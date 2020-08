Von «Spitzensaison» bis «nicht zu kompensierende Umsatzeinbussen»: Die Zwischenbilanzen der Badis im Appenzellerland fallen unterschiedlich aus

(mlb) Dass die Freibäder im Appenzellerland durchs Band mit Einbussen bei ihren Saisonaboverkäufen rechnen, liegt nicht nur daran, dass die Nachfrage wegen des Ausfalls im Mai zurückgegangen ist. Heiden ist mit einem Drittel weniger Aboverkäufen Spitzenreiter in dieser Kategorie. Und auch die übrigen kommen in diesem Punkt nicht annähernd an die Vorjahreszahlen ran.

Die Einbussen sind auch dadurch zu erklären, dass viele Betriebe eine Preisreduktion ihrer Saisonabos, in Kauf genommen haben, um die Besucherinnen und Besucher für die verkürzte Saison zu entschädigen. Die meisten Schwimmbäder öffneten nämlich erst zwischen Anfang und Mitte Juni. Für einen Rutsch in die schwarzen Zahlen dürfte dieser Schritt aber wohl nicht ausreichen.