Barbara Nef-Manser gilt als aussichtsreichste Gegenkandidatin für das Amt von Frau Statthalter Monika Rüegg Bless. Doch wie gross sind ihre Wahlchancen tatsächlich? Die Parteien rechnen mit reichlich Stimmen für Nef-Manser. Astrid Zysset 10.04.2021, 05.00 Uhr

Aufgrund der Pandemie findet die Landsgemeinde in diesem Jahr nicht statt. Bild: Hanspeter Schiess

Sie könnte Frau Statthalter Monika Rüegg Bless gefährlich werden: Barbara Nef-Manser wurde als Gegenkandidatin für die Landsgemeinde vom 9. Mai vorgeschlagen. Zwar ist sie nicht die Einzige. Doch mit ihren Verlautbarungen, dass sie sich im Falle einer Wahl dafür einsetzen will, dass in Innerrhoden ein Spital mit einem stationären Angebot bestehen bleibt, hat sie für Furore gesorgt. Sogar Stephanie Bieri, eigentlich selbst Gegenkandidatin, hat bekanntgegeben, dass sie die Kandidatur von Nef-Manser unterstützen wird. Doch wie reell sind deren Chancen wirklich? Schafft sie es, mit der Spitalkarte den Sitz in der Regierung zu bekommen?

Barbara Nef-Manser arbeitet seit über 20 Jahren am Spital Appenzell, wo sie die Abteilung Radiologie/Labor sowie das Ärztesekretariat leitet. Im Falle einer Wahl würde sie sich für die Spitalrettung einsetzen. Bild: PD

Keine politische Erfahrung

Die CVP AI hat noch keine Parolen gefasst oder Nominationen vorgenommen. Gemäss persönlicher Einschätzung von Präsident Stefan Ledergerber dürfte Nef-Manser jedoch eher geringe Aussichten auf einen Wahlsieg haben. «Ich finde, es ist risikoreich, Monika Rüegg Bless, welche über politische Erfahrung verfügt, abzuwählen zu Gunsten von jemanden, der noch nie ein öffentliches Amt innehatte.» Gemäss dem CVP-Präsidenten steht das Spital zu stark im Fokus, zumal das Sozialdepartement, welchem Rüegg Bless vorsteht, auch andere Sachgeschäfte beinhalte. Trotzdem rechnet Ledergerber damit, dass die amtierende Frau Statthalter die meisten Gegenstimmen erhalten werde. «Die Spitaldebatte ist emotional aufgeladen, die Skepsis gegenüber den Behörden – auch wegen Corona – gross. Es ist schwierig abzuschätzen, zu wessen Gunsten das Volk am 9. Mai urteilen wird. Ich hoffe aber, dass der bisherigen Amtsinhaberin, unter Berücksichtigung ihrer bisher für Land und Volk geleisteten politischen Arbeit, der Vorzug gegeben wird.»

Die SP AI findet indes klare Worte: «Für eine ernst zu nehmende Gegenkandidatur reicht es nicht aus, einfach nur zu sagen, dass man das Amt annehmen würde», sagt Präsident Martin Pfister. Er erwartet mehr. Er möchte wissen, wofür Barbara Nef-Manser sich abgesehen vom Spital einsetzen will und warum sie eine gute Wahl wäre. «Sie hat aber noch nicht einmal öffentlich eine Wahlkampagne lanciert. Deshalb lädt sie die SP nicht zu einem Hearing ein.» Chancen auf einen Wahlsieg spricht Pfister ihr jedoch nicht ab.

«Es sind bei der Spitalfrage viele Emotionen im Spiel. Das macht den Ausgang der Wahl nicht kalkulierbar. Wie man bei der vergangenen Wahl ums Gemeindepräsidium in Herisau gesehen hat, ist es immer möglich, dass Amtsinhaber ihren Posten für einen Newcomer räumen müssen.»

Die SP AI wird ihre Parolen und Nominationen am 10. April fassen. Pfister geht jedoch davon aus, dass die Partei sich hinter Monika Rüegg Bless stellen wird. Sie mache ihre Arbeit gut, und vertrete als Spitalgegnerin die Haltung der SP.

