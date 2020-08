Porträt Vor drei Jahrzehnten kam Fraser Macdonald der Liebe wegen nach Speicher: «Ich fühle mich nach wie vor zu 100 Prozent als Schotte» Vor 30 Jahren kam er der Liebe wegen in die Schweiz. Trotzdem fühlt sich Fraser Macdonald aus Speicher nach wie vor als waschechter Schotte. In der Sommerserie «Meine Heimat» besuchen wir Appenzeller, die ihren Ursprung fernab des Appenzellerlandes haben. Astrid Zysset 19.08.2020, 05.00 Uhr

Fraser Macdonald in seiner hauseigenen Whiskybar. Über 100 Sorten lagern hier. Bild: Astrid Zysset

Ein Händedruck zur Begrüssung ist während der Coronazeit tabu. Für Fraser Macdonald aus Speicher war dies keine grosse Umstellung. «Früher in Schottland hatten wir dies eh nie gemacht. Als ich nach drei Jahren einen Freund in der alten Heimat besuchte und ihm die Hand reichte, fragte er nur: ‹Was machst Du denn da?›»

Die Schotten umschreibt Macdonald als zurückhaltend, nationalistisch, konservativ-sozialistisch und altmodisch. Wie viel dieser Mentalität in ihm selbst noch besteht, kann der 56-Jährige nicht abschätzen. Er sagt lediglich:

«Ich bin zu 100 Prozent Schotte. Aber das Leben in der Schweiz hat seine Spuren hinterlassen. Und das ist auch gut so.»

Der Liebe wegen in die Schweiz gezogen

Fraser Macdonald ist in ärmlichen Verhältnissen im Kingdom of Fife aufgewachsen. Die Halbinsel oberhalb Edinburghs ist ein ehemaliges Königreich und beherbergt neben einer malerischen Hügellandschaft auch die weltberühmte Universität von St.Andrews. Macdonald zog es jedoch in die Ferne. Einst gelernter Buchhalter kehrte er Schottland mit 22 Jahren den Rücken. Als Freiwilliger arbeitete er vier Jahre in England und machte während dieser Zeit eine Ausbildung zum Sozialtherapeuten. In England war es denn auch, wo er Erika Hunziker kennen lernte. Sie arbeitete ebenfalls ehrenamtlich dort. 1996 liess sich das Paar gemeinsam im Appenzellerland nieder, heiratete und bekam zwei Kinder. Macdonald arbeitet heute noch als Sozialtherapeut mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Er ist in zwei Chören aktiv und hat Jahr um Jahr einen Stand am Speicher Adventsmarkt. «Ich will meinen Beitrag zum Dorfleben leisten», sagt er.

Ein gutbürgerliches, «bünzliges» Leben ist aber eigentlich das, was Fraser Macdonald nie wollte. «Je älter ich werde, desto mehr lebe ich jedoch nach diesen Wertvorstellungen. Das ist ärgerlich», sagt er schmunzelnd. Ein eigenes Häuschen mit Katze, jedoch ohne Zaun zum Nachbarn, wie der 56-Jährige zufrieden betont, nennt die Familie seit 2004 ihr eigen. Fraser Macdonald gefällt es hier. Abgesehen von der Tatsache, dass er sich für den Traum vom Eigenheim verschulden musste. «In Schottland besitzen viele ein hypothekfreies Zuhause. Das wäre auch hierzulande schön.» Ihm selbst ist die Banklast ein Dorn im Auge.

«Ich bin sozialistisch geprägt. Ich bezahle gerne Steuern. Diese kommen schliesslich der Allgemeinheit zugute. Aber an Banken überweise ich nur ungern mein Geld.»

Der grösste Unterschied zwischen den Kulturen

Den grössten Unterschied zwischen der deutschschweizer und der schottischen Kultur macht Macdonald dahingehend aus, dass man hierzulande kopflastig geprägt sei. In Schottland würden Entscheidungen aus dem Bauch heraus gefällt. Ohnehin nehme man sich in seiner alten Heimat vieles zu Herzen. «Einander offen die Meinung zu sagen, wäre undenkbar. Da würde man die Leute vor den Kopf stossen.»

Als 2014 das Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich abgelehnt wurde, sei Macdonald dermassen irritiert gewesen, dass er das erste Mal froh darüber war, einen Schweizer Pass zu haben. «Welches Land lehnt schon freiwillig die Unabhängigkeit ab?» Sein Unverständnis machte ihm aber klar, dass er mittlerweile ebenfalls zu rationalen Entscheidungen neigte. «Das Abstimmungsresultat war halt –typisch schottisch – rein emotionalen Ursprungs.»

Irritation ist aber das äusserste, was Macdonald zulässt. Seine Heimat spöttisch zu verunglimpfen – das mag er gar nicht. Dafür schlummert zu viel Nationalstolz in ihm. «Als ich bei der Post einmal eine Rabattaktion gesehen habe, die mit Schottenpreisen gekennzeichnet war, regte mich dies sehr auf.» Geizig sei der Schotte nämlich überhaupt nicht. «Wir haben wenig, aber wir teilen alles.»

Whiskybar als «Anti-Heimweh-Ding»

In Fraser Macdonalds Keller befindet sich eine Bar mit über 100 Sorten Whiskys. Das ist sein «Anti-Heimweh-Ding», erklärt der 56-Jährige. Für die Barbesucherinnen und Barbesucher kocht er denn auch ab und an schottische Spezialitäten wie Scones (ein Gebäck), Chowder (milchige Suppe mit Fisch) oder auch Stovies (Eintopf). Ansonsten hat Macdonald seine schottische Herkunft ziemlich ad acta gelegt. Sein Akzent verrät ihn lediglich noch. Kein Heimweh nach der alten Heimat? «Nein, ich lebe gerne im Appenzellerland. Es gefällt mir hier», sagt der Speicherer. Nur dann, wenn er während der Ferien im Kingdom of Fife an der Küste sitzt und das Licht des Vollmondes sich im Meer spiegelt, und nur dann, wie Macdonald betont, kommt der Wunsch auf, Schottland wieder vermehrt zum Teil seines Lebens zu machen.