Volksmusik Unterwäsche im Folklore-Style, zehn Prozent Rabatt für ein Zäuerli: So feiert Appenzell das Nordostschweizer Jodlerfest «Me nehnd no ees»: Das ist das Motto des Nordostschweizer Jodlerfestes in Appenzell. Das gilt für viele Bereiche – nicht nur fürs Singen und Musizieren. Ein Rundgang durch den Innerrhoder Hauptort. Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 03.07.2022, 10.30 Uhr

Am Nordostschweizer Jodlerfest wird gesunden, gegessen und getrunken. Reto Martin

«Me nehnd no ees.» Der Innerrhoder Mundartausdruck bedeutet, gemeinsam eine Melodie anzustimmen oder etwas zu trinken. Und er ist das Motto am Nordostschweizer Jodlerfest in Appenzell. In den Bars hat man aus aktuellem Anlass die Grammatik anpassen müssen. «Me nehnd no enn!», heisst dort ein Plakat. Es preist einen «Jodler Shot» (2 cl, 5 Fr.) an.

Nicht nur das Singen und Musizieren erhalten viel Raum und Zeit, sondern auch das Essen und Trinken. Entsprechend viel Abfall entsteht. «Dräksak»: Das Wort kommt in spezieller Rechtschreibung und gelb wie die Shirts der Helferinnen und Helfer daher. Es weist in reicher Zahl auf die Behälter des offiziellen Event-Entsorgungsunternehmens hin.

Tradition und auch Twint

«Me nehnd no ees», tönt gemütlich. Die Vorträge sind aber minutiös getaktet. Am Samstag tritt um 15.56 Uhr in der Pfarrkirche St.Mauritius das Älplerchörli Obervaz auf und um 18.06 Uhr im Theatersaal des Gymnasiums der Jodelklub Wipkingen-Waldegg. Die Namen der Gruppen sind mehrheitlich sachlich. Bei den Alphornformationen finden sich Bezeichnungen, die mit ihrer Klangfarbe ein wenig an ein Grümpelturnier erinnern. Zum Beispiel das Quartett Bienestich, das Duo us Liebi, das Trio Holzwurm und das Duo Rüüdig gmüetlech.

Am Infostand liegen Zeitschriften auf: «St.Galler Bauer», «Alpenrosen» (das Fachmagazin der Schweizer Folklore) sowie «Typisch Schweiz» (das Magazin für Tradition). Den Eintritt bezahlen kann man modern mit Twint. Appenzell sei klein, man finde alles gut und schnell, hört eine Besucherin von einer Helferin. Damit sich der Gast am Bahnhof nicht vom permanenten Alltags-Wegweiser «Alle Richtungen» verwirren lässt, haben die Organisatoren viele Schilder angebracht. Sie zeigen den Weg zum Einsingen Bereich a, zum Gepäckdepot, zum Postplatz, zum Shuttlebus Terminal, zum Camping.

Unterwäsche im Folklore-Style

Selbst aus einem Internet-/Handy-Geschäft dringt volkstümliche Musik. Neben dem Festzentrum werden Edelweisshemden verkauft; auch Unterwäsche im Folklore-Style ist im Angebot. Einen Vorteil hat der Sänger, der sich am Wettkampf nicht komplett verausgabt. «10 Prozent Rabatt mit einem kurzen Jodel oder Zäuerli», verspricht nämlich ein Plakat.

An einem Stand in der Hauptgasse lautet der Text auf einem Baby-Kleid: «Ich schreie nicht, ich übe Jodeln.» Eine Metzgerei bietet Spezialitäten an: Viele Leute lassen sich über Alpenbitterwürstli, Pantli und Buurekotelett informieren. «Die meisten wollen gegen Abend nochmals vorbeikommen, damit sie die Sachen nicht herumtragen müssen», erzählt der Verkäufer. Der Bahnhofschalter hat am Samstag bis 23 Uhr geöffnet, Extrazüge fahren in der Nacht auf Sonntag bis 3 Uhr.

Kleine Losverkäufer in Trachten

In der Engelgasse steht ein Alphornduo. Den offiziellen Auftritt hat es schon hinter sich. Sie seien jetzt am «Gässlen», erzählen der Mann und die Frau. Will heissen: Die Gruppierungen musizieren frei an einem Standort ihrer Wahl, in einer Gasse, auf einem Trottoir, an einer schattigen Mauer, auf einer Festbank. Rasch bilden jeweils Zuhörer und Zuhörerinnen einen Halbkreis und zücken die Handys.

Der respektvolle Abstand zu den Musizierenden wird stets eingehalten, ist aber unterschiedlich gross – wohl den örtlichen Gegebenheiten geschuldet oder eine Laune des Zufalls. Wenn in einem der Zelte ein Jodel angestimmt wird (und sei es nur ein Duo), sinkt der Pegel der Gespräche und Diskussionen rasch; jeder Vortrag erhält zuerst Beachtung und dann Applaus. Auch die Bühne am Landsgemeindeplatz steht allen Jodlerinnen und Jodlern, Fahnenschwingern und Alphornbläsern für spontane Vorträge zur Verfügung. «Auftritte ohne Tracht, die nicht dem Jodlerfest-Gedanken entsprechen, sind nicht erwünscht», ist im Festführer zu lesen.

Kleine Mädchen und Knaben in adretten Trachten zirkulieren mit Körben für die Tombola. Marketingtechnisch ist das eine gute Idee. Und was steht auf den Losen, die keinen Gewinn bringen? «Me nehnd no ees!»

