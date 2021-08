Monika Baumberger stellt sich den letzten offenen Fragen

WAHLEN HERISAU Monika Baumberger kandidiert für den freien Gemeinderatssitz in Herisau: «Jetzt oder nie!» Am 22. August wird in Herisau ein neues Mitglied für den Gemeinderat gewählt. Zur Wahl stellen sich Monika Baumberger (FDP), Stefanie Danner (parteilos) und Patrik Kobler (Gewerbe). Zu allen offenen Fragen nehmen sie im Rahmen einer Serie Stellung. Den Anfang macht Monika Baumberger. Astrid Zysset 12.08.2021, 05.00 Uhr

Monika Baumberger wohnt seit 1998 in Herisau. Seit 2016 ist sie Präsidentin der Spitex Appenzellerland. Im Falle einer Wahl müsste sie dieses Amt abgeben. Bild: Astrid Zysset

Der Wahlkampf geht in den Schlussspurt. Wie sind Ihre Erfahrungen bisher?

Es läuft sehr gut. Vor allem bin ich mir selbst treu geblieben. Nach wie vor würde ich gerne die Wahl für mich entscheiden. Aber ich kämpfe nicht so verbissen dafür wie andere. Es kann nur eine Person gewinnen. Dieser Ausgangslage bin ich mir bewusst und bin darum geerdet.

Wirkt Ihr Wahlkampf darum zurückhaltender als derjenige der anderen Kandidierenden?

Als «zurückhaltend» würde ich ihn nicht umschreiben. Ich bin auf den sozialen Medien aktiv, schon vor den Sommerferien war ich auf dem Obstmarkt mit einem Stand präsent und werde es auch die nächsten Samstage sein. Und meine Plakate hängen auf dem gesamten Gemeindegebiet. Aber es fällt mir ebenfalls auf, dass andere Kandidierende etwas «lauter» sind.

Ihre Kandidatur wird von der FDP und der SVP unterstützt.

Als FDPlerin stehe ich für die Eigenverantwortung und das liberale Gedankengut ein. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der nah- und greifbar ist. Den Draht zu den Menschen pflegt die SVP sehr gut, weshalb jene Partei sich wohl auch von mir angesprochen fühlte. Sie hat sich zudem explizit für jemanden mit politischer Erfahrung ausgesprochen.

Stimmt es, dass Sie kurz vor der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur einen Rückzieher machen wollten?

Mit dem Gedanken hatte ich gespielt, ja. Das hatte aber nichts mit dem Amt an sich zu tun, sondern mir war bewusst, was ein Wahlkampf bedeutet. Damals war noch nicht klar, welche Kandidaten (auch innerhalb der FDP) sich um das Amt bewerben.

Die FDP musste in jüngster Vergangenheit mit der verpatzen Wahl ins Gemeindepräsidium wie auch dem verpassten zweiten Sitz im Gemeinderat 2019 ein paar Schlappen wegstecken. Was macht die Partei falsch?

In jüngster Vergangenheit ist einiges unglücklich gelaufen. Aber die Wahl ins Gemeindepräsidium war aus meiner Sicht eine Personen- und nicht eine Parteienwahl. Max Eugster konnte im Bahnhofsprojekt punkten wie auch mit dem Umstand, dass er in Herisau sehr verankert ist und viele Einwohnerinnen und Einwohner persönlich kennt. Aber es stimmt: Wir hatten bei Wahlen auch schon nicht ganz optimale Kandidaten aufgestellt. Und manchmal scheint es, als hätten wir den Bezug zur Basis etwas verloren. Das haben wir erkannt und daran arbeiten wir.

Wo sehen Sie Ihre Stärken gegenüber den Gegenkandidierenden?

Ich habe politische Erfahrung: So bin ich seit sechs Jahren im Einwohnerrat und präsidiere seit 2019 die GPK. Seit über 20 Jahren engagiere ich mich für das Gemeinwesen in Herisau. Aktuell zum Beispiel als Präsidentin der Spitex Appenzellerland. Entsprechend bin ich vernetzt und verstehe die Gemeinde sehr gut. Zudem bin ich kommunikativ und habe Bodenhaftung. In persönlichen Gesprächen lassen sich offene Fragen viel schneller klären. Und das wird von den Menschen geschätzt. Die Kommunikation ist in jedem Bereich das A und O. Hier hat die Gemeinde Herisau noch Nachholbedarf.

Inwiefern?

