Voranschlag 2022 Teufen investiert kräftig, will die Steuern senken und bleibt mit dem Kanton wichtigster Geber beim Finanzausgleich Die Gemeinde Teufen plant für 2022 Investitionen in der Höhe von fast 20 Millionen Franken. Dennoch schlägt der Gemeinderat eine Reduktion des Steuerfusses um 0,1 Einheiten vor. Der Voranschlag 2022 geht von einem kleinen Ertragsüberschuss aus. Offen ist die künftige Nutzung des Haus Bächli. Mea McGhee 11.11.2021, 11.45 Uhr

Die Gemeinde Teufen plant bis 2025 mit hohen Investitionskosten. Ein grosser Brocken ist der Neubau des Sekundarschulhauses Landhaus. Bild: Benjamin Manser

Die nächsten zwei Jahre werden in Teufen grosse Investitionen getätigt. Der grösste Brocken ist der Neubau des Sekundarschulhauses Landhaus. Dafür sind im Voranschlag 2022 knapp 12 Millionen Franken vorgesehen. Gemeinderat Urs Spielmann informierte am Mittwochabend anlässlich der öffentlichen Versammlung im Lindensaal rund 15 Interessierte über die Gemeindefinanzen.

Urs Spielmann, Leiter Ressort Finanzen, Gemeinde Teufen. Bild: PD

Ausgaben für Abwasserbeseitigung

Insgesamt fallen die Nettoinvestitionskosten 2022 zwei- bis dreimal höher aus als in den Vorjahren und liegen bei rund 20 Millionen Franken. In der Investitionsrechnung sind knapp fünf Millionen Franken für den Bereich Abwasserbeseitigung mit dem Anschluss an die ARA Au und die Wasserversorgung vorgesehen. Die Kosten für den Unterhalt der Gemeindestrassen belaufen sich auf 1,7 Millionen Franken.

Beim ehemaligen Altersheim Haus Bächli strebt der Gemeinderat eine «Sanierung light» an, damit die Räumlichkeiten vermietet und genutzt werden können. Dafür sind im Finanzvermögen Ausgaben von einer Millionen Franken vorgesehen. 600'000 Franken sollen dem Fonds für den Werterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen entnommen werden. Einer der Besucher wollte wissen, ob es Interessenten für eine Nutzung der Liegenschaft gebe. Mehrere Interessierte seien im Gesundheitsbereich tätig, konkret sei jedoch gemäss Urs Spielmann noch nichts. Der Gemeinderat könnte sich vorstellen, im Haus Bächli ein Gesundheitshaus einzurichten.

Aufwand höher als Ertrag

Der Voranschlag der Erfolgsrechnung 2022 sieht einen Ertragsüberschuss von 800'000 Franken vor. Auf operativer Stufe resultiert allerdings ein Verlust von 1,81 Millionen Franken. Die Gemeinde rechnet also mit höheren betrieblichen Aufwänden als Erträgen. Dass die Gesamtrechnung dennoch positiv abschliesse, sei auf die Auflösung von Zusatzabschreibungen zurückzuführen, erläuterte Spielmann.

Beim Personalaufwand seien die Ausgaben über die Jahre konstant. Budgetiert wird für 2022 mit gut 24 Millionen Franken (plus 0,1 Prozent gegenüber Vorjahr). Schwankungen gebe es beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand, je nachdem wie hoch der Aufwand für den baulichen Unterhalt zum Beispiel von Strassen sei. Der Voranschlag rechnet hier mit gut 13 Millionen Franken, das sind 0,34 Millionen weniger als 2021. Die grösste Kostensteigerung (plus 0,46 Millionen Franken) gibt es beim Transferaufwand, der von den Beiträgen an die Gemeinden und den Kanton abhänge, so Spielmann. Er beläuft sich für 2022 auf knapp 14 Millionen Franken.

Kaum Rückgang bei Steuereinnahmen

Trotz Corona sei bei den Steuereinnahmen im laufenden Jahr kein signifikanter Rückgang zu erwarten, dies gehe aus den Informationen des kantonalen Steueramtes hervor, so Spielmann. So schlägt der Gemeinderat dem Teufner Stimmvolk eine Steuerreduktion um 0,1 Einheiten auf 2,7 Einheiten vor. Er rechnet für 2022 mit Fiskalerträgen von knapp 33 Millionen Franken. Das ist gegenüber 2021 ein Rückgang um rund 0,36 Millionen Franken.

Teufen trägt heute mit rund 44 Prozent mit dem Kanton die Hauptlast beim kantonalen Finanzausgleich. Mit dem geplanten neuen Finanzausgleich kämen auf Teufen gemäss Gemeinderat Spielmann ab 2025 noch höhere Ausgaben zu. Die Mindereinnahmen durch die Steuersenkung um 0,1 Einheiten seien aber kleiner als das zu erwartende Plus, das die Gemeinde mit dem neuen Finanzausgleich bezahlen müsste. «Teufen verhält sich also trotz allfälliger Steuersenkung solidarisch», betonte Urs Spielmann.

Am 28. November wird über den Voranschlag und die Steuersenkung abgestimmt.