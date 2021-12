Voting Wählen Sie: Wer wird Appenzellerin oder Appenzeller des Jahres? Aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft: Die «Appenzeller Zeitung» nominiert fünf Persönlichkeiten oder Institutionen aus Inner- und Ausserrhoden, die 2021 positiv aufgefallen sind. Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Olivier Bernhard: Welterfolg mit Laufschuhen

Der Heidler Olivier Bernhard Bild: PD

Der Heidler Olivier Bernhard ist einer der drei Köpfe hinter der Laufschuhmarke On. Die Firma gab im September ihr Début an der Wall Street in New York. Der dreifache Duathlon-Weltmeister und mehrfache Ironman-­Gewinner verdiente beim Börsengang laut «Tages-Anzeiger» mehrere Millionen Franken. Die Laufschuhe von On sind in über 50 Ländern erhältlich. Die Firma verfügt zusätzlich zum Hauptsitz in Zürich über Niederlassungen in den USA, Japan, Australien und Brasilien. Seit 2019 ist der Tennisstar Roger Federer Miteigentümer. Hinter dem internationalen Unternehmen steht auch heute noch der Mann aus dem Appenzeller Vorderland. (rak)

Kantonsschule Trogen: Die wichtigste Bildungsstätte in Ausserrhoden

Stellvertretend für die Kanti Trogen: Rektorin Elisabeth Steger Vogt Bild: PD

Die Pandemie machte für Bildungsinstitutionen 2021 zu einem anspruchsvollen Jahr. An der Kanti Trogen änderten sich laufend die Schutzmassnahmen, denn die epidemiologische Lage blieb anspruchsvoll. Unter den Schülerinnen und Schülern kam es immer wieder zu Infektionen, sodass einzelne Lernende oder ganze Klassen in die Quarantäne geschickt wurden. Trotzdem blieb der Unterricht für alle möglich, ob vor Ort oder aus der Ferne. Nebenbei feierte die Kanti ihr 200-Jahr-Jubiläum mit Konzerten, Vernissagen und einem eigenen Kinofilm. Beinahe als Belohnung steigen die Schülerzahlen nach mehreren Jahren Rückgang aktuell wieder. (ssd)

Barbara Camenzind: Lebenswerk übergeben

Barbara Camenzind Bild: PD

Der Reithof in der Rüti mit unter anderem 15 betreuten Wohn- und Arbeitsplätzen wird ab dem 1. Januar 2022 zum neuen Standort der Stiftung Waldheim. Seit Jahren gehört der Besuch des Reithofs zum Wochenprogramm für Bewohnerinnen und Bewohner. Nun kann das Therapieangebot direkt in die Organisation eingebunden werden. Möglich machte dies unter anderem die Reithof-Geschäftsführerin Barbara Camenzind. Sie war auf der Suche nach einer Lösung, um den Pferdebetrieb langfristig abzusichern. «Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir den Betrieb und damit auch das Lebenswerk meiner Familie in die Hände der Stiftung Waldheim legen können.» (asz)

Sandra Graf: Rücktritt mit Medaillen im Gepäck

Rollstuhlsportlerin Sandra Graf Bild: Daniel Streit

Sandra Graf tritt im Alter von 51 Jahren vom Spitzensport zurück und wird Trainerin des Hand­bike-Nachwuchses der Schweiz. Dreimal gewann die Gaiserin Edelmetall an Olympischen Sommerspielen. Ihr grösster Erfolg ist die Goldmedaille im Handbike-Zeitfahren an den Paralympics von London 2012. Sie sichert sich 20 Medaillen an Weltmeisterschaften, dazu kommen Spitzenplätze an Europa- und Schweizer Meisterschaften sowie an Marathons. Dieses Jahr holt sie mit dem Handbike den EM-Titel im Zeitfahren und an der WM Bronze. Graf sitzt seit einem Turnunfall 1991 im Rollstuhl. 1994 wurde sie an den Winterspielen im Riesenslalom Vierte. (mc)

Sepp Breitenmoser war «Mister Hof Weissbad»

Sepp Breitenmoser, ehemaliger VR-Präsident des Hotels Hof Weissbad. Bild: Urs Bucher

Im Frühling legte Sepp Breitenmoser nach 19 Jahren sein Amt als Verwaltungsratspräsident des Hotels Hof Weissbad nieder. Weil kein Nachfolger da war, vier Jahre später als geplant. Das Wohlergehen des Betriebs lag dem 75-Jährigen stets am Herzen. Sein oberstes Ziel war, ein gesundes Unternehmen mitaufzubauen, das gute Arbeits- und Ausbildungsplätze bietet. Von 1978 bis 2007 führte er mit seiner Frau Heidi den 1896 gegründeten Metzgereibetrieb in vierter Generation weiter. Daneben engagierte er sich als Schulpräsident und Grossrat. Sein letztes Amt, das Verwaltungsratspräsidium bei der Metzgerei Breitenmoser, will er in spätestens zwei Jahren abgeben. (ker)

Einsendeschluss ist am 28. Dezember

