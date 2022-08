Xtreme Run durch Herisau zum 80. Jubiläum des Schlittschuh-Clubs

Am 10. September feiert der Schlittschuh-Club Herisau das 80-jährige Bestehen. Mit dem Xtreme Run, der anlässlich des Jubiläums stattfindet, wollen die Veranstalter nicht nur Eishockey-Fans begeistern. Am Abend folgt eine Jubiläumsparty in der Chälblihalle Herisau.

Malena Widmer 30.08.2022, 13.45 Uhr