Vorschau Zertifikatspflicht, keine Aussenbühne, vorwiegend Schweizer Künstler: So sieht das diesjährige Heiden Festival aus Vom 29. bis 31. Oktober steht das Biedermeierdorf wieder ganz im Zeichen der Neuen Volksmusik. Aufgrund der Coronapandemie wird es im Vergleich zu 2019 einige Änderungen geben. Auftreten wird unter anderem Dodo Hug mit ihrer Band. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Dodo Hug ist seit Jahrzehnten eine feste Grösse in der Schweizer Musikszene. Ende Oktober tritt sie am Heiden Festival auf. Bild: Maria Schmid

Lange Zeit war unklar, ob das diesjährige Heiden Festival durchgeführt werden kann. Coronabedingt musste der dreitägige Anlass im Bereich der Neuen Volksmusik von Ende Mai auf Oktober verschoben werden. Am kommenden Mittwoch beginnt nun aber der Vorverkauf für das Festival, welches vom 29. bis 31. Oktober stattfinden wird. Die ursprüngliche Idee, dieses auf zwei Wochenende aufzuteilen, ist aus organisatorischen Gründen kein Thema mehr.

Ab dem 15. September ist das definitive Programm auf der Website heiden-festival.ch aufgeschaltet. Ende Oktober werden insgesamt über 25 Formationen im Biedermeierdorf zu Gast sein. Was auffallend ist: Ausländische Bands mit langen Anreisen werden wegen der latent drohenden Quarantäne-Bestimmungen für einmal fehlen. Allerdings werden einige Gruppen aus dem grenznahen Ausland auftreten. Zudem wurden einige bekannte Schweizer Grössen verpflichtet, allen voran Dodo Hug mit ihrer Band.

Aber auch Töbi Tobler & Patrick Sommer, die Jodlerin Nadja Räss mit Markus Flückiger, das «BergMusik-Trio» mit Willi Valotti, Dani Häusler oder die Organistin Maryna Burch sind in der Volksmusikszene bekannte Namen. Als Insidertipp gelten die «Die Hoameligen», welche am Samstag spielen werden. Das Frauentrio aus Tirol bietet ein Repertoire von Volksmusik bis Jazz und begeistert das Publikum bei ihren internationalen Auftritten seit Jahren. Das Programm des Heiden Festivals enthält auch Formationen aus der Region beispielsweise die Rheintaler Bands «Kapelle Pfauenhalde» und «Kuntarascht».

Der Gastrobereich wird verkleinert

Peter Widmer ist Initiant des Heiden Festival. Bild: Benjamin Manser

Trotz der Coronakrise soll es ein ziemlich «normales» Festival werden. «Wir werden es einfach an die veränderten Gegebenheiten anpassen», sagt Initiant Peter Widmer. So müsse man Ende Oktober davon ausgehen, dass das Wetter zu kühl sein wird, um stundenlang draussen im Freien zu verweilen. Entsprechend wurde auf Aussenbühnen verzichtet. So wird im Kirchgemeindehaus statt auf dem Dunantplatz getanzt.

Nicht genutzt wird dieses Jahr der Kursaal, der normalerweise in erster Linie bei schlechtem Wetter als Back-up für die Aussenbühnen vorgesehen ist. Stattdessen kommt vermehrt die reformierte Kirche zum Zug, wo unter anderem auch Dodo Hug auftreten wird. Die weiteren Konzerte werden wie gewohnt im Kirchgemeindehaus, auf dem Kirchturm und im Lindensaal zu hören sein. Eine Neuerung gibt es dafür bei der Festwirtschaft. Diese zügelt, in kleinerem Rahmen, in ein Zelt vor die Kirche. An jenen Platz, wo jeweils der Bauernmarkt ist. Trotz dieser Veränderungen werde das eigentliche Programm genauso spannend sein wie in früheren Jahren, verspricht Widmer. Er sagt:

«Wegen der Konzentration auf den Raum zwischen Kirche und Linde wird es vielleicht sogar noch etwas intimer.»

Max Frischknecht ist Präsident des Heiden Festival. Bild: APZ

Nebst dem Verschiebedatum wird die Pandemie noch weitere Auswirkungen auf den anstehenden Event haben. Der Entscheid des Bundesrates von dieser Woche habe diesbezüglich Klarheit geschaffen, sagt Max Frischknecht. Der Präsident des Heiden Festival ist für das Schutzkonzept zuständig. Am Festival wird wie bei anderen Veranstaltungen die 3G-Regel des Bundes zur Anwendung kommen. Sprich: Zutritt zu den erwähnten Konzertsälen erhält nur, wer geimpft, negativ getestet oder genesen ist und somit ein Zertifikat vorweisen kann. Dieses wird beim Eingang zum Festivalgelände kontrolliert. Testmöglichkeiten vor Ort sind dagegen keine vorgesehen.

Einige Künstler mussten wegen anderen Auftritten absagen

Die Zertifikatspflicht bedeutet, dass es Stand heute keine Publikumsbeschränkungen geben wird. Somit können alle verfügbaren Plätze verkauft werden. Mit welchem Besucheraufmarsch dieses Jahr gerechnet werden kann, ist gemäss Widmer nur schwierig abzuschätzen, zumal es ab Oktober keine Gratistests mehr geben wird. Bisher waren die Besucherzahlen am Heiden Festival jedes Jahr um 20 Prozent gestiegen. Widmer geht nicht davon aus, dass dieser Trend anhält – vor allem wegen der Coronakrise.

«Es wäre ein grosser Erfolg, wenn wir Zahlen wie bei der letzten Austragung 2019 erreichen könnten.»

Positiv stimmt ihn, dass der Verband Schweizer Volksmusik Partner vom Heiden Festival geworden ist und schweizweit in der Verbandszeitung mit ganzseitigen Inseraten Werbung für den Anlass im Vorderland gemacht hat.

Bei dessen Planung war das OK in diesen unsicheren Zeiten stark gefordert, etwa bei der Verpflichtung der Künstler. «Normalerweise werden Bands mindestens ein Jahr im Voraus engagiert», sagt Peter Widmer. Durch die kurzfristige, coronabedingte Verschiebung von Mai auf Oktober hätten viele Musiker wegen anderweitiger Engagements absagen müssen. Aus diesem Grund mussten die Organisatoren ein weitgehend neues Programm auf die Beine stellen. «Dies immer vor dem unklaren Hintergrund, was dann schliesslich auch möglich sein würde», sagt Widmer.