Walzenhausen: Neuer Anlauf für Entschädigungsreglement

Die Prämien der Nichtwiederwahlversicherung für das Gemeindepräsidium soll in Walzenhausen künftig der Amtsinhaber bezahlen. Dies sieht das am Donnerstag an der öffentlichen Versammlung vorgestellte Endschädigungsreglement vor. Dieses wurde nach dem Nein in der Volksabstimmung 2019 überarbeitet.

Jesko Calderara 29.04.2022, 17.00 Uhr