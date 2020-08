Vor 75 Jahren: Wagen der Rorschach-Heiden-Bahn entgleist Beim Auffahrunfall am 5. August 1945 gab es mehrere Verletzte. Auch die Rheineck-Walzenhausen-Bahn crashte. Peter Eggenberger 04.08.2020, 15.31 Uhr

Beim Auffahrunfall der Rorschach-Heiden-Bahn vor 75 Jahren wurden die offenen Wagen ineinander geschoben. Bild: PD

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 wagte man sich wieder an die Durchführung grösserer Festanlässe. So auch in Heiden, wo die Fahnenweihe der Bürgermusik am 5. August 1945 mit einem regionalen Musiktag verbunden wurde. Musikfreunde aus Rorschach und Umgebung benutzten die Bergbahn, um nach Heiden zu gelangen. Der um 14.57 Uhr in Heiden eintreffende Zug mit drei offenen Waggons fuhr im Bahnhofareal wegen einer falsch gestellten Weiche auf eine abgestellte Lokomotive auf.