Vom «Blumenmannli» zum geachteten Künstler: Hans Krüsi wäre im April 100 Jahre alt geworden – Grund für eine Ausstellung in Rehetobel Hans Krüsi schrieb die Geschichte eines Aussenseiters, der zum angesehenen Künstler wurde. Aus Anlass seines 100. Geburtstages ist im Haus Dorf 5 in Rehetobel eine Kurzausstellung mit seinen Werken, Film- und Tondokumenten zu sehen. Mea McGhee 12.06.2020, 05.00 Uhr

Art-Brut-Künstler Hans Krüsi (1920 bis 1995) im Jahr 1992 vor dem Velowagen der Appenzeller Bahnen, den er gestaltet hat. Bild: Str/Key

Man könnte sagen, Hans Krüsi hat eine Tellerwäscherkarriere gemacht – konkret schrieb er die Geschichte des «Blumenmannli» von der Zürcher Bahnhofstrasse, das zum geachteten Künstler wurde. Im April wäre Hans Krüsi, der 1995 verstorben ist, 100 Jahre alt geworden. Eine Ausstellung in Rehetobel gibt einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen.

Sein Leben zeichnen verschiedene Publikationen aus, etwa der Katalog «Hündlich, Fröhlich, Freunttlich» oder das Buch «Auch ein Nichts kann etwas werden».

Bei Pflegeeltern in Speicher aufgewachsen

Am 15. April 1920 in Zürich als uneheliches Kind geboren, kam Hans Krüsi als Zweijähriger in seine Heimatgemeinde Speicher zu Pflegeeltern, die im Gern eine Fuhrhalterei und eine kleine Landwirtschaft betrieben. Als sie zu alt wurden, die Pflegekinder zu betreuen, gaben sie ihn acht Jahre später ins Waisenhaus. Nach der Konfirmation musste er das Waisenhaus verlassen, das war damals so üblich. Zeitlebens fehlte ihm eine Mutter und er sagte einmal:

«Wenn man keine Mutter hat, ist man in vielem benachteiligt.»

Wanderjahre und Nächte im Zelt

Schon in der Kindheit und Jugend plagten ihn gesundheitliche Probleme. Den Wunschberuf Gärtner konnte er deshalb und wegen mangelnder Schulbildung sowie fehlenden Lehrgeldes nicht erlernen.

Krüsi verliess das Appenzellerland und fand Anstellungen als Knecht und Gärtnergehilfe. Er war ein Einzelgänger, kam in der Schweiz herum, blieb nie lange an einem Ort. Manchmal schlief er im Zelt, mit dabei sein Tonbandgerät, mit dem er die Klänge der Natur aufnahm. «Ich bin ein Naturmensch», sagte Krüsi einmal.

Die Blumen pflückte er frühmorgens

1948 machte sich Hans Krüsi selbstständig, reiste mehrmals pro Woche nach Zürich, wo er an der Bahnhofstrasse Blumen verkaufte. Stets trug er einen Hut, geschmückt mit Blumen. Als «Blumenmannli» wurde er zum Original. Oft pflückte er die Blumen frühmorgens selbst, in der kalten Jahreszeit kaufte er sie bei einem Händler. Dieser war es, der 1976 als Erstes Krüsis Bilder in seinem St.Galler Laden ausstellte.

Mit Zeichnen und Malen hatte Krüsi in den 1970er-Jahren begonnen. Seine postkartengrossen Bilder verkaufte er an seinem Blumenstand in Zürich. Ein Tagebucheintrag lautet:

«Handel sehr flau in Sachen Blumen, für Zeichnungen gute Aussichten.»

Hans Krüsi zügelte oft, wohnte aber vorwiegend in St. Gallen und bezeichnete sich stets als Appenzeller. Unter anderem fand er in einem Abbruchhaus im Linsebühlquartier ein Zuhause. In diesem Umfeld von Randständigen fiel Krüsi, der in seiner Wohnung Tauben und andere Vögel hielt, nicht auf. Umgeben war Krüsi von einem Sammelsurium an Gegenständen – manches brauchte er für seine Kunst, anderes war Abfall.

Kurz vor seinem Durchbruch als Künstler lebte Hans Krüsi eine Zeit lang in Speicher in einem Bauernhaus. Wegen der Unordnung gab es Probleme mit dem Vermieter und Krüsi musste ausziehen.

Grosser Schaffensdrang

Krüsis Schaffensdrang war enorm, sein Ideenreichtum gross. Er malte, fotografierte, sprayte. Er schrieb, bastelte und nahm Töne auf.

Ende der 1970er-Jahre begann sich die Kunstszene für Krüsis Werk zu interessieren. Es folgte eine erste erfolgreiche Ausstellung in einer Galerie – das «Blumenmannli» wurde zum «genialen Strassenkünstler.» Krüsi stand plötzlich im Rampenlicht, als bekannter Künstler musste er keine Blumen mehr verkaufen.

