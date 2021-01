Pionierprojekt Zuschauen, wie Fleisch verarbeitet wird: Erste Ostschweizer Schaumetzgerei in Heiden geplant Für das alte Schlachthaus im Biedermeierdorf gibt es Pläne zur Umnutzung. Dort soll künftig regionales Fleisch aus Hoftötung vermarktet werden. Bis das Vorhaben realisiert werden kann, muss es noch einige Hürden nehmen. Jesko Calderara 09.01.2021, 05.00 Uhr

Das alte Schlachthaus in Heiden steht unter Denkmalschutz. Nun soll es umgenutzt werden. Bild: David Scarano

Seit Jahren steht das ehemalige Schlachthaus in Heiden leer. Nun gibt es Ideen, wie das denkmalgeschützte Objekt neu genutzt werden könnte. Konkret soll dort eine Bio-Schaumetzgerei entstehen. Das Projekt entwickelt hat das in den Bereichen Tourismus, Kultur und Freizeit tätige Zürcher Büro gutundgut.

Das Unternehmen meldete sich auf eine Ausschreibung der Gemeinde Heiden, die seit längerem nach einer Verwendung für das Objekt sucht. Unterdessen wurde eine Projektgruppe gebildet, der unter anderem Eric Meili vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau angehört und welche in engem Kontakt mit Vertretern der Gemeinde, des Bundesamts für Landwirtschaft und des Kantons Appenzell Ausserrhoden steht.

Christian Müller vom Büro gutundgut ist Projektleiter des Vorhabens. Bild: PD

Das Konzept der Schaumetzgerei umfasst verschiedene Teilprojekte. Im Kern geht es darum, unter der Marke Appenzellerland hochwertiges Fleisch zu vermarkten. Dieses soll aus einem noch zu schaffenden Netzwerk von regionalen Landwirtschaftsbetrieben mit Hofschlachtung stammen. «Durch diese Trennung von Schlachtung und Verarbeitung können wir auf Lebendtiertransporte verzichten», sagt Christian Müller, Projektleiter der Firma gutundgut.

Besucherzentrum mit kleinem Verkaufsladen

Nach der Tötung auf dem Hof soll das Fleisch anschliessend in Heiden verarbeitet werden. Dazu werden in der bestehenden Liegenschaft entsprechende Räumlichkeiten geschaffen. Ergänzt werden diese durch einen kleinen Verkaufsladen und ein Besucherzentrum, in dem sich Gäste, Schulklassen und andere Gruppen zum Thema Fleischverarbeitung informieren können. Zudem wird die branchenübergreifende Zusammenarbeit mit Hotels, Restaurants und dem Tourismus angestrebt.

Vergleichbar ist dieses Konzept mit jenem der Schaukäserei in Stein. Der notwendige Platz sei im alten Schlachthaus vorhanden, zumal nicht alle Arbeitsabläufe dort stattfinden würden, sagt Müller. So erfolgt der Betäubungs- und Entblutungsprozess wie erwähnt direkt auf dem Bauernhof.

Die Initianten zeigen sich überzeugt, mit dem ausgearbeiteten Konzept den Zeitgeist zu treffen. So würden Konsumenten vermehrt gesunde, ökologisch und regional hergestellte Lebensmittel nachfragen, sagt der Projektleiter. Er hebt darüber hinaus die Vorteile für die Bauern hervor. Diese könnten je nach Bedürfnis von individuellen Dienstleistungen wie der Verpackung und Vermarktung der Produkte oder der Schlachtung profitieren.

Investitionssumme beläuft sich auf 2,5 Millionen Franken

In der Region stösst das Vorhaben offenbar auf Interesse. So haben sich gemäss Müller auf einen Aufruf rund 30 Landwirte aus der Region gemeldet, welche in einer zu gründenden Interessengemeinschaft die Idee unterstützen und mitbestimmen wollen. Sie stammen grösstenteils aus dem Appenzellerland, vereinzelt aber auch aus dem Nachbarkanton St. Gallen.

Noch offen ist, mit welchen Strukturen das Projekt umgesetzt werden soll. Vorgesehen ist, dass sich die Bauern, welche ihre Tiere auf dem Hof schlachten lassen, in einem Trägerverein zusammenschliessen. Müller sagt:

«Damit hätten wir sichergestellt, immer genügend Fleischlieferanten zu haben.»

Für den Betrieb der Schaumetzgerei wäre eine separate Gesellschaft verantwortlich. Als Nächstes geht es nun darum, diese organisatorischen Fragen und die Finanzierung des Vorhabens zu klären. Für die Sanierung des Gebäudes sowie den Um- und Ausbau sind rund 2,5 Millionen Franken notwendig. Als Finanzierung sind verschiedene Ansätze denkbar. «Schön wäre es, wenn die direkten Nutzniesser sich beteiligen würden», sagt Müller. Als Alternative seien auch Investoren möglich.

Hilfe versprechen sich die Initianten zudem vom Bundesprogramm «Neue Regionalpolitik», wo das Projekt eingereicht werden soll. Falls es von Bund und Kanton akzeptiert wird, gibt es Fördergelder. Damit könnte die Ausarbeitung eines bewilligungsfähigen Bauprojekts mitfinanziert werden. Im besten Fall kann die Schaumetzgerei ihren Betrieb 2023 aufnehmen.

Gemeinde will Gebäude abgeben

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident in Heiden. Bild: PD

Darauf hofft auch die Gemeinde Heiden. Das Konzept des Zürcher Beratungsbüros überzeugt den Gemeindepräsidenten. «Es entspricht einem Zeitgeist, ist professionell gemacht und eine gute Grundlage», sagt Gallus Pfister. Auch das hohe Interesse der Bauern sei erfreulich.

Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde am privaten Vorhaben ist aber nicht vorgesehen. Das alte Schlachthaus soll an die Betreibergesellschaft verkauft oder allenfalls im Baurecht abgegeben werden. Wie eingangs erwähnt steht dieses unter Denkmalschutz. Dies bedeutet, dass ein Abriss nicht ohne weiteres möglich ist. «Durch eine attraktive Nutzung könnte man dieses hübsche Objekt aufwerten», sagt Pfister.