Die SVP AI hatte Nef-Manser am Dienstag zu einem Hearing geladen. «Das Interesse an der Kandidatin war gross», sagt Präsident Martin Ebneter auf Anfrage. Die Partei beschloss knapp Stimmfreigabe. Was genau zu diesem Entscheid geführt hat, weiss Ebneter nicht. Doch sei es wahrscheinlich, dass die Kandidatin auf der einen Seite mit dem Vorhaben, das Spital retten zu wollen, punkten konnte, andererseits jedoch keinerlei politische Erfahrung vorzuweisen hat. Ebneter traut es ihr zu, dass sie den Sprung in die Regierung schafft. Die Spitaldebatte bewege die Menschen. Da erfahre sie eine breite Unterstützung. Die SVP AI selbst hat jedoch an ihrer Versammlung beschlossen, den Verzicht auf die Fortsetzung des Spitalneubaus gutzuheissen.

Die FDP AI spricht Barbara Nef-Manser durchaus «intakte Wahlchancen» zu. Die Partei selbst wird sich aber gemäss Aussage von Präsident Luca Rechsteiner hinter Monika Rüegg Bless stellen. Jene habe man schon bei ihrer ersten Wahl unterstützt. «Und aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, dass wir unsere Haltung jetzt ändern werden», so Rechsteiner. Die Parolen wie auch Nominationen werden am 22. April gefasst. Nef-Manser werde am 9. Mai Unterstützung durch die Spitalbefürworter erfahren. Dementsprechend rechnet Rechsteiner nicht mit einem «glasklaren Resultat» an der Urne. Die FDP hatte sich schon früh als Spitalgegner geoutet, und wird wohl auch den Verzicht auf die Fortsetzung des Spitalneubaus befürworten.

Gewerbe und GFI sehen Sachlage ähnlich

Die Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA) stuft die Chancen von Nef-Manser ebenfalls als gering ein. Noch fand keine Nominationsversammlung statt. Doch Präsidentin Angela Koller geht davon aus, dass sich die AVA hinter die bisherige Amtsträgerin stellen wird.

«Wir haben vor einem halben Jahr Frau Statthalter Monika Rüegg Bless portiert. Dass wir jetzt, ein paar Monate später, eine Gegenkandidatin unterstützen werden, erachte ich als sehr unwahrscheinlich.»

Und auch der Verzicht auf die Fortsetzung des Spitalneubaus dürfte gemäss AVA an der Landsgemeinde durchgewunken werden. «Es wird wohl ein paar Proteststimmen geben», so Koller. «Doch der Mehrheit dürfte klar sein, dass wir in Appenzell Innerrhoden nicht einfach alleine ein Spital betreiben können, während Standorte im Nachbarkanton St.Gallen geschlossen werden.»

Auch der Präsident des kantonalen Gewerbeverband (KGV), Michael Koller, glaubt nicht daran, dass es an der Urne zu einer Überraschung in Sachen Spital kommt. Mit einer Dreiviertelmehrheit hat der Verband die Ja-Parole für den Verzicht der Spitalneubaufortsetzung beschlossen. Und wie stehen die Chancen von Barbara Nef-Manser auf den Sitz von Monika Rüegg Bless? «Ich gehe nicht davon aus, dass ihr der Wahlsieg gelingen wird», sagt Koller. Das Sozialdepartement beinhalte mehr als nur die Spitaldebatte. «Was ist, wenn sie gewinnt, gleichzeitig aber der Spitalbau nicht fortgesetzt wird?» Für Koller sprechen mehr Argumente für die bisherige Amtsträgerin. Allerdings rechnet er aufgrund der aufgeheizten Stimmung rund um die Zukunft des Spitals mit einem «beachtlichen Erfolg» von Nef-Manser.

So sieht es auch der Präsident der Gruppe für Innerrhoden (GFI), Josef Manser:

«Ich glaube, Barbara Nef-Manser kann aufgrund der Spitaldebatte viele Stimmen für sich gewinnen. Für einen Sieg wird es aber nicht reichen.»

Es sei schwierig, jemanden aus dem Amt zu drängen. Viele Wähler hätten da eine Hemmschwelle, ist Manser überzeugt. Das ist jedoch seine persönliche Einschätzung – die Parolen und Nominationen fasst die GFI erst kommenden Mittwoch. Und wie sieht es mit dem Verzicht auf den Spitalkredit aus? Auch dort rechnet Manser aufgrund des bestehenden Unbehagens über die aktuelle Situation mit ähnlich vielen Nein-Stimmen. Aber jenes Abstimmungsresultat ist für den GFI-Präsidenten von nicht alles entscheidender Tragweite. Überlegungen für eine neue Vorlage seien ja bereits im Gange, so Manser weiter. Der Verzicht auf das bewilligte AVZ+ könnte auch erst zusammen mit einem neuen Projekt fallen.