Die Wichtigkeit einer offenen Kommunikation ist mittlerweile fest im Bewusstsein des Gemeinderats verankert. Allerdings ist das noch nicht lange so. Gemeindepräsident Max Eugster geht aktuell bei komplizierten Geschäften wie beispielsweise dem Sandbüel sogar in die Fraktionen, um die Tragweite der Entscheidung zu erläutern. So müssten auch Abstimmungsvorlagen oder Gemeinderatsentscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern nähergebracht werden. Ich bin davon überzeugt, dass dies auf Wohlwollen stossen würde.

Sie haben im Wahlkampf angegeben, dass Sie sich auch dafür einsetzen wollen, dass Projekte wie die Nordhalde, der Bahnhof oder der Obstmarkt vorangetrieben werden. Wie meinen Sie das konkret? Die Projekte sind immerhin schon weit fortgeschritten.

Wenn der Obstmarkt vors Volk kommt, ist es sicher wichtig, dass der Gemeinderat geschlossen und transparent informiert, das verstehe ich als meinen Auftrag. Auch wenn alle eine Lösung wollen: Das Projekt ist nicht unumstritten. Die einen wollen den Platz autofrei, die anderen nicht. Und beim Bahnhof und der Nordhalde gilt es, zu schauen, dass die finanziellen Ausgaben nicht ausufern.

Gibt der Gemeinderat in Ihren Augen zu viel Geld aus?

90 Prozent der gemeinderätlichen Ausgaben sind gebundene Ausgaben. Hier gibt es kein Sparpotenzial, das weiss ich als Präsidentin der GPK sehr gut. Mir geht es aber um künftige Projekte. Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie kann niemand voraussagen. Darum muss mit Bedacht vorgegangen werden, ansonsten droht eine Steuerfusserhöhung. Um Nice-to-have-Projekte anzustossen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das sollte später zur Diskussion gestellt werden.

Meinen Sie damit die von den Vereinen geforderte Dreifachturnhalle?

Unter anderem: Wir müssen uns bewusst sein, dass eine solche Halle 10 bis 15 Millionen Franken kostet. Ich weiss, dass die Vereine für das Dorfleben wichtig sind. Es ist aber etwas zu einfach, eine solche Forderung zu stellen. Man muss auch etwas dafür tun.

Das sind aber alles Themen, die eigentlich nichts mit den Technischen Diensten zu tun haben. Für jenes Ressort wird aber eine Nachfolge gesucht. Haben Sie sich schon mit diesem Bereich auseinandergesetzt?

Nicht im Detail, nein. Da muss ich mich noch einarbeiten. Als GPK-Mitglied hatte ich zwar einen guten Einblick, aber der reicht nicht aus, um eine Strategie festzulegen. Ohnehin würde ich dies auch nie tun, ohne vorher das Gespräch mit den Mitarbeitenden, also denjenigen geführt zu haben, die jahrelange Erfahrung haben. Als Präsidentin der Spitex weiss ich, dass strategisch gute Entscheidungen nur gefällt werden können, wenn die internen Abläufe verstanden wurden und sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen.

Die ehemalige Gemeinderätin Annette Joos-Baumgartner ist Ihre Schwägerin, alt Ständerat Hans-Ulrich Baumberger Ihr Schwiegervater. Ihr familiärer Background ist stark politisch geprägt. Hatte das Auswirkungen auf Ihren Entscheid, kandidieren zu wollen?

Ich war schon von Kindesbeinen an politisch interessiert. Mein Vater war CVPler, wir hatten zu Hause viel über das politische Geschehen gesprochen. In die Politik zu gehen, war schon lange mein Wunsch. Das ging aber nicht, da Annette Joos-Baumgartner bereits im Gemeinderat sass. 2019, als sie zurücktrat, wollte ich nicht gleich als Kandidatin auftreten, da ich es als zu nahtlos empfand. Ich wollte nicht als ihre Nachfolgerin wahrgenommen werden, sondern meinen eigenen politischen Weg gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt ideal. Jetzt kann ich kandidieren. Genauer gesagt: Jetzt oder nie.

Das heisst: Unabhängig davon, wie die Wahl ausgehen wird, Sie würden es bei diesem einzigen Versuch belassen?

Ja. Ich bin mittlerweile 59 Jahre alt. Wenn es jetzt nicht mit dem Sprung in den Gemeinderat klappen sollte, dann werde ich das akzeptieren. Dann bleibe ich glücklich bei meiner Spitex. Aber es zu probieren, bin ich mir schuldig.