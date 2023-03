Ausserrhoden: Landammann-Kandidat Yves Noël Balmer im Interview

Wahlen 2023 «Die jetzige Gemeindestruktur ist nicht mehr funktionsfähig»: Dieses Ausserrhoden wünscht sich Landammann-Kandidat Yves Noël Balmer Yves Noël Balmer will am 12. März Ausserrhoder Landammann werden. Der Sozial- und Gesundheitsdirektor wäre damit erst der zweite Sozialdemokrat, der die Regierung anführen würde. Im Interview spricht der Herisauer über seine Art, seine Ziele und sein Ausserrhoden der Zukunft. Interview: David Scarano Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Am 12. März könnte Yves Noël Balmer (44) der zweite SP-Landammann von Appenzell Ausserrhoden werden. Bild: Donato Caspari

Als Regierungsrat haben Sie einiges erlebt – etwa die Coronapandemie und die Schliessung des Spitals Heiden. Was ist Ihnen vom Ende der Vorderländer Institution geblieben?

Yves Noël Balmer: Den 26. April 2021 werde ich nie vergessen. Das Aus kam zwar für mich nicht überraschend. Die Zahlen waren eindeutig. Bei der Revision des Gesetzes über den Spitalverbund (Svar) 2018 war es das Anliegen der SP, die Frage nach den Spitalstandorten vors Volk zu bringen. Die Wählerschaft sollte das letzte Wort haben. Die Schliessung aufgrund der rückläufigen Patientenentwicklung war die logische Folge. Dennoch war es fordernd, auf den Schliessungsantrag des Svar-Verwaltungsrats einzugehen – und als Regierungsrat den Betroffenen diesen Entscheid mitteilen zu müssen.

Zu reden gab auch die Personalfluktuation im Svar. In der Kritik stand die damalige CEO, Paola Giuliani. Hätten Sie als Gesundheitsdirektor nicht früher reagieren müssen?

Die operative Verantwortung für den Svar obliegt nicht der Regierung; sie kann und darf nicht auf dieser Ebene eingreifen. Der Regierungsrat ist aber für die Eignerstrategie verantwortlich. Und da haben wir reagiert und das Personalwesen neu ausdrücklich erwähnt.

Wie geht es dem Svar heute?

Die Schliessung des Spitals Heiden war der richtige Entscheid. Wir sind einen grossen Schritt weitergekommen. Doch die Herausforderungen bleiben. Die Spitalinfrastruktur in Herisau ist veraltet. Es braucht grosse Investitionen in die bauliche Infrastruktur, um dem Svar eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen und eine spitalmedizinische Grundversorgung im Appenzellerland zu sichern.

Wie fällt Ihre Coronabilanz aus?

In Ausserrhoden haben wir die Pandemie insgesamt gut gemeistert. Wir haben dies vielleicht nicht immer laut kommuniziert. In vielen Infrastrukturthemen, etwa beim Impfen, waren wir zum Teil deutlich schneller als andere Kantone.

Würden Sie die gleichen Massnahmen ergreifen?

Mit dem heutigen Wissen würde ich gewisse Entscheide natürlich anders fällen. Bei einer Virusübertragung über Aerosole bringt eine Maskenpflicht im Freien nichts. In den Innenräumen hätten wir hingegen zeitweise wohl striktere Massnahmen ergreifen müssen. Es war immer auch abzuwägen, was die Bevölkerung mitträgt.

Bei den Ansteckungszahlen war es ein Auf und Ab. Reagierten Sie als Gesundheitsdirektor zum Teil zu spät?

Während wir zu Beginn der Pandemie im Frühling 2020 mit den Massnahmen etwas überschossen, waren wir danach im Herbst zu zaghaft und liessen uns eiskalt überrollen. Was mich persönlich ärgerte und betroffen machte, waren die jeweils hohen Zahlen nach dem Sommer. Unsere Intensivpflegestationen waren voll belegt. Wenn dich Mitarbeitende informieren, dass mit der Rega Ausserrhoder Patientinnen und Patienten in die Westschweiz verlegt werden müssen, weil in der Deutschweiz kein IPS-Platz mehr zur Verfügung steht, lässt dich das nicht kalt.

