die Traditionen sind tief in mir verankert.» Die Erfahrung seiner Vorgänger im Amt zeige, dass sich in Ausserrhoden gerade Menschen in schwierigen Lebenssituationen an den Landammann wenden. Diese will Dölf Biasotto mit Empathie anhören. Er sagt:

«Ich freue mich auf den Dialog mit der Bevölkerung und möchte für deren Anliegen stets ein offenes Ohr haben.»