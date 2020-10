Vollamtlicher Gemeindepräsident und Urnäsch als Zentrum: So könnte nach einer Fusion eine Gemeinde Hinterland aussehen Sechs Gemeinden im Appenzeller Hinterland sollen fusionieren. Dies schlägt die Regierung vor. Der Schritt hätte einige Auswirkungen. Jesko Calderara 16.10.2020, 05.00 Uhr

Gemäss einer Idee der Regierung würde der Kanton künftig nur noch aus vier Gemeinden bestehen. Grafik: let

4 statt 20: Der regierungsrätliche Vorschlag zu den künftigen Gemeindestrukturen hätte grosse Auswirkungen auf das gesamte Kantonsgebiet. Die «Appenzeller Zeitung» zeigt auf, wie Appenzell Ausserrhoden mit nur noch vier Gemeinden aussehen könnte.

Bereits erschienen ist der Teil zum Mittelland. Im Folgenden geht es nun um Waldstatt, Schönengrund, Hundwil, Urnäsch, Schwellbrunn und Stein. Sie sollen zur Gemeinde Hinterland fusionieren. Diese würde rund 8500 Einwohnerinnen und Einwohner zählen.

Die Zeiten, als jede Gemeindeverwaltung alle Dienstleistungen erbrachte, sind längst vorbei – auch im Appenzeller Hinterland. So führt beispielsweise Waldstatt das Erbschaftsamt für Schönengrund und das Grundbuchamt zusätzlich für Schwellbrunn.

Deren Bauverwaltung wiederum ist auch im Auftrag von Waldstatt und Schönengrund tätig. Mit einer Grossfusion liessen sich allenfalls noch gewisse Synergien nutzen. Damit der Gang zur Verwaltung für alle Einwohner kurz bleibt, sollten aber nicht alle Ämter zentralisiert werden.

Das Appenzeller Hinterland zeichnet sich durch seine hügeligen Landschaften und flächenmässig grossen Gemeinden aus. So ist Urnäsch mit 4825 Hektaren in dieser Hinsicht Spitzenreiterin in Ausserrhoden. Finanziell stellt dies eine Belastung dar, weil verhältnismässig hohe Ausgaben für den Unterhalt der Infrastruktur anfallen.

Im Hinterland waren deshalb schon Forderungen nach einer Anpassung des Finanzausgleichs zu hören. Mit einer Gemeindefusion würde sich an der Problematik nichts ändern, wenn sich unter anderem Urnäsch, Schwellbrunn und Hundwil zusammenschliessen.

Der Radikalvorschlag des Regierungsrates sieht allerdings vor, dass die grösste Gemeinde im Kanton selbstständig bleibt. Somit müsste für das Hinterland ein neuer Hauptort festgelegt werden. Bevölkerungsmässig drängt sich niemand auf, zumal die Unterschiede gering sind und es keine Gemeinde mit einer ausgesprochenen Zentrumsfunktion gibt.

Historisch gesehen wäre Hundwil als ehemaliger Landsgemeindeort eine Option. Dennoch: Die beste Wahl ist Urnäsch als Hochburg des hiesigen Brauchtums. Die Gemeinde hat dadurch bereits überregional Ausstrahlung.

Von Waldstatt bis Schönengrund dominiert das Milizsystem – sowohl in den Gemeinderäten als auch bei den Gemeindepräsidien. Ein Vollamt gibt es nirgends. Am grössten sind der Steiner und der Urnäscher Gemeinderat mit je neun Mitgliedern, gefolgt von Schwellbrunn, Waldstatt (beide sieben Gemeinderäte) sowie Schönengrund und Hundwil (je fünf Gemeinderäte).

In einer fusionierten Gemeinde Hinterland würde es künftig nur noch einen Gemeinderat brauchen. Denkbar wäre wie in Herisau ein siebenköpfiges Gremium. Das Pensum der künftigen Gemeindepräsidentin oder des Gemeindepräsidenten müsste auf jeden Fall aufgestockt werden. Ein Vollamt wäre die logische Folge.

Grundsätzlich wünschenswert wäre abgesehen davon die Schaffung eines Gemeindeparlaments, so wie es Herisau mit dem Einwohnerrat kennt. Dies würde zu einer stärkeren Identifikation und demokratischen Belebung beitragen. Mit rund 8500 Einwohnern stellt sich allerdings die Frage, ob die neu geschaffene Gemeinde nicht zu klein wäre für ein Parlament. Auf jeden Fall könnte sie aber als Wahlkreis für das Proporzwahlrecht zur Bestimmung der Kantonsräte dienen.

Als Knackpunkt bei Gemeindefusionen entpuppt sich oft das Thema Steuern. Die Regierung macht dazu in ihren Vernehmlassungsvorschlägen bewusst keine Angaben. Fakt ist aber: Das Appenzeller Hinterland ist bereits heute die finanzschwächste Region des Kantons. So gehören Hundwil, Urnäsch und Schwellbrunn zu den grössten Nettoempfängern von Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Daran würde sich wohl auch mit einer fusionierten Grossgemeinde wenig ändern.

Zumindest unter steuerlichen Aspekten wären Schönengrund und Stein die Verliererinnen eines Zusammenschlusses. Sie haben beide einen Steuerfuss von 3.7 Einheiten. Bedeutend höher ist die Steuerbelastung in den übrigen Hinterländer Gemeinden. Kantonsweit am meisten an den Fiskus abliefern muss man in Hundwil (4.7 Einheiten).

Unwesentlich besser stehen Waldstatt, Urnäsch (beide 4.3 Einheiten) und Schwellbrunn (4.2 Einheiten) dar. Dörfer behalten ihre Primarschulen Bei einer Hinterländer Gemeinde könnten die Primarschulen in den jeweiligen Dörfern bestehen bleiben. Die Oberstufenstandorte könnten reduziert werden. Ein Sonderfall ist Schönengrund. Dort gibt es einen kantonsübergreifenden Zweckverband Primarschule Schönengrund-Wald.