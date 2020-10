Voranschlag 2021: Verschuldung in Appenzell Ausserrhoden steigt weiter an – geplante Investitionen sollen trotzdem umgesetzt werden Wegen der Corona-Pandemie fällt das Budget für das kommende Jahr im Kanton Appenzell Ausserrhoden gegenüber der aktuellen Aufgaben- und Finanzplanung schlechter aus. Während das Gesamtergebnis noch einen Ertragsüberschuss von 4,1 Millionen Franken ausweist, resultiert auf operativer Stufe ein Defizit von 10,8 Millionen Franken. 01.10.2020, 10.53 Uhr

Die Verschuldung in Appenzell Ausserrhoden steigt weiter an. Bild: Keystone

(pd/red) Trotz der Coronakrise will der Ausserrhoder Regierungsrat die geplanten Investitionen umsetzen. Im Voranschlag 2021 sind dafür Nettoinvestitionen von 30 Millionen Franken geplant, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst. Aus der Finanzierungsrechnung resultiert ein Fehlbetrag von 20,1 Millionen Franken.

«Die Verschuldung wird dadurch weiter ansteigen; sie soll durch gezielte Massnahmen mittelfristig stabilisiert und langfristig abgebaut werden.»

Nettoschulden steigen an

Der Voranschlag 2021 weist ein Gesamtergebnis mit einem Gewinn von 4,1 Millionen Franken aus. Beim operativen Ergebnis fällt dagegen ein Defizit von 10,8 Millionen Franken an. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Ergebnis des Voranschlags 2021 deutlich schlechter aus, gegenüber der aktuellen Planung liegt es um 11 Millionen Franken tiefer. Die Finanzierungsrechnung weist für das kommende Jahr einen Fehlbetrag von 20,1 Millionen Franken aus. Demzufolge steigen die Nettoschulden I (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) gemäss Mitteilung an und betragen Ende 2021 voraussichtlich 56,5 Millionen Franken.

Nullwachstum bei Einkommens- und Vermögenssteuern

Im Voranschlag 2021 betragen die Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen 150 Millionen Franken und sinken gegenüber der Hochrechnung 2020 um 1,2 Prozent. Im laufenden Jahr gehen die Verantwortlichen in diesem Bereich von einem Nullwachstum aus. Bei den Ertrags- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen wird im Voranschlag 2021 mit 12,5 Millionen Franken gerechnet, was einer Zunahme von 25 Prozent im Vergleich zur Prognose für 2020 entspricht. «Möglich ist dieses Wachstum, weil die Corona-Effekte bei den Unternehmen schneller durchschlagen und bereits in diesem Jahr von einem Rückgang um 30,0 Prozent ausgegangen wird», so die Erklärung in der Mitteilung des Kantons.

Der kantonale Steuerfuss für Natürliche Personen bleibt unverändert bei 3,3 Steuereinheiten. Im kommenden Jahr sinkt der Ressourcenindex von Appenzell Ausserrhoden um 0,4 Punkte auf einen Wert von 84,6 Punkten. Mit 50,2 Millionen Franken erhält der Kanton gegenüber dem Vorjahr rund 0,3 Millionen Franken mehr aus dem Finanzausgleich des Bundes (NFA). Voraussichtlich werden sich die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) mittelfristig negativ auf den Ressourcenausgleich für Appenzell Ausserrhoden auswirken. Beim Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer geht man für 2021 von einem Ertrag in der Höhe von 20,5 Millionen Franken aus; er liegt also gegenüber der Prognose für 2020 um 1,4 Prozent tiefer.

Von einem Einbruch ist auch beim Anteil an der Verrechnungssteuer auszugehen, mit 5,1 Millionen Franken fällt dieser um 7,7 Prozent tiefer aus als noch in diesem Jahr. «Je nach weiterem Verlauf der Corona-Pandemie bleibt die Planung der Steuererträge schwierig und ist mit Risiken behaftet», heisst es weiter in der Mitteilung.

Verzicht auf Anerkennungsprämie für das kantonale Personal

Als Sofortmassnahme im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat der Ausserrhoder Regierungsrat beim Personalaufwand die Mittel zur Lohnentwicklung für das kommende Jahr um 0,5 Prozent reduziert. Die Personalkosten (ohne Globalkredite) steigen im kommenden Jahr um 1,0 Prozent auf 81,1 Millionen Franken. Die Mehrkosten resultieren unter anderem aus dem Aufbau der Berufsmaturität für Erwachsene sowie aus einem Personalausbau beim Polizeikorps und bei der Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig konnten auch diverse Einsparungen erzielt werden, unter anderem wird auf die Ausrichtung einer Anerkennungsprämie für das kantonale Personal verzichtet.

Für individuelle Lohnerhöhungen sind 1,0 Prozent eingeplant. Wegen der Corona-Pandemie sind auch Einsparungen beim Sachaufwand vorgenommen worden. Dieser fällt gegenüber der aktuellen Aufgaben- und Finanzplanung um 0,6 Millionen tiefer aus. Mit 42,5 Millionen Franken im Voranschlag 2021 steigt der Sachaufwand (ohne Globalkredite) im Vergleich zum Voranschlag 2020 jedoch um 2,0 Prozent.

Investitionen von 30 Millionen Franken

Trotz der COVID-Krise will der Regierungsrat an den geplanten Investitionen festhalten. Im Voranschlag 2021 sind Nettoinvestitionen von 30 Millionen Franken vorgesehen. Diese liegen damit um 8,1 Millionen Franken höher als noch im Voranschlag des laufenden Jahres 2020. Darin enthalten sind 2,9 Millionen Franken höhere Investitionen beim Strassenbau und 2,8 Millionen Franken für Darlehen an öffentliche Haushalte. Mit dem Ergebnis der Erfolgsrechnung und den vorgesehenen Investitionen liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Voranschlag 2021 bei 35,6 Prozent.

Verschuldung steigt weiter an

Durch die Corona-Krise wird die Verschuldung von Appenzell Ausserrhoden weiter ansteigen. An den im letzten Jahr angekündigten Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung hält der Regierungsrat weiter fest. Eine erste Tranche von Einsparungen im Umfang von 2 Millionen. Franken sind im Voranschlag 2021 berücksichtigt. Weitere Tranchen werden im Detail noch ausgearbeitet und schrittweise umgesetzt. Der Finanzhaushalt soll dadurch ab 2024 nachhaltig um 9 Millionen Franken entlastet werden.

Staatsrechnung 2020 unter Druck

Gemäss Prognose im Steuerungsbericht II mit Stichtag Ende August fällt wegen dem Einfluss der Corona-Pandemie auch das Ergebnis der Staatsrechnung 2020 um 7,6 Millionen Franken schlechter aus. Beim Gesamtergebnis wird mit einem Ertragsüberschuss von 9,9 Millionen Franken gerechnet. Beim operativen Ergebnis wird ein Defizit von 9,2 Millionen Franken erwartet. Nach aktueller Prognose fallen ebenfalls die Nettoinvestitionen mit 17,2 Millionen Franken um 4,8 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Der Kantonsrat wird den Voranschlag 2021 sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024 an seiner Sitzung vom 7. Dezember beraten.