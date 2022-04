Einsprache gegen Abfallgrundgebühr in Walzenhausen

Vorderland Abfallgrundgebühr in Walzenhausen beanstandet: Gemeinderat gibt Fehler zu Seit dem 1.Januar 2021 wird in Walzenhausen eine Abfallgebühr von 51.70 Franken erhoben. Dagegen wurde Einsprache erhoben. Nun liegt der Ball beim Preisüberwacher. Margrith Widmer 07.04.2022, 11.42 Uhr

Mit der Abfallgrundgebühr werden unter anderem die Kosten für die Realisierung der Unterflurbehälter gedeckt. Bild: PD

Die 2021 erstmalig erhobene Abfallgrundgebühr von 51.70 Franken in Walzenhausen gibt zu reden. In einer Einsprache wird unter anderem bemängelt, es gebe keinen Einblick in die Kalkulation der Grundgebühren. Die Gebühr verstosse zudem mehrfach gegen Bundesrecht: Sie war dem Preisüberwacher nicht vorgelegt worden, was Pflicht ist. Zudem sei sie nicht verursachergerecht, wie dies das Bundesrecht zwingend vorschreibe, wurde kritisiert.

Und sie widerspreche dem geltenden Abfallreglement der Gemeinde. Denn: Im geltenden Abfallreglement heisst es: «Die Bemessung der Grundgebühr erfolgt pro Wohneinheit beziehungsweise pro Betrieb.» Heime, Betriebe und die Klinik seien allerdings davon ausgenommen.

Ausserdem werde eine Jahresgebühr erhoben für eine Dienstleistung, die 2021 nur gerade mal sieben Monate zur Verfügung stand. Während fünf Monaten mussten die Einwohner Walzenhausens ihren Abfall zum Teil kostenpflichtig auswärts entsorgen.

750 Meter bis zum Container

Ferner wird in der Einsprache die Frage aufgeworfen, warum alle Einwohnenden an die regionale Tierkörpersammelstelle bezahlen müssten, selbst, wenn sie keine Tiere hätten.

Kritisiert wurde auch, dass seit der Erstellung von Halbniederflur-Containern zahlreiche Einwohnende nun zum Teil 750 Meter bis zur nächsten Entsorgungsstation gehen oder fahren müssen. Unterflurcontainer sollten im Baugebiet grundsätzlich innerhalb von 200 Metern erreichbar sein. Das Bundesgericht entschied, es dürften nicht mehr als 350 Meter sein.

Das sagt die Gemeinde

Am Mittwoch hat die Gemeinde nun in einer Medienmitteilung Stellung genommen. Sie schreibt, dass 2021 erstmalig die Abfallgrundgebühr pro Wohneinheit und Kalenderjahr erhoben wurde. Die Gebühr solle insbesondere die Kosten für die Separatensammlung (Wertstoffsammelstelle), Infrastruktur und die Realisierung der Unterflurbehälter auf dem gesamten Gemeindegebiet decken und sei im Abfallreglement der Gemeinde aus dem Jahr 2016 geregelt. Beim Gemeinderat sei eine Einsprache erhoben worden.

«Fälschlicherweise wurden die entsprechenden Unterlagen und der Tarif für die Abfallgrundgebühr vor definitivem Erlass durch den Gemeinderat der Preisüberwachung nicht zur Stellungnahme eingereicht», schreibt sie zudem. Der Gemeinderat bedauere dieses Versäumnis und entschuldige sich in aller Form. Er habe die Unterlagen und den Tarif für die Abfallgrundgebühr am 8. März zuhanden der Preisüberwachung verabschiedet und anschliessend zur Prüfung eingereicht. «Vor weiteren Entscheiden, allenfalls auch mit rückwirkenden Anpassungen, gilt es die Beurteilung und Empfehlung der Preisüberwachung abzuwarten», so die Gemeindekanzlei.