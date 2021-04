Analyse Zu den Gemeindepräsidiumswahlen in Herisau: Max Eugster hat aufgeholt Am 11. April wählen die Herisauerinnen und Herisauer einen neuen Gemeindepräsidenten oder eine neue Gemeindepräsidentin. Zur Wahl stehen Sandra Nater von der FDP und Max Eugster von der SP. Alessia Pagani 06.04.2021, 05.00 Uhr

Am Sonntag bestellt das Herisauer Stimmvolk das Gemeindepräsidium neu. Nach Bekanntwerden der Kandidaturen von Sandra Nater (FDP) und Max Eugster (SP) war die Ausgangslage klar: Die Freisinnige startete aus der Poleposition.

Die Politikerin ist seit 2014 im Amt. Sie gehört der FDP an, also jener Partei, die in Appenzell Ausserrhoden bei Wahlen traditionell grosse Unterstützung erhält und in Herisau über eine starke Basis verfügt. Die im Dorf geschätzte Sandra Nater holte bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 im Gemeinderat die meisten Stimmen. SVP und die Mitte haben sich für sie ausgesprochen. Für Nater spricht zudem: Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Gemeinde Herisau.

Auf der anderen Seite steht Max Eugster, ebenfalls ein erfahrener und im Dorf geschätzter Gemeinderat. Das Amt hat er seit 15 Jahren inne. Auch er könnte Neuland erobern: Er wäre der erste SP-Gemeindepräsident in Herisau. Er wird von der EVP zur Wahl vorgeschlagen.

Die grosse FDP gegen die kleinere SP, Frau gegen Mann: Die Vorteile lagen klar bei Nater. In den vergangenen Wochen hat sich das Blatt nun aber gewendet. Max Eugster hat aufgeholt. Er erhält Unterstützung auch aus Lagern, an die man zuvor nicht gedacht hatte. So hat etwa der CEO der Metrohm AG – mit rund 500 Arbeitsplätzen eines der grössten Herisauer Unternehmen – sich öffentlich für den SP-Politiker ausgesprochen. Das ist mutig, aber stringent, hat die Metrohm doch gute Erfahrungen mit Eugster gemacht. Als Ressortchef Hochbau hat er sich für den Neubau im Hölzli stark gemacht. Das Bauvorhaben hat den Genehmigungsprozess fast in Rekordzeit durchlaufen. Rund 300 neue Arbeitsplätze werden in der Hinterländer Gemeinde entstehen.

Eine dicke Überraschung gab es auch beim Gewerbe. Statt erwartungsgemäss für die Bürgerliche zu votieren, hat der in Herisau wichtige Gewerbeverein Stimmfreigabe beschlossen. Nun könnte man argumentieren, dass nur etwa 20 der rund 200 Mitglieder an der Umfrage teilgenommen haben und diese wenig aussagekräftig sei.

Dass sich die Hälfte der Teilnehmer gegen die FDP-Kandidatin ausgesprochen hat, ist dennoch ein klares Zeichen – für die FDP ein herber Rückschlag, für die SP ein unerwarteter Teilsieg.

Das Gewerbe schätzt Eugster. Auch das kommt nicht von ungefähr. Bau und Gewerbe stehen sich nahe. Eugster hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Gewerbler, was ihm viele Sympathien einbrachte. Sandra Nater hingegen stand mit ihrem Ressort Soziales dem Gewerbe nie so nahe. Eugster ist ein gemässigter Linker, ein «bürgerlicher» Sozialdemokrat. Er politisiert am rechten Flügel der SP und schafft es immer wieder, auch Personen vom anderen Ende des Parteienspektrums zu erreichen. Das spricht für seine Person und seine Qualitäten.

