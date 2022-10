Heidler Skiliftbeizli verfünffacht den Umsatz

Vorderland Skilift Heiden-Bischofsberg: Beizli bei der Talstation verfünffachte den Umsatz Die Skilift Heiden AG verzeichnete eine zufriedenstellende Saison 2021/22. Auch die Finanzlage ist erfreulich. Massgeblichen Anteil am guten Ergebnis hat das Beizli bei der Talstation. Peter Eggenberger 26.10.2022, 15.00 Uhr

Bild: PE

Das gemütliche Beizli beim Skilift Heiden-Bischofsberg ist saisonunabhängig und für Gruppen, Familien und Vereine auch im Sommer offen. Der Vorderländer Verwaltungsratspräsident Lukas Betschon blickt im Geschäftsbericht auf die Saison 2021/22 zurück, die schliesslich ein gutes Ende nahm.

Der Betrieb im Beizli wurde bis Mitte Februar 2022 noch von der 2G-Pflicht beherrscht. Nach der Aufhebung der Massnahmen am 17. Februar nahmen die Reservationen vorerst nur langsam zu. «Umso erfreulicher aber ist die Tatsache, dass wir seit Sommer wieder vermehrt Geburtstagsfeste und Firmenanlässe durchführen dürfen.» Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz von 6700 auf 30'000 Franken.

Saison-Verlängerung dank Mitteleinstieg

Im vergangenen Winter verzeichnete der den Bischofsberg erschliessende Schlepplift 35 Betriebstage mit total 44'307 Beförderung, was dem langjährigen Mittel entspricht. Leider aber konnte die Anlage in den typischen Wintermonaten Januar und Februar wegen Schneemangels nicht in Betrieb genommen werden.

Bei knappen Schneeverhältnissen hingegen bewährte sich der vor elf Jahren auf halber Höhe erstellte Mitteleinstieg als Retter in der Not, konnte doch so wenigstens die obere Hälfte des Skigebiets befahren werden. Damit war eine Verlängerung der Saison um volle 20 Tage möglich, was vor allem den kleinen Schneesportlernenden zugutekam.

Neuer Hauptantrieb in letzter Minute eingetroffen

Der Ausfall des Liftantriebs zwang am Ende der Saison 2020/21 zur Beschaffung eines Ersatzes. Lukas Betschon: «Bei diesem Vorhaben bekamen wir die Engpässe auf den globalen Beschaffungsmärkten zu spüren. Der neue Hauptantrieb wurde im März 2021 bestellt, wurde aber erst Ende Oktober geliefert. Dank des grossen Einsatzes der Betriebskommission war der Lift doch noch rechtzeitig zu Beginn der Wintersaison 2021/22 betriebsbereit.»