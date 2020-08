Ausserrhoder Regierungsrat will nur noch vier anstatt 20 Gemeinden Der Regierungsrat hat drei Varianten für einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Starke Ausserrhoder Gemeinden" verabschiedet. Er selbst favorisiert eine Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu vier. Astrid Zysset 20.08.2020, 11.13 Uhr

Mit dem Vorschlag der Regierung sähe die Gemeindestruktur in Appenzell Ausserrhoden grundsätzlich neu aus. Martina Basista

Nachdem die Verfassungskommission die erste Phase ihrer Arbeiten für die Totalrevision der Kantonsverfassung abgeschlossen hat, liegen erste Richtungsentscheide vor. Der Regierungsrat baut auf diesen Ergebnissen auf und unterbreitet drei Varianten zur Vernehmlassung, die er als mögliche Gegenvorschläge zur Volksinitiative sieht.

Für den Regierungsrat steht als Variante 1 ein Vorschlag zur Diskussion, der die Anzahl der Gemeinden in der Verfassung von heute zwanzig auf neu vier reduzieren würde. Variante 2 sieht eine mittlere Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 16 vor. Diese Variante stelle gemäss Mitteilung einen im Vergleich zu Variante 1 offenen Ansatz dar, indem in einem ersten Schritt eine Optimierung der Gemeindestrukturen als Ziel in der Kantonsverfassung festgelegt und in einem zweiten Schritt die inhaltliche Ausgestaltung an die Hand genommen wird. Für den Regierungsrat steht schliesslich als Variante 3 derjenige Vorschlag zur Diskussion, der von der Verfassungskommission unterstützt wird. Dieser Vorschlag stimmt weitgehend mit dem Anliegen der Volksinitiative überein (keine vorgegebene Reduktion, nur Streichen der Nennung der Gemeinden in der Verfassung).

Regierungsrat favorisiert die erste Variante

Im Schreiben wird ersichtlich, dass der Regierungsrat die Variante 1 favorisiert. Sie stelle zwar "eine weitreichende, aber zielführende Möglichkeit dar, um die künftigen Gemeindestrukturen grundlegend neu zu ordnen". Eine Neustrukturierung würde zentral durch den Kanton erfolgen. Die Gemeinden wären von den Fusionsverfahren entlastet. Gleichzeitig würden damit Strukturen geschaffen, die als Wahlkreise für ein einfaches Proporzwahlverfahren für den Kantonsrat dienen könnten.

Der Regierungsrat sei sich bewusst, dass er mit diesem Vorschlag von der bisher eingenommenen Haltung abkehrt, wonach Fusionen von den Gemeinden kommen müssten, hält er in der Mitteilung weiter fest. Das Freiwilligkeitsprinzip, wonach Fusionen nur mit dem Willen der betroffenen Bevölkerung umgesetzt werden sollten, wird damit verlassen. Der Regierungsrat stützt sich dabei auf die Tatsache, dass das Thema der Gemeindestrukturen schon seit Jahren von verschiedener Seite diskutiert wird, ohne dass seither Veränderungen stattgefunden haben.

Der Regierungsrat findet den Zeitpunkt günstig, jetzt eine solche Diskussion zu führen. Die Kantonsverfassung befinde sich bereits in einer Totalrevision. Damit liege es nahe, auch grundsätzliche Fragestellungen zu den künftigen Strukturen von Kanton und Gemeinden einzubeziehen.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 5. November. (kk)