Wer im Vorfeld geglaubt hatte, Sandra Nater könne vom Frauenbonus profitieren, hatte sich wohl geirrt. Die Frauenfrage spielt in Appenzell Ausserrhoden zwar selten eine dominante Rolle, dass sie im urbanen Herisau aber im Wahlkampf gleich ganz aussen vor bleibt, irritiert. Sogar der historische Rahmen wäre gegeben: Die Schweiz feiert 2021 50 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht. Die Bundesstadt Bern widmet beispielsweise den Pionierinnen aus allen Kantonen eine grosse Ausstellung.

Vor allem Wählerinnen links der Mitte befinden sich in der Zwickmühle. Bei der von ihnen regelmässig aufgeworfenen Frauenfrage wäre es nur konsequent, würden sie an der Urne Naters Namen einlegen. Es zeigt sich aber einmal mehr: Eigeninteressen kommen vor Grundforderungen.

Selbst die Frauenzentrale hält sich in ihrem Wahlvorschlag zurück. Anfang Februar noch liess Präsidentin Hester Ryffel auf Nachfrage verlauten, dass die Frauenzentrale «höchst erfreut über die Kandidatur von Sandra Nater für das Gemeindepräsidium in Herisau» sei. In einem Leserbrief vom

23. März mit dem Titel «Frauen gehören ins Haus» wird auf die explizite Nennung der Person von Sandra Nater allerdings verzichtet. Stattdessen bricht die Frauenzentrale eine Lanze für sämtliche Frauen im Kanton und weitet das Statement auf alle Gemeinden aus.

Gerade von der Frauenzentrale hätte man erwartet, dass sie der einwohnerstärksten Ausserrhoder Gemeinde und der dortigen Frauenkandidatur mehr Aufmerksamkeit hätte zukommen lassen.

Ein Wahlkampf hat in diesem Jahr nicht wirklich stattgefunden. Keiner der beiden Kandidierenden ging in die Offensive. Das ist schade, vor allem bei solch hochkarätigen Kandidaturen. Einerseits könnte es dem gegenseitigen Respekt geschuldet sein. Nater und Eugster arbeiten seit Jahren gut zusammen, und müssen das auch nach den Wahlen weiterhin. Andererseits erschwerte die Coronapandemie das Durchführen von Podien oder Hearings. Auf die Meinungsbildung hatte das wenig Einfluss. Die Stimmberechtigten kaufen nicht die Katze im Sack. Dass beide Kandidierenden in der Gemeinde geschätzt werden, zeigt die Tatsache, dass seitens der Bevölkerung nur wenige Leserbriefe zu den Wahlen eingereicht wurden.

Herisau hat Glück. Selten war die Auswahl für das Gemeindepräsidium so gut. Beide Kandidierenden überzeugen mit ihrer Fachkenntnis und Integrität. Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und vor allem wissen sie, dass sie dem Amt gewachsen sind. Nach dem Rücktritt von Kurt Geser nach nur eineinhalb Jahren eine gewichtige Komponente. Genau hier könnte ein Nachteil von Max Eugster liegen. Er ist um einige Jahre älter als Sandra Nater. Im Dezember wird er 60 Jahre alt. Ob er nach eineinhalb Legislaturperioden im Jahr 2027 nochmals zur Wahl antreten würde, bleibt offen. Eugster wäre dann 65 Jahre alt. Die 52-jährige Sandra Nater hingegen hat erklärt, bis zum Pensionsalter im Amt bleiben zu wollen, sollte das Volk dies wünschen. Gerade nach dem unerwarteten Rücktritt von Geser und in Zeiten von Corona dürfte sich das Volk eine langfristige Besetzung des höchsten Amts der Gemeinde wünschen. Eugster allerdings nur darum nicht zu wählen, wäre falsch. Für ihn spricht unter anderem seine zweijährige Tätigkeit als Vizegemeindepräsident. Das Gremium traut ihm zu, die Gemeinde professionell führen zu können.

Das Rennen ist offener denn je. Ob Sandra Nater den Vorteil der Poleposition ins Ziel bringen kann, wird sich am Sonntag zeigen. Eines ist aber sicher: Egal, für wen sich das Stimmvolk entscheidet, es wird eine gute Wahl sein.