Viele wollten von Krüsis Erfolg profitieren – nicht immer konnte er erkennen, ob es jemand gut mit ihm meinte. Doch stets hatte er auch wahre Freunde, etwa den Künstler H. R. Fricker aus Trogen.

Obwohl Krüsi keine künstlerische Ausbildung genossen hatte, zeichnete sich seine Arbeit durch das Gespür für Bildgestaltung und Farbgebung aus. Und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Anfang der 1980er-Jahre entwickelte sich in der Kunst die Zeit der «Neuen Wilden». Hans Krüsi sei der wildeste und der beste Interpret dieses Genres gewesen, sagte H. R. Fricker.

Der Filmemacher Andreas Baumberger begleitete Krüsi mehrere Wochen mit der Kamera. Aus der Dokumentation entstand ein Kinofilm. Der Erfolg tat Krüsi gut. Er schrieb ins Tagebuch:

«Auch ein Nichts kann etwas werden.»

Die Kuh war sein Lieblingssujet

Krüsi kümmerte sich nicht um Kritik – er malte, wie es ihm gefiel. Er zeichnete auf Servietten, Kartonteller oder Milchpackungen, vervollständigte Gedrucktes mit eigenen Sujets. Er übermalte auch Fotos aus seiner Sammlung, legte mehrere Tonaufnahmen übereinander und kreierte Hörstücke. Baumbergers Film zeigt Krüsi auch beim Malen, ein Markenzeichen war der gemalte Rahmen und die Sujets, den Untergrund kolorierte er stets, einen weissen Hintergrund mochte er nicht. Die Kuh war eines seiner Lieblingsmotive. Sie war sein Lieblingstier, weil sie so treu sei.

Die Kuh war Hans Krüsis Lieblingsmotiv. Das Bild trägt keinen Titel.

Bild: Olivier Laffely

In seiner Heimat fand der Aussenseiterkünstler lange nur wenig Beachtung. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden besass nicht mehr als eine Handvoll bemalter Servietten. Dank des Engagements des Amts für Kultur sowie diverser Stiftungen konnte der Kanton schliesslich die Privatsammlung des Zürchers Walter Irell-Ganzoni mit 136 Krüsi-Werken erwerben.

Hans Krüsi, bei der Arbeit für den Velowagen der Appenzeller Bahnen

am 11. September 1992 in Appenzell. Bild: Str, key

In den 1990er-Jahren transportierten die Appenzeller Bahnen in einem von Krüsi gestalteten Wagen Velos. Auf grossen Metallplatten, die am Wagen angebracht waren, hatte der Künstler die Landschaft seines Lebens gemalt: grüne Wiesen, Berge, Seen, blauer Himmel sowie viele Menschen und Tiere.

Krüsis Grab ist in Speicher

Seinen Nachlass vermachte Hans Krüsi dem Thurgauer Kunstmuseum, da es in seinem Heimatkanton kein Kunstmuseum gibt. Im Depot der Kartause Ittingen lagern Bilder – Sujets auf Karten, Kartontellern oder Leinwand. Sein Lebenswerk ist riesig, umfasst gegen fünftausend bildnerische Werke. Dazu kommen Gegenstände aus Krüsis Leben.

«In all diesen künstlerischen Äusserungen spiegeln sich Krüsis eigenwillige Versuche, sein Weltbild zu gestalten. Leben und Kunst bildeten für ihn immer eine untrennbare Einheit», schreibt die Kuratorin des Kunstmuseums Thurgau.

Kuhmaschine von Hans Krüsi, im Hintergrund Panorama mit Säntis.

Bild: Nana Do Carmo

Er war ein beachteter Aussenseiterkünstler. Seine Werke sind Ausdruck seiner Lebensumstände.

Hans Krüsi starb im Alter von 75 Jahren am 9. September 1995 in St. Gallen. Seine letzte Ruhe fand er in Speicher. Wer Krüsis Grab besucht, kann Blumen in den Hut stecken, welchen der als eine Art Porträtbüste gestaltete Grabstein trägt.

Krüsis Werke in Rehetobel zu sehen Ausstellung öffnet am 12. Juni Im Haus Dorf 5 in Rehetobel ist aus Anlass von Hans Krüsis 100. Geburtstag ab Freitag, 12. Juni, eine «Kurzausstellung» mit rund 60 seiner Werke zu sehen. Film- und Tondokumente, über das Haus verteilt, beleben Krüsis Bilder- und Gedankenwelt. Die Ausstellung ist bis am 21. Juni jeweils von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Organisatoren sind Andreas Baumberger, Maria Etter und das Team des «Dorf 5». Filmemacher Baumberger begleitete Krüsi einst zwei Wochen mit der Kamera, worauf ein Kinofilm entstand. Die Ausstellung ist coronakonform gestaltet. (mc)