Wie bewerten Sie das Verhalten der Bevölkerung?

Die Appenzeller sind ein freiheitsliebendes Volk. Die grosse Mehrheit verhielt sich vorbildlich. Es gab allerdings eine kleine Gruppe, die das Gefühl hatte, die Pandemie betreffe sie nicht. Geärgert hat mich der Eindruck, dass der Überbringer der schlechten Nachrichten zum Buhmann wurde.

Was meinen Sie damit?

Ich wurde teils stark kritisiert, weil das ZDF über die Vorkommnisse in Schwellbrunn berichtete. Wenn sich jedoch eine kleine Minderheit falsch verhält, werde ich mich immer exponieren und deutlich sagen, dass ein solch egoistisches und unsolidarisches Verhalten nicht toleriert werden kann.

Haben Sie aber nicht über das Ziel hinausgeschossen, als Sie das Dorf öffentlich an den Pranger stellten?

Ich habe nie eine pauschale Kritik geübt. Meine Kritik war mit meinem Wissensstand sachlich und berechtigt. Es gab zwei Ereignisse im Dorf, die zu sehr hohen Ansteckungszahlen führten. Es wurde auch aktiv das Contact-Tracing unterlaufen. Ich denke, es gehört zur Aufgabe eines Regierungsmitglieds, eine klare und unmissverständliche Sprache zu sprechen in einer Krise, in der zum Einen auf den vollbelegten Intensivstationen um das Überleben gekämpft wird und einige Wenige meinen, sie können weiterhin alles machen, was sie wollen und weitere Ansteckungen verursachen.

Sie gelten als impulsiv. Reagieren Sie zuweilen zu emotional?

Ich bin sicherlich energisch. Wenn ich das Gefühl habe, dass Schäden entstehen können, dann werde ich deutlich. Das kann man als Stärke oder Schwäche betrachten. Wenn man als Regierungsrat gewählt wird, hat man eine Verantwortung.

Sie kandidieren als Landammann. Werden Sie diesen Stil beibehalten?

Selbstverständlich reflektiere ich mich. Mit dem heutigen Wissen würde ich einige Themen der Coronapandemie lockerer nehmen. Man muss zudem unterscheiden. In der Krise braucht es klare Führungskommunikation. Bei der Suche nach guten politischen Entscheidungen – etwa für neue Gemeindestrukturen oder die neue Kantonsverfassung – die von der Bevölkerung getragen werden müssen, ist eine andere Tonalität gefragt. Das Landammannamt erfordert nochmals ein anderes Auftreten. Es geht darum, die passende Kommunikation zu finden. Das traue ich mir zu.

Was haben Sie sich vorgenommen?

Ich werde das Gespräch mit den Einwohnern suchen. Wir müssen die Frage klären, welche Gesellschaft, welche Art von Zusammenleben wir für Ausserrhoden wollen. Es ist wichtig, dass wir bei den Gemeindestrukturen und der Kantonsverfassung die Diskussion mit der Bevölkerung vertiefen. Die Kantonsverfassung bildet die Basis des Zusammenlebens. Sofern mich das Volk zum Landammann wählt, steht für mich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Kantons an erster Stelle. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit wir in zwanzig Jahren funktionsfähig sind. Wenn wir das nicht tun, hinken wir den Entwicklungen ständig hinterher.

Was bereitet Ihnen Sorgen?

Die jetzige Gemeindestruktur ist nicht mehr funktionsfähig. Es besteht eine Riesenkluft zwischen den Gemeinden. Es ist nicht so, dass da, wo die höchsten Gemeindesteuern den Bürgern verrechnet werden, die beste Infrastruktur und Services vorhanden sind, ganz im Gegenteil. Zum Teil fehlt fundamentales Fachwissen und die zwingend erforderliche Professionalisierung ist nicht vorhanden. Beim Wahlsystem schwebt zudem das Damoklesschwert des Bundesgerichts über uns. Unser Mischsystem hat keine Zukunft. Die Proporz- und andere wichtige Fragen können wir mit der Anpassung der Gemeindestrukturen verbinden. Wir können in einem Schritt gleich mehrere Probleme angehen. Das ist das Ziel der Regierung, dahinter stehe ich flammend.

Fusionsgespräche zwischen Gemeinden gab es bislang nicht. Ist der Leidensdruck zu wenig gross?

Das kann sein. Aber wir müssen reagieren, bevor es zu spät ist und der Schaden für kommende Generationen zu gross wird. Jetzt können wir sachlich über die Strukturen diskutieren.

Sind die Gemeinden zu wenig ehrlich mit der Bevölkerung, was die strukturellen Schwächen betrifft?

Zum Teil fehlt die Weitsicht. Dies zeigt sich bei der Frage nach dem neuen Finanzausgleich. Ein solcher ist selbsterklärend strukturerhaltend. Nun werden Stimmen laut, die einen noch grösseren Ausgleich fordern. Sie zementieren damit aber Strukturen, die nicht zukunftsfähig sind.

Welche Gemeindestruktur befürworten Sie? Soll Teufen eine Steueroase werden?

Ich bin ergebnisoffen. Wir müssen die Diskussion im Kantonsrat abwarten.

Hundwil wäre mit dem neuen Finanzausgleich die grösste Verliererin. Der Steuerfuss könnte massiv steigen. Kann die Regierung dies der Gemeinde antun?

Unter dem Strich bleibt vielleicht nichts anderes übrig, wenn die Gemeinden nicht bereit sind, sich zu bewegen. Wenn wir die Finanzausgleichvorlage wieder anpassen, zementieren wir die jetzigen Strukturen, die aber – wie vorhin gesagt – aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig sind. Wir dürfen den strukturerhaltenden Aspekt des Finanzausgleichs nicht ausbauen.

Ist eine solche Steuer-Ungleichheit mit Ihrer Gesinnung als Sozialdemokrat vereinbar?

Die Gemeinden wollen ja diese Struktur, sie wollen ihre Verwaltungen behalten und investieren entsprechend. Die Eigenständigkeit einer kleinen Einheit hat ihren Preis. Es ist für mich hingegen wenig sozial, das eigene Süppchen kochen zu wollen, andere aber dafür zahlen zu lassen, obwohl es andere Wege nach Beispiel des Vorschlages des Regierungsrates gibt.

Welches Ausserrhoden wünschen Sie sich für die Zukunft?

In wünsche mir ein Ausserrhoden, das so gut funktioniert, dass viele hier leben möchten. Wir brauchen dafür keine Hochhäuser oder vergoldete Strassen, aber gute und zeitgemässe Strukturen auf Kantons- und Gemeindeebene.

Welche Rolle soll Ausserrhoden in der Ostschweiz einnehmen?

Wir haben in der Ostschweiz ähnliche Herausforderungen. Es wäre sinnvoll, gemeinsame Aufgaben über die Kantonsgrenzen hinaus anzugehen. Der Konsens ist im Grundsatz vorhanden. Aber der Zusammenhalt könnte verstärkt werden. Andere Regionen sind uns voraus, so die Zentralschweiz und die Romandie.

Was machen diese besser?

Sie sind bereit, sich für Interessen der anderen Kantone einzusetzen. Dies im Bewusstsein, dass es irgendwann andersherum ist. In der Ostschweiz ist der Fokus noch zu stark auf die eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten ausgerichtet. Die Ostschweiz verkauft sich auch gerade auf Bundesebene zu wenig gut. Ich habe mir als Landammann vorgenommen, einmal im Quartal in Bern zu sein und Gespräche zu führen.

Sie könnten Regierungsrat sein, bis Sie Ende 50 sind. Was kommt danach?

Aufgrund meiner beruflichen Qualifikationen mache ich mir keine Sorgen. Es muss für mich stimmen. Eine Kandidatur für das Bundesparlament schliesse ich a priori nicht aus, ist heute aber kein Thema. Ich habe als Regierungsrat einige Ziele, die ich zum Wohl des Kantons erreichen will. Zunächst freue mich auf das Landammann-Amt, sofern ich gewählt werde.

