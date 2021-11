Ausserrhoder Voranschlag 2022 Nach Besserabschluss: SVP AR fordert Steuersenkung Der kürzlich präsentierte Ausserrhoder Voranschlag 2022 fällt besser als erwartet. Die SVP AR fordert nun eine Steuerentlastung. Wie die Partei mitteilt, ist die Fraktion klar der Meinung, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, um den 2018 um 0.1 Einheiten angehobenen Steuerfusses zu senken. 26.11.2021, 15.09 Uhr

Das Regierungsgebäude am Obstmarkt in Herisau: Die Finanzaussichten sind besser als erwartet. Bild: Ralph Ribi

Kürzlich hat der Regierungsrat den Voranschlag 2022 präsentiert. Das Budget weist bei einem Steuerfuss von 3.3 Einheiten einen Ertragsüberschuss beim Gesamtergebnis von rund 24 Millionen. Franken aus. Im aktuellen Rechnungsjahr wird gemäss Medienmitteilung der SVP mit einem Besserabschluss von über 25 Millionen Franken gerechnet, was zu einem Gewinn von mindestens 29 Millionen führt. «Die gute finanzielle Entwicklung nimmt die SVP AR erfreut zur Kenntnis», schreibt die Partei.

Mindereinnahmen sind verkraftbar

Mit dieser sehr guten Aussicht ist die Fraktion der Meinung, dass der Zeitpunkt gekommen ist, den Steuerfuss auf das kommende Jahr um mindestens 0.1 Einheiten zu senken. Die damit verbundenen Mindereinnahmen von rund 4,5 Millionen Franken seien problemlos zu verkraften. Die prognostizierte Nettoschuld I pro Einwohner werde damit lediglich um 80 Franken auf 237 Franken ansteigen, was weit unter der finanzpolitischen Zielsetzung von 1500 Franken liegt.

Anick Volger, Präsident der SVP AR. Bild: APZ

«Der SVP AR ist es wichtig, gerade in der jetzt sehr schwierigen Zeit für die Ausserrhoder Bevölkerung und das Gewerbe ein Zeichen zu setzen und sie finanziell zu entlasten.» Die Partei erwähnt zudem das Regierungsprogramm. Dieses hat unter anderem zum Ziel, dass bis 2030 das frei verfügbare Einkommen der Ausserrhoder Bevölkerung im Vergleich mit den umliegenden Kantonen am höchsten ist. Diese Ziel werde mit der Steuersenkung unterstützt, so die Partei.

Arbeit am Stabilisierungsprogramm weiter nötig

Die Partei übt in der Mitteilung auch Kritik. Mit etwas Erstaunen habe die SVP AR zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiten am Stabilisierungsprogramm nicht den gewünschten finanziellen Erfolg gebracht hätten. «Es wird erwartet, dass die angefangenen Arbeiten zeitnah umgesetzt werden und ein signifikanter finanzieller Erfolg ausgewiesen werden kann. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen und langfristigen Sicherung der Steuersenkung geleistet», schreibt die Partei abschliessend. (